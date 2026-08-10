Cecilia Roth cumplió 70 años con un festejo rodeada de sus afectos más íntimos: “El amor siempre”

Cecilia Roth celebró sus 70 años en un encuentro diurno junto a su familia, colegas y amistades del ambiente artístico

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La celebración por los 70 años de Cecilia Roth dejó un eco de afecto y gratitud entre quienes la acompañaron en la mañana del domingo. La actriz, en pleno proceso de promoción de la serie sobre Moria Casán, compartió el festejo rodeada de familia, colegas y amistades del ambiente artístico.

La actriz eligió agradecer en voz alta el cariño recibido: “Un cumpleaños de mediodía, con sol, sobrado de amor y emoción diurna, preparado en un día en medio de una vorágine de prensa con Moria, la serie”, escribió en su cuenta de Instagram. Las imágenes que subió la muestran sonriente, junto a los suyos, en especial con su hijo Martín —fruto de su relación con Fito Páez— y con su padre.

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La actriz Cecilia Roth abraza a su hijo Martíni

La actriz resumió el clima de la jornada con palabras llenas de afectividad: “Agradecida y bendecida por los hondos sentimientos con que acaricio la vida, los amigos, mi hermoso hijo, mi padre y su gracia, el devenir de las sorpresas impensadas”.

El evento congregó a varias figuras de la televisión y la cultura argentina. Entre los invitados se destacaron Dolores Fonzi, la Negra Vernaci, Ofelia Fernández, Martín Rechimuzzi y Julieta Cardinali, quienes compartieron el momento con la artista.

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Entre los invitados al festejo de Cecilia Roth estuvieron Dolores Fonzi, la Negra Vernaci, Ofelia Fernández, Martín Rechimuzzi y Julieta Cardinali

La reunión se realizó al aire libre, aprovechando el sol de la mañana. La mesa, decorada con rosas rosadas, fue el escenario donde Roth sopló las velitas, abrazada a su círculo más íntimo. “El amor. Siempre, siempre, detrás de toda tormenta brilla el comienzo de un nuevo amanecer. Así sea”, concluyó la actriz en su mensaje.

Durante la jornada, recibió múltiples homenajes y saludos en redes sociales. Colegas y amigas como Verónica Llinás, Andrea Rincón, Bárbara Lombardo, Mercedes Morán, Romina Richi, Inés Estevez, Graciela Borges y Natalia Oreiro manifestaron su afecto a través de mensajes públicos.

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La alegría de Cecilia Roth junto a su padre, en el día de su cumpleaños

Quienes buscan saber cómo celebró Cecilia Roth su aniversario encontrarán que la actriz optó por un encuentro diurno, sencillo y rodeada de afectos, enmarcado por su felicidad ante el estreno inminente de la serie sobre Moria Casán. El evento reunió a su familia y amigos más cercanos, quienes compartieron con ella un momento de alegría y reflexión.

La actriz evidenció su gratitud por la vida y las personas que la acompañan. La celebración fue, según sus propias palabras, “sobrada de amor y emoción diurna”, en un contexto especial tanto por sus siete décadas como por el nuevo desafío profesional que asume con la serie de Moria. La presencia de su hijo Martín tuvo un lugar central, así como la de su padre, ambos destacados en las imágenes que la propia Roth compartió en redes.

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Elizabeth Vernaci y el padre de Cecilia Roth en pleno festejo

Las palabras de la actriz Cecilia Roth en redes sociales funcionaron como crónica íntima de la celebración, permitiendo a sus seguidores y colegas compartir el entusiasmo por un aniversario atravesado por el cariño y la expectativa profesional. La actriz, lejos de elegir un festejo multitudinario, optó por el encuentro cálido, luz natural, y con un día donde acompañó el sol, en ese mometo único encontró el abrazo de sus amigos que se hicieron presentes.

En los comentarios de su cuenta de instagram recibió un una gran camtidad de mensajes de amor de otros colegas, amigos, como Verónica Llinás, Andrea Rincón, Bárbara Lombardo, Mercedes Morán, Romina Richi, Inés Estevez, Graciela Borges, Natalia Oreiro, y por supuesto del público.

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El cumpleaños de Cecilia Roth y el abrazo con su padre

El cumpleaños número 70 de Cecilia Roth se convirtió así en un testimonio de afecto, entre la familia y los amigos, con la mirada puesta tanto en el pasado recorrido como en los proyectos que la mantienen vigente en el panorama cultural argentino.