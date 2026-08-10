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Mica Viciconte se sumó al divertido desafío Spiderman con Luca: “Supermamá aunque mi hijo pese como un villano”

La influencer compartió el gracioso reto viral junto al pequeño que rápidamente se llenó de comentarios y halagos por la creatividad y el vínculo entre ambos

Mica Viciconte y su hijo Luca participan de un divertido challenge viral de Spiderman y causaron furor con el resultado en las redes (Instagram)

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La vida cotidiana de Mica Viciconte y Fabián Cubero suele convertirse en una ventana abierta a la espontaneidad y la alegría familiar. A través de sus redes sociales, la pareja comparte desde anécdotas simples hasta momentos llenos de ternura junto a Luca, su hijo de cuatro años, que ya es una pequeña estrella en cada publicación. Entre juegos, retos virales y celebraciones de logros, en las últimas horas la influencer y panelista volvió a causar furor al sumarse a una tendencia viral que permitió mostrar no solo su rol de madre, sino también la complicidad y diversión que disfruta junto al pequeño.

Challenge Spiderman: súper mamá, aunque mi hijo ya pese como un villano”, escribió Mica en tono divertido, acompañando un video donde se la pudo ver levantando a Luca con un solo brazo desde la cama y elevarlo con la fuerza de una flexión. El final del clip sorprendió con una imagen generada por inteligencia artificial, en la que ambos aparecen luciendo el icónico traje de Spiderman.

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El video se enmarca dentro del Spider-Mom Challenge, una tendencia que recorre las redes y que propone a las madres recrear poses acrobáticas o dinámicas inspiradas en el superhéroe, junto a sus hijos. El desafío pone a prueba el equilibrio, la fuerza y, sobre todo, la confianza entre ambos. La destreza de Mica y la alegría de Luca rápidamente conquistaron a los seguidores, que llenaron la publicación de comentarios elogiosos. “Los amo”; “¡Más lindos no se puede!”; “Sos una súper mamá”; “Mamá a todo terreno”; “Qué grande, Mica. Yo no lo puedo levantar al mío”; “Súper mamá y mini hombre araña”, fueron solo algunos de los mensajes que se destacaron.

Como cierre de video, Mica le sumó una imagen de ambos, vestidos como Spiderman, generado con inteligencia artificial
Como cierre de video, Mica le sumó una imagen de ambos, vestidos como Spiderman, generado con inteligencia artificial

Con este posteo, Mica volvió a mostrar el costado maternal que la define y que tan bien conecta con su comunidad digital. No es la primera vez que elige compartir este tipo de momentos. En diciembre pasado, la emoción fue protagonista cuando celebró junto a sus seguidores el cierre deportivo de Luca, festejando un logro clave en la vida del pequeño: la obtención de la cinta amarilla en taekwondo.

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A través de un video resumen, Viciconte mostró la evolución y el entusiasmo de su hijo en las clases de arte marcial. Vestido con el tradicional uniforme blanco, Luca practicaba cada postura, movimiento de brazo y patada bajo la atenta mirada de su profesor, Juan Cruz. Las imágenes reflejaron tanto la concentración y disciplina en los ejercicios como la complicidad y alegría compartida en cada encuentro. El momento más esperado llegó con la entrega de la cinta amarilla, símbolo de avance y reconocimiento a los meses de esfuerzo, constancia y aprendizaje.

Junto al video, Mica escribió un mensaje que resume su filosofía como madre: “Primer año de Taekwondo para Luca, junto a su profe. El Taekwondo es una disciplina que enseña mucho más que patadas y movimientos: les da a los chicos respeto, concentración, límites, confianza y disciplina. Aprenden a escuchar, a esforzarse, a trabajar en equipo y a superarse día a día. Y eso es lo que más me emociona: verte crecer, aprender y disfrutar. Tenés solo tres años y hoy pasaste de cinturón blanco a amarillo, gracias a tu constancia, tus ganas y tu manera tan pura de ponerle corazón a todo”.

Luego de varios meses probando las clases de taekwondo, Mica Viciconte celebró el entusiasmo de su hijo Luca por practicar dicha arte marcial (Instagram)

Y agregó, con la emoción a flor de piel: “Estoy orgullosa como mamá. Orgullosa de tu trabajo, de tu energía, de cómo te animás a cada clase y de cómo, paso a paso, vas construyendo algo lindo para vos. Ojalá que el deporte siempre te acompañe y te haga tan feliz como hoy. Te amo hijo y siempre voy a estar alentando cada uno de tus logros”.

Así, Mica Viciconte y su familia siguen compartiendo su historia en tiempo real, con la autenticidad y la calidez que los caracteriza. Entre la cotidianeidad y la aventura, cada publicación es una invitación a celebrar la infancia, el esfuerzo y, sobre todo, el amor maternal que atraviesa la pantalla y llega a miles de hogares.

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