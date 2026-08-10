Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Por qué algunas osas matan crías ajenas: dos casos en Alaska reavivan el debate científico

Episodios registrados en el Parque Nacional Katmai expusieron una conducta poco frecuente entre hembras de oso pardo y pusieron a prueba las hipótesis disponibles sobre competencia por recursos maternos y respuestas predatorias

Ilustración acuarela de dos osas pardas adultas, una de ellas con dos cachorros, y una cría de oso tendida en el suelo, junto a un río y bosque.
Dos osas de Brooks River, en el Parque Nacional Katmai, mataron crías ajenas y expusieron una conducta poco registrada en esa población de osos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En los últimos días, dos osas de Brooks River, en el Parque Nacional Katmai, mataron crías que no eran suyas y dejaron a la vista una conducta poco registrada en ese lugar.

Mike Fitz, naturalista residente de Explore.org, la organización que opera las cámaras del parque, señaló en una transmisión citada por Popular Science que estos episodios resultan difíciles de interpretar y recordar que la ferocidad de los osos también forma parte de su vida silvestre.

Naturalistas del área consideran que se trata de los primeros casos documentados allí de infanticidio cometido por hembras. El interés del caso no reside solo en la escena.

PUBLICIDAD

También importa porque los episodios ocurrieron en uno de los entornos de observación de fauna más seguidos del mundo, con cámaras en vivo que exponen comportamientos que antes podían pasar inadvertidos.

Naturalistas de Katmai consideran que estos casos son los primeros episodios documentados allí de infanticidio cometido por hembras (Wildwood Trust)
Naturalistas de Katmai consideran que estos casos son los primeros episodios documentados allí de infanticidio cometido por hembras (Wildwood Trust)

Esa visibilidad convirtió un hecho puntual en una pregunta más amplia sobre cuánto se sabe, en realidad, acerca de la relación entre hembras adultas y crías ajenas.

Parte de esa respuesta surge de un estudio publicado en la revista Ursus y de las observaciones del investigador Stephen Stringham, citadas por Popular Science.

La hipótesis que gana peso es que una cría ajena, después de mezclarse con otra camada, puede pasar de ser tolerada a convertirse en una competidora por leche, cuidado y protección.

PUBLICIDAD

En determinados contextos, esa cercanía también podría activar una respuesta predatoria, esto es, un ataque en el que el animal mata y consume a otro individuo.

Las cámaras en vivo de Explore.org en Katmai permitieron registrar conductas de fauna que antes podían pasar inadvertidas en Brooks River (EFE/Esteban Biba)
Las cámaras en vivo de Explore.org en Katmai permitieron registrar conductas de fauna que antes podían pasar inadvertidas en Brooks River (EFE/Esteban Biba)

Un registro inusual en un lugar bajo observación constante

Uno de los episodios involucró a la osa identificada como Bear 806, que ya estaba al cuidado de dos crías propias. Un cachorro ajeno permaneció cerca de esa camada y compartió momentos de interacción antes de que la hembra lo persiguiera y lo matara.

El segundo caso ocurrió fuera del alcance directo de las cámaras instaladas en la zona, aunque fue registrado por una visitante y luego confirmado por guardaparques.

El infanticidio, nombre que recibe la muerte de crías a manos de un adulto de la misma especie, fue documentado en osos, sobre todo en machos no emparentados. Los registros de hembras que atacan cachorros ajenos son mucho menos frecuentes. Esa diferencia explica por qué los episodios de Katmai despertaron atención entre naturalistas y observadores del parque.

Oso pardo (Europa Press)
La hipótesis citada por Popular Science indica que una cría ajena puede pasar de ser tolerada a competir por leche, cuidado y protección (Europa Press)

Qué explicación proponen los especialistas

La interpretación se apoya en trabajos y observaciones de Stephen Stringham, investigador especializado en osos. Su planteo parte de una situación habitual cuando coinciden varias camadas: cachorros de distintas madres que juegan entre sí, se rozan y pasan tiempo cerca unos de otros.

En ese contacto, además, comparten olor, una señal importante para el reconocimiento entre madres y crías. Si esa mezcla se prolonga, una cría no emparentada puede intentar mamar, buscar protección o reclamar atención de una hembra que ya reserva esos recursos para sus propios descendientes.

Estas crías no emparentadas compiten con sus cachorros por su leche y por su atención”, afirmó Stringham. En esa lógica, el conflicto no surgiría de una agresividad general, sino de la disputa por recursos maternos limitados.

Los especialistas plantean que la mezcla entre camadas en osos puede dificultar el reconocimiento por olor entre madres y crías (Wikimedia)
Los especialistas plantean que la mezcla entre camadas en osos puede dificultar el reconocimiento por olor entre madres y crías (Wikimedia)

De acuerdo con esa hipótesis, el pasaje de la tolerancia al ataque no siempre responde al mismo mecanismo. En el caso de Bear 806, Stringham explicó al medio que la osa había permitido antes la cercanía de una cría ajena.

La cobertura sumó otro elemento que vuelve la escena más compleja: meses antes, esa misma osa había aceptado a una cría abandonada por su madre. “No se conoce por completo”, dijo Stringham, según el medio, al referirse a qué inclina la balanza entre tolerar a una cría extra o atacarla.

