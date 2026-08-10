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Panameños salen a las calles al sentir los efectos del sismo de 7.4 registrado en Colombia

Epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, a 325 km al sureste de Jaqué, en la provincia panameña de Darién

Las personas que se encontraban en sus puestos de trabajo se vieron obligadas a abandonarlos al sentir el movimiento telúrico. (Cortesía)
Las personas que se encontraban en sus puestos de trabajo se vieron obligadas a abandonarlos al sentir el movimiento telúrico. (Cortesía)
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Los panameños salieron a las calles la mañana de este miércoles al sentir aproximadamente a las 7:32 a.m. los efectos de un sismo de magnitud 7.4 que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Colombia, a 325 km al sureste de la comunidad de Jaqué, en la provincia panameña de Darién.

Informes del Sistema de Protección Civil indican que el sismo se sintió por varios segundos en casi todo Panamá.

Aunque hasta el momento no se reportaron hechos que lamentar, en la ciudad de Panamá el Metro estuvo detenido mientras se hacían las inspecciones requeridas.

Así se vivió el temblor en Panamá. Las imágenes muestran cómo la estructura de un centro comercial se mueve durante el evento sísmico, mientras se escucha el estruendo.

La actividad sísmica registrada en Panamá durante 2025 y, especialmente, en los primeros días de agosto de 2026 confirma que el país forma parte de un entorno geodinámico altamente activo, donde la interacción de varias placas tectónicas produce una sucesión constante de temblores de magnitud baja a moderada, acompañados ocasionalmente por eventos más fuertes que generan preocupación social y movilizan los sistemas de alerta y protección civil.

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En los últimos 12 meses, según datos divulgados por medios nacionales a partir de información especializada, se han contabilizado 387 sismos de magnitud 3.0 o superior en territorio panameño, lo que indica una frecuencia de aproximadamente un evento de este tamaño por día y pone de manifiesto que el “silencio sísmico” es más bien una percepción ciudadana que no se corresponde con la realidad instrumental registrada por las redes de monitoreo.

Registro del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
Registro del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Durante la primera semana de agosto de 2026, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) registró una secuencia de sismos que incluyó varios temblores de entre magnitud 3.0 y 4.8 en distintas regiones del país, además de un evento moderado al sur de Panamá en el entorno de la cuenca oceánica, que fue reportado con magnitudes ligeramente distintas según el organismo consultado.

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Panamá se ubica en el extremo sur del istmo centroamericano, en una zona donde convergen varias placas tectónicas oceánicas y continentales, dando lugar a una configuración compleja que explica la persistente actividad sísmica observada en la región.

Desde el punto de vista geodinámico, el país se encuentra en la interfase entre la placa Caribe y las placas oceánicas de Cocos y Nazca, además de estar asociado a una microplaca o bloque tectónico de Panamá que se desplaza y rota respecto de sus vecinos y que acondiciona la distribución espacial de fallas, volcanes y zonas de subducción.

Esta realidad tectónica se refleja en el propio lenguaje utilizado por algunos analistas al caracterizar la zona del Pacífico panameño como un “Panama Basin Cocos–Nazca tectonic hub”, expresión que alude a la cuenca oceánica situada al sur del país y al papel de las placas Cocos y Nazca en la generación de sismos de moderada y fuerte magnitud en el margen continental.

Por su posición geográfica, Panamá participa de la dinámica sísmica compartida por otros países de Centroamérica, donde se observa una alineación de eventos a lo largo de la costa pacífica y en las proximidades de las fronteras con Costa Rica y Colombia, reflejo de la continuidad de la estructura tectónica más allá de los límites políticos.

La cinta costera, frente al océano Pacífico, se vio abarrotada de personas temerosas ante el evento sísmico. (Cortesía)
La cinta costera, frente al océano Pacífico, se vio abarrotada de personas temerosas ante el evento sísmico. (Cortesía)

La presencia de la cordillera y de una franja volcánica en buena parte del istmo agrega elementos geológicos adicionales, aunque en el caso panameño la actividad volcánica actual es menos intensa que en otros países centroamericanos, lo cual no disminuye el riesgo sísmico ligado a la deformación de la corteza y a la subducción de las placas oceánicas.

La transición entre el Caribe y el Pacífico que caracteriza a Panamá, junto con la existencia de importantes infraestructuras estratégicas —como el Canal de Panamá, puertos, oleoductos y redes viales críticas—, hace que la vulnerabilidad sísmica adquiera una dimensión económica y geopolítica relevante, más allá de los impactos directos sobre la población y las viviendas.

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