Alcalde de La Paz denuncia déficit, deuda millonaria y 12 presuntas redes de corrupción en la gestión anterior

Vista de la ciudad de La Paz desde una cabina de la línea roja del Teléferico

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En la presentación de un informe por los primeros 90 días de gestión, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, reveló que encontró una institución con déficit, una deuda superior a los 150 millones de dólares y al menos 12 redes de corrupción y extorsión dentro del gobierno local. “Recibí una ciudad destruida, la han administrado con odio”, afirmó.

Entre los principales hallazgos mencionados por el alcalde figura la existencia de al menos 93 empleados que, según dijo, cobraban salarios sin acudir a sus puestos de trabajo. Dockweiler anunció que estos casos serán sometidos a procesos y señaló que forman parte de una situación más amplia de deterioro administrativo.

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El informe establece que el municipio arrastra además un déficit superior a 484 millones de bolivianos (unos 48 millones de dólares) en cinco servicios: recolección de residuos sólidos, alumbrado público, transporte municipal, campos deportivos y servicios de salud. Según la nueva administración, la Alcaldía necesitaría otros 284,1 millones de bolivianos (28 millones de dólares) para completar la gestión correspondiente a este año.

Cesar Dockweiler, alcalde de La Paz, se dirige al público desde un podio durante un evento en Bolivia.

Dockweiler también informó de investigaciones sobre 12 posibles mecanismos de corrupción y extorsión vinculados a diferentes actividades municipales. Entre los casos citados están los avasallamientos y loteamientos, en los que, según el alcalde, particulares habrían actuado con la complicidad de funcionarios públicos.

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Como parte del proceso de revisión, la Alcaldía inició 55 auditorías, de las cuales 11 ya fueron concluidas. Según los resultados presentados, en cinco de ellas se identificó un posible daño económico de 27,6 millones de bolivianos (2,7 millones de dólares).

Luego de presentar el diagnóstico, el alcade paceño explicó su plan estratégico de gestión con “14 grandes transformaciones” que incluyen trabajos en infraestructura, innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y modernización, entre otras.

Las acusaciones de Dockweiler fueron rechazadas por su antecesor, Iván Arias, quien gobernó el municipio entre 2021 y mayo de 2026. Durante el proceso de transición defendió la situación financiera y administrativa en la que dejó la institución y dijo que entregaba una ciudad “económicamente estabilizada”.

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El exalcalde de La Paz, Ivan Arias, ofrece una declaración en un entorno interior con equipo de sonido.

Al concluir su mandato, el 3 de mayo, Arias afirmó que se retiraba “con la frente en alto” y que dejaba “un legado de obras”, además de una administración marcada por “honestidad, pasión y amor”.

Sin embargo, en los primeros meses de la nueva administración de Dockweiler, la Alcaldía inició auditorías sobre la gestión anterior y abrió procesos administrativos y penales vinculados a presuntos hechos de corrupción.

Tras un par de meses fuera de la escena pública, el exalcalde Arias negó las acusaciones de la actual administración, pidió que se demuestren las supuestas redes de corrupción y defendió su gestión de lo que considera “mentiras y difamaciones” de su sucesor.

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En relación a uno de los primeros casos difundidos fue el de los denominados “ítems fantasma”, afirmó que se trataba de personal clave exento del control biométrico por trabajar en emergencias y horarios especiales. “Este señor (Dockweiler) miente, este señor no sabe de gestión pública”, afirmó.

Dockweiler asumió la Alcaldía de La Paz el 4 de mayo de 2026 y su mandato se extenderá hasta 2031, por lo que cuenta con casi cinco años para implementar las medidas anunciadas y revertir la situación financiera y administrativa que, según su diagnóstico, encontró al asumir el gobierno municipal.