Qué aporta el estudio y cuáles son sus límites

El estudio citado como respaldo no se centró en Alaska, sino en una observación realizada en Alberta, Canadá. Allí, según se detalla en el trabajo, una hembra adulta solitaria de oso pardo mató y consumió a un ejemplar juvenil de un año que la había seguido durante varios días.

Una osa parda adulta con dos crías en la orilla de un río rocoso, un osezno solitario en un tronco y bosque húmedo de fondo.
Uno de los episodios involucró a Bear 806, una osa que cuidaba dos crías propias y que mató a un cachorro ajeno tras haber tolerado su cercanía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte y el consumo de crías en los úrsidos suele ser llevado a cabo por machos no emparentados”, indica el estudio, que al mismo tiempo aclara que las observaciones de esa conducta en hembras siguen siendo limitadas.

Ese caso no prueba de manera directa lo ocurrido en Katmai, pero aporta un antecedente pertinente para leerlo. El autor sostiene, según se detalla en el estudio, que la proximidad prolongada del juvenil pudo haber activado un ataque predatorio.

Stringham también planteó, en declaraciones recogidas por Popular Science, que en algunos casos donde pudo observarse una diferencia de dominancia entre hembras, la agresora tendía a ser la más dominante. Esa relación no fue confirmada en los episodios de Brooks River.

Un orso pardo pasea en el Zoo Aquarium de Madrid, a 12 de agosto de 2021. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)
El infanticidio en osos fue documentado sobre todo en machos no emparentados, mientras que los ataques de hembras a cachorros ajenos son mucho menos frecuentes (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Lo mismo ocurre con la disponibilidad de alimento: el especialista indicó que una menor abundancia podría volver menos tolerantes a algunas madres frente a crías ajenas, aunque atribuir estos casos concretos a ese factor sería especulativo.

Los registros recientes de Katmai y el antecedente publicado en Ursus no resuelven por completo la pregunta, pero sí muestran que en un escenario de observación continua estas conductas raras empiezan a quedar documentadas con mayor precisión.

Temas Relacionados

OsosAlaskaInfanticidioParque NacionalNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos crean robots que limpian microplásticos del agua y el suelo: cómo funcionan

Investigadores de República Checa desarrollaron una tecnología que integra dispositivos diminutos controlados por magnetismo capaces de extraer fragmentos de menos de 5 milímetros en ambientes contaminados

Científicos crean robots que limpian microplásticos del agua y el suelo: cómo funcionan

Las 10 claves del eclipse solar total de 2026: dónde se podrá ver, cómo se producirá y qué esperan los científicos

El fenómeno histórico ocurrirá el 12 de agosto, con una franja de oscuridad total y espectáculos celestes únicos a simple vista

Las 10 claves del eclipse solar total de 2026: dónde se podrá ver, cómo se producirá y qué esperan los científicos

Hallazgos sobre el cáncer de ovario: descubrir el origen del tumor abre nuevas vías de prevención

La gran mayoría de los casos comienzan en las trompas de Falopio. Especialistas advierten que la cirugía para extirparlas puede reducir hasta 80% el riesgo oncológico

Hallazgos sobre el cáncer de ovario: descubrir el origen del tumor abre nuevas vías de prevención

Un meteorito ayuda a reconstruir la historia de Marte: por qué es único para la ciencia

Una roca espacial hallada en Argelia permitió identificar un período hasta ahora desconocido del planeta rojo y aportar pistas inéditas sobre su evolución interna

Un meteorito ayuda a reconstruir la historia de Marte: por qué es único para la ciencia

Un mapa global identifica las regiones más vulnerables al retroceso de los glaciares

Un estudio basado en inteligencia artificial ofrece datos precisos sobre la distribución y el espesor del hielo. Los detalles

Un mapa global identifica las regiones más vulnerables al retroceso de los glaciares
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

Juicio a Pity Álvarez, en vivo: el músico llegó a los tribunales

Jorge Máynez arropa a Grecia Quiroz en su segundo informe de gobierno

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto: la mandataria se solidariza con el pueblo de Colombia tras terremoto

Antidumping europeo golpea a México: arancel de hasta 24.1% al ácido tereftálico

INFOBAE AMÉRICA

Maximilien Robespierre, político francés: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más indispensable de los deberes”

Maximilien Robespierre, político francés: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más indispensable de los deberes”

Científicos crean robots que limpian microplásticos del agua y el suelo: cómo funcionan

En fotos: El camarón protagoniza un concurso y festival para elegir el mejor plato en “Saborea Sánchez” de República Dominicana

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

Volvieron a explotar cajeros en Uruguay: cuatro condenados tras un robo frustrado

ENTRETENIMIENTO

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Tras 11 años de trayectoria, Jeongyeon abandona JYP Entertainment, ¿qué pasará con TWICE?

Amistad renovada y encuentros privados: Jennifer Aniston y Brad Pitt vuelven a acercarse a más de 20 años de su divorcio

Broadway rompe su récord de ingresos y la temporada cierra con 1.910 millones de dólares

Martín Bossi encabezará “Amores inesperados”, una de las apuestas argentinas de Disney+