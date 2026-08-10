Los detalles del romántico compromiso de una estrella de la F1: millonario anillo y cena íntima junto al mar con su pareja

El compromiso de George Russell con su pareja durante el parate de la F1

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La noticia del compromiso de George Russell y Carmen Montero Mundt capturó la atención tanto del mundo del automovilismo como del público general, no solo por la relevancia de ambos protagonistas sino también por el valor del anillo que el piloto de Mercedes en la Fórmula 1 eligió para la ocasión.

Según informó Arissa Michos, directora de marketing y marca de Class A Jewellers en diálogo con la reconocida revista internacional de moda y estilo de vida Marie Claire, el piloto británico invirtió cerca de 750.000 libras esterlinas (alrededor de un millón de dólares) en un exclusivo anillo de compromiso con un diamante amarillo de entre ocho y diez quilates. La propuesta se realizó frente al mar durante el receso estival de la Fórmula 1, en un escenario cuidadosamente decorado con velas y flores blancas, tal como se pudo ver en su cuenta de Instagram.

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Carmen Montero Mundt, influencer española con más de 900.000 seguidores en sus redes sociales, compartió junto a Russell una selección de imágenes que mostraban el anillo en primer plano, acompañadas de un emoji de anillo y un corazón plateado. En la publicación, ambos de 28 años, se mostraron sonrientes y distendidos. El evento tuvo lugar en una playa privada, rodeada de acantilados, donde Russell lució una camisa blanca bajo la luz de una puesta de sol y una mesa iluminada.

El anillo de compromiso que le regaló George Russell a su pareja

“Los diamantes amarillos son más raros y se clasifican en una escala diferente según la intensidad del color amarillo. Parece un amarillo intenso y vibrante, ya que tiene un color muy rico. Los diamantes amarillos son más caros porque son más raros que los diamantes blancos”, detalló Michos a la revista francesa y añadió: “Dependiendo de la intensidad del color, se vuelven más raros y, por lo tanto, más caros”.

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El anillo, de diseño Trilogy, presenta un diamante amarillo tipo Fancy Vivid Yellow flanqueado por dos diamantes blancos simétricos en corte triangular, según expertos del sector citados por Marie Claire y Tatler. El peso estimado de la gema principal, entre 8 y 10 quilates, eleva su valor hasta cifras poco habituales incluso en el sector de la alta joyería.

La propuesta fue en una cena íntima con velas y a la orilla del mar

La historia de la pareja se remonta a 2020, cuando se conocieron en Londres gracias a un amigo en común. “Era un domingo por la noche, y mi amiga me dijo: ‘Estoy saliendo con un chico y quiere traer a su compañero de piso a tomar algo. ¿Te importaría venir con nosotros? Porque creo que es un poco incómodo…’ Me pareció muy gracioso”, relató Montero Mundt en declaraciones a Tatler. Más tarde, Russell pidió el número de teléfono a una amiga de Carmen y la invitó a su casa, donde se ofreció a cocinar para ella.

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La noticia del compromiso fue recibida con entusiasmo por los seguidores de ambos. Carmen se ha convertido en una presencia habitual en el paddock de la Fórmula 1, respaldando a Russell en las competencias. El anuncio se suma a una serie de compromisos recientes entre figuras del automovilismo internacional. Tal es el caso del piloto de Ferrari, Charles Leclerc, quien contrajo matrimonio con Alexandra Saint Mleux tras anunciar su compromiso el año anterior.

En febrero, Montero Mundt atravesó un episodio de salud que la llevó a una cirugía de urgencia por apendicitis. Desde sus redes sociales, compartió con sus seguidores que tuvo que posponer proyectos laborales para priorizar su recuperación. “La mejor compañía”, escribió en referencia a Russell, al publicar una foto desde la cama del hospital.

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Russell volverá a la competencia el próximo 23 de agosto

En el plano deportivo, Russell atraviesa una de sus temporadas más competitivas. El piloto se ubica en la tercera posición en el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 con 160 puntos, a 59 del líder y compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, y a nueve de Lewis Hamilton, quien suma siete títulos mundiales y este año ha iniciado una relación sentimental con la empresaria Kim Kardashian. Mercedes, además, lidera el Campeonato de Constructores tras 11 rondas, con dos victorias y cinco podios acumulados por Russell.

La pausa por vacaciones concluirá con el regreso a la actividad en el Gran Premio de los Países Bajos, del 21 al 23 de agosto, en el Circuito de Zandvoort. Russell buscará acortar distancias en la clasificación antes de enfrentar el desafío de Monza en septiembre.

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