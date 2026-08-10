Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Cecilia Roth cumplió 70 años con un festejo rodeada de sus afectos más íntimos: “El amor siempre”

La actriz compartió una profunda reflexión luego de celebrar su nueva década de vida en la que destacó la presencia de su hijo Martín y de su padre, además de sus amigos y colegas

Cecilia Roth celebró sus 70 años en un encuentro diurno junto a su familia, colegas y amistades del ambiente artístico

Guardar

La celebración por los 70 años de Cecilia Roth dejó un eco de afecto y gratitud entre quienes la acompañaron en la mañana del domingo. La actriz, en pleno proceso de promoción de la serie sobre Moria Casán, compartió el festejo rodeada de familia, colegas y amistades del ambiente artístico.

La actriz eligió agradecer en voz alta el cariño recibido: “Un cumpleaños de mediodía, con sol, sobrado de amor y emoción diurna, preparado en un día en medio de una vorágine de prensa con Moria, la serie”, escribió en su cuenta de Instagram. Las imágenes que subió la muestran sonriente, junto a los suyos, en especial con su hijo Martín —fruto de su relación con Fito Páez— y con su padre.

PUBLICIDAD

Un hombre y una mujer se abrazan de pie en el interior de una habitación con paredes claras y una puerta
La actriz Cecilia Roth abraza a su hijo Martíni

La actriz resumió el clima de la jornada con palabras llenas de afectividad: “Agradecida y bendecida por los hondos sentimientos con que acaricio la vida, los amigos, mi hermoso hijo, mi padre y su gracia, el devenir de las sorpresas impensadas”.

El evento congregó a varias figuras de la televisión y la cultura argentina. Entre los invitados se destacaron Dolores Fonzi, la Negra Vernaci, Ofelia Fernández, Martín Rechimuzzi y Julieta Cardinali, quienes compartieron el momento con la artista.

PUBLICIDAD

Cuatro mujeres posan juntas; una rubia, dos con cabello castaño y una con cola de caballo. Visten jeans y camisas informales. Una mujer sostiene un tazón con fresas
Entre los invitados al festejo de Cecilia Roth estuvieron Dolores Fonzi, la Negra Vernaci, Ofelia Fernández, Martín Rechimuzzi y Julieta Cardinali

La reunión se realizó al aire libre, aprovechando el sol de la mañana. La mesa, decorada con rosas rosadas, fue el escenario donde Roth sopló las velitas, abrazada a su círculo más íntimo. “El amor. Siempre, siempre, detrás de toda tormenta brilla el comienzo de un nuevo amanecer. Así sea”, concluyó la actriz en su mensaje.

Durante la jornada, recibió múltiples homenajes y saludos en redes sociales. Colegas y amigas como Verónica Llinás, Andrea Rincón, Bárbara Lombardo, Mercedes Morán, Romina Richi, Inés Estevez, Graciela Borges y Natalia Oreiro manifestaron su afecto a través de mensajes públicos.

Una mujer de cabello rubio rojizo con camisa de jean y un hombre mayor con anteojos y saco oscuro se toman las manos frente a una escultura de madera en la pared
La alegría de Cecilia Roth junto a su padre, en el día de su cumpleaños

Quienes buscan saber cómo celebró Cecilia Roth su aniversario encontrarán que la actriz optó por un encuentro diurno, sencillo y rodeada de afectos, enmarcado por su felicidad ante el estreno inminente de la serie sobre Moria Casán. El evento reunió a su familia y amigos más cercanos, quienes compartieron con ella un momento de alegría y reflexión.

La actriz evidenció su gratitud por la vida y las personas que la acompañan. La celebración fue, según sus propias palabras, “sobrada de amor y emoción diurna”, en un contexto especial tanto por sus siete décadas como por el nuevo desafío profesional que asume con la serie de Moria. La presencia de su hijo Martín tuvo un lugar central, así como la de su padre, ambos destacados en las imágenes que la propia Roth compartió en redes.

Primer plano de la actriz Cecilia Roth sonriendo, con cabello oscuro y flequillo, junto a un hombre con gafas y bigote. Ella sostiene unas gafas de sol
Elizabeth Vernaci y el padre de Cecilia Roth en pleno festejo

Las palabras de la actriz Cecilia Roth en redes sociales funcionaron como crónica íntima de la celebración, permitiendo a sus seguidores y colegas compartir el entusiasmo por un aniversario atravesado por el cariño y la expectativa profesional. La actriz, lejos de elegir un festejo multitudinario, optó por el encuentro cálido, luz natural, y con un día donde acompañó el sol, en ese mometo único encontró el abrazo de sus amigos que se hicieron presentes.

