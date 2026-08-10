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Thiago Almada llegó a la Argentina para sumarse a River Plate

El flamante refuerzo del equipo de Chacho Coudet desembarcó al país durante la madrugada y hoy tendrá su primera práctica

El futbolista Thiago Almada fue captado a su llegada a Argentina, saliendo de una camioneta blanca en las inmediaciones de un aeropuerto. Lo acompaña una mujer mientras se dirigen a un vehículo negro. Las imágenes documentan su movimiento en la terminal aérea, identificada con el cartel 'Aeropuertos Argentina'. La escena muestra a varias personas alrededor de los vehículos. Se observa el traslado de equipaje antes de abordar el automóvil. Este material corresponde a una cobertura de evento.

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Thiago Almada ya está en Argentina. El flamante refuerzo de River Plate llegó a las 4.30 de la madrugada al aeropuerto de Ezeiza y hoy por la tarde tendrá su primera práctica bajo las órdenes de Eduardo Coudet como nuevo futbolista del Millonario. El jugador surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino y en una incorporación pensada para un equipo que necesita respuestas inmediatas.

El club de Núñez confirmó este sábado la llegada de Almada tras acordar con Atlético de Madrid una transferencia definitiva de USD 20 millones. La operación incluye un contrato por tres años y medio, hasta 2030. El volante ofensivo cerró una etapa de una temporada en el Colchonero, donde disputó 40 partidos, marcó cuatro goles y dio dos asistencias.

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El regreso del mediocampista al fútbol argentino se produce en un momento adverso para River. El equipo perdió sus cuatro primeros partidos del Torneo Clausura sin convertir goles y además quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Aldosivi.

La transferencia de Almada no sólo resolvió la llegada de un futbolista más de la selección argentina para el conjunto millonario, sino que también estableció una marca inédita en el mercado interno por el monto desembolsado por River, que superó operaciones previas como las de Ángel Correa y Lucas Pratto.

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El jugador de 25 años regresa después de su paso por ligas del exterior, con una trayectoria que incluyó a Atlanta United en Estados Unidos, Botafogo en Brasil, Olympique de Lyon en Francia y el reciente paso en España. Durante su excursión en territorio brasileño durante el 2024, fue campeón de la Copa Libertadores.

Thiago Almada durante el último Mundial con la selección argentina (Jerome Miron-Imagn Images)
Thiago Almada durante el último Mundial con la selección argentina (Jerome Miron-Imagn Images)

La oficialización del traspaso exigió que interrumpiera sus vacaciones en Ibiza para viajar a Buenos Aires y firmar su vínculo. El futbolista además descartó propuestas de otros clubes, entre ellas una de Flamengo. La decisión de Almada de volver a la Argentina estuvo ligada a la búsqueda de continuidad y protagonismo. En su última temporada en el conjunto dirigido por el Cholo Simeone fue titular en 18 ocasiones, un volumen de participación que empujó al mediocampista a considerar el proyecto deportivo de River para recuperar regularidad.

Con la llegada de otro de los campeones del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, River sumó a su noveno refuerzo en el actual mercado de pases. La incorporación forma parte de una política de contrataciones de fuerte inversión impulsada por la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo. En esta ventana de transferencias, el club ya había sumado a Ángel Correa y a Nicolás Otamendi, compañeros de Thiago en la gesta de la Albiceleste en Medio Oriente hace casi cuatro años. El ex San Lorenzo firmó hasta diciembre de 2029 tras su paso por Tigres de México, en una operación de USD 15 millones, mientras que Otamendi llegó en condición de libre tras terminar su vínculo con el Benfica, de Portugal.

El plantel también incorporó a los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González. En ataque regresaron Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, mientras que en las últimas horas firmó Tobías Andrada, surgido de las inferiores de Vélez, y fue adquirido el lateral Francisco Ortega desde Olympiakos de Grecia. Ambos ya fueron titulares ante Tigre, en la caída por 1-0 de este último sábado como visitantes.

La llegada de Almada coincide con la necesidad del entrenador riverplatense de encontrar variantes en el mediocampo y de mejorar la generación ofensiva. River apuesta a su capacidad para desequilibrar, administrar los tiempos del juego y elevar el volumen creativo de un equipo que todavía no encontró funcionamiento. Después de la derrota por el Clausura, el calendario de River no tiene respiro: el miércoles visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el inicio de una serie clave en el ámbito internacional.

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