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Las postales íntimas de María Belén Ludueña y su familia en Brasil: “Este bebé que nos regaló la virgencita”

A seis meses de la llegada de su hijo Vito, la periodista emprendió un recorrido a Río de Janeiro junto a sus padres y su hermana

Mujer con camiseta blanca y pantalón negro sostiene a un bebé con polo blanco. El bebé tiene un chupete. Se ven mesas, sillas de madera y tiendas de ropa al fondo
María Belén Ludueña posa sonriente junto a su hijo Vito en brazos, durante una visita a un centro comercial en Brasil.
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El primer viaje a Brasil de María Belén Ludueña como madre marcó un antes y un después en su vida personal y familiar. A tan solo seis meses de haber dado a luz a su hijo Vito, la periodista decidió emprender una travesía a Río de Janeiro acompañada de sus padres, su hermana y el pequeño. La ocasión trascendió la idea de unas simples vacaciones: se transformó en una oportunidad para celebrar la maternidad, fortalecer los lazos familiares y agradecer por esta nueva etapa compartida.

La experiencia adquirió un tinte especial desde el primer momento, ya que fue el debut del menor en un avión. La periodista mostró a través de su cuenta oficial de Instagram los momentos más significativos de este viaje, protagonizados por su hijo. La emoción de volar por primera vez, la curiosidad y la serenidad del bebé durante el trayecto quedaron registradas en imágenes y relatos que compartió con sus seguidores.

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Un bebé sonriendo en una piscina, sostenido por manos de adulto. Usa un traje de baño azul claro con limones amarillos. De fondo se ven montañas y edificios
El hijo de María Belén Ludueña, Vito, se refresca en la piscina de un hotel en Brasil, con un paisaje montañoso al fondo.

Durante la estadía, los días transcurrieron entre paseos por las calles de Copacabana, tardes de playa y momentos de descanso. Las fotografías reflejan a Vito en diferentes situaciones cotidianas: durmiendo plácidamente en su cochecito junto a la piscina, desayunando con su abuelo, o disfrutando del sol carioca en brazos de su madre y su tía. Estas escenas ilustran la profundidad del vínculo familiar, acentuado por la presencia de los padres de Ludueña, quienes llevan cinco décadas juntos.

La abogada y periodista no dejó de recalcar el valor de compartir con sus seres queridos: “¡Feliz domingo para todos! Mi primer viaje con Vito! Agradecer siempre la posibilidad de ser la mamá de este bebé que nos regaló la virgencita. Te amamos hijo. Además fuiste un compañero ideal. Extrañamos a papi”. Esta declaración sintetiza la mezcla de alegría, gratitud y nostalgia por la ausencia de su esposo, Jorge Macri, durante la travesía.

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Dos mujeres con cabello rubio posan sonrientes en primer plano. Una lleva un top negro y falda estampada. La otra viste bikini negro. Fondo de cielo azul
María Belén Ludueña y Pachi posan sonrientes frente a la cámara en una playa de Brasil, bajo un cielo azul despejado.

El viaje no solo fue especial para Ludueña por el destino elegido, sino por el significado de ser el primer trayecto aéreo de su hijo. La madre documentó el proceso, desde la preparación hasta el aterrizaje, mostrando la adaptación del bebé a la experiencia. Las imágenes compartidas en redes sociales dan cuenta de la serenidad y curiosidad de Vito, acompañado en todo momento por su familia.

La rutina en Brasil estuvo marcada por la tranquilidad y la compañía. Las postales muestran a Vito disfrutando de las siestas, descansando en la cama o en su cochecito junto a la piscina, siempre bajo la atenta mirada de su madre y sus abuelos. Los desayunos familiares se convirtieron en momentos de encuentro, donde el bebé, en brazos de su abuelo, aparece sereno y atento al entorno.

Hombre y mujer adultos caminan junto a una piscina. Ella con vestido naranja y él con camiseta clara y bermudas. Fondo de edificio de piedra con plantas y ventana
Los padres de María Belén Ludueña caminan junto a una piscina durante su celebración de 50 años de unión en Brasil.

La presencia de los padres de Ludueña, quienes celebran 50 años juntos, aportó una dimensión entrañable al viaje. Las imágenes los muestran caminando de la mano, compartiendo jornadas en familia y transmitiendo el valor de las tradiciones y la permanencia de los vínculos. La hermana de la periodista también tuvo un rol activo, acompañando en paseos y momentos de ocio.

La dinámica diaria incluyó actividades típicas de unas vacaciones familiares: salidas de compras, paseos por la playa y recorridos por las calles de Copacabana. El cansancio propio de los primeros meses de maternidad se hizo visible, pero fue compensado por la acumulación de nuevas experiencias y la alegría de compartirlas.

El viaje tuvo también un profundo significado espiritual para Ludueña. Entre las actividades más relevantes se incluyó la visita a la gruta de Ipanema, un lugar al que suele acudir para agradecer y pedir por el bienestar de su familia. La periodista expresó abiertamente su gratitud por la maternidad, describiendo a su hijo como “un regalo de la virgencita”.

Una mujer de espaldas, con vestimenta blanca, extiende la mano hacia estatuas de piedra en una gruta con placas de texto, cactus y una palmera
María Belén Ludueña extiende su mano hacia las figuras de una gruta religiosa en Ipanema, Brasil.

La espiritualidad atravesó la experiencia, brindando un espacio de reflexión y agradecimiento en medio del disfrute. Las imágenes muestran a Ludueña en actitud de recogimiento frente a la gruta, así como en otras instancias de oración junto a Vito. La convicción de que la llegada de su hijo es fruto de una bendición marcó el tono de toda la travesía, reforzando la idea de la maternidad como un don por el que agradecer continuamente.

En suma, el primer viaje de María Belén Ludueña a Brasil como madre representó mucho más que una escapada vacacional. Fue una oportunidad para encontrarse con su familia, celebrar la vida, agradecer por los afectos y la maternidad, y construir recuerdos que perdurarán en el tiempo.

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María Belén LudueñaVito MacriRío de JaneiroBrasilEscapada

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