En los comentarios de su cuenta de instagram recibió un una gran camtidad de mensajes de amor de otros colegas, amigos, como Verónica Llinás, Andrea Rincón, Bárbara Lombardo, Mercedes Morán, Romina Richi, Inés Estevez, Graciela Borges, Natalia Oreiro, y por supuesto del público.

Una mujer rubia abraza a un hombre con gafas. Una torta de chocolate con velas, cerezas y rosas rosas sobre un mantel a rayas
El cumpleaños de Cecilia Roth y el abrazo con su padre

El cumpleaños número 70 de Cecilia Roth se convirtió así en un testimonio de afecto, entre la familia y los amigos, con la mirada puesta tanto en el pasado recorrido como en los proyectos que la mantienen vigente en el panorama cultural argentino.

Temas Relacionados

Cecilia RothCumpleaños número 70Martín PáezDolores FonziLa Negra Vernaci

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mica Viciconte se sumó al divertido desafío Spiderman con Luca: “Supermamá aunque mi hijo pese como un villano”

La influencer compartió el gracioso reto viral junto al pequeño que rápidamente se llenó de comentarios y halagos por la creatividad y el vínculo entre ambos

Mica Viciconte se sumó al divertido desafío Spiderman con Luca: “Supermamá aunque mi hijo pese como un villano”

Las postales íntimas de María Belén Ludueña y su familia en Brasil: “Este bebé que nos regaló la virgencita”

A seis meses de la llegada de su hijo Vito, la periodista emprendió un recorrido a Río de Janeiro junto a sus padres y su hermana

Las postales íntimas de María Belén Ludueña y su familia en Brasil: “Este bebé que nos regaló la virgencita”

Luck Ra reapareció en redes tras las lágrimas de La Joaqui por la separación: el particular posteo

En medio del tenso panorama que surgió luego del testimonio de la cantante en PH Podemos Hablar, el artista cordobés compartió una imagen de su fin de semana

Luck Ra reapareció en redes tras las lágrimas de La Joaqui por la separación: el particular posteo

Anamá Ferreira presentó a su nieta Amalia Josefina y emocionó a sus seguidores: “Con el corazón lleno”

Con los sentimientos a flor de piel, la conductora estrenó el título de abuela con la primera imagen de la beba, fruto de la relación de su hija Taína Laurino y Georgie Neuss

Anamá Ferreira presentó a su nieta Amalia Josefina y emocionó a sus seguidores: “Con el corazón lleno”

Así fue la noche de la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche porteño: entre flashes, total black y rumores de celos

El look de la actriz marcó tendencia durante una salida junto a su pareja y allegados. Una jornada signada por el ocio, la moda y otra vez una polémica en torno a una mujer desconocida

Así fue la noche de la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche porteño: entre flashes, total black y rumores de celos

DEPORTES

Lionel Messi y su familia permanecen en Rosario tras la íntima despedida a su padre Jorge

Lionel Messi y su familia permanecen en Rosario tras la íntima despedida a su padre Jorge

La revelación sobre el pase de Julián Álvarez del Atlético de Madrid al Barcelona que da que hablar en Europa: “Se lo prometieron”

Los detalles del romántico compromiso de una estrella de la F1: millonario anillo y cena íntima junto al mar con su pareja

La dura carta de UEFA, AFC y Concacaf contra Infantino en medio de la crisis política en FIFA: “La confianza se rompe por medio del engaño”

Thiago Almada llegó a la Argentina para sumarse a River Plate

TELESHOW

Mica Viciconte se sumó al divertido desafío Spiderman con Luca: “Supermamá aunque mi hijo pese como un villano”

Mica Viciconte se sumó al divertido desafío Spiderman con Luca: “Supermamá aunque mi hijo pese como un villano”

Las postales íntimas de María Belén Ludueña y su familia en Brasil: “Este bebé que nos regaló la virgencita”

Luck Ra reapareció en redes tras las lágrimas de La Joaqui por la separación: el particular posteo

Anamá Ferreira presentó a su nieta Amalia Josefina y emocionó a sus seguidores: “Con el corazón lleno”

Así fue la noche de la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche porteño: entre flashes, total black y rumores de celos

INFOBAE AMÉRICA

Por qué algunas osas matan crías ajenas: dos casos en Alaska reavivan el debate científico

Por qué algunas osas matan crías ajenas: dos casos en Alaska reavivan el debate científico

Maximilien Robespierre, político francés: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más indispensable de los deberes”

Científicos crean robots que limpian microplásticos del agua y el suelo: cómo funcionan

En fotos: El camarón protagoniza un concurso y festival para elegir el mejor plato en “Saborea Sánchez” de República Dominicana

Volvieron a explotar cajeros en Uruguay: cuatro condenados tras un robo frustrado