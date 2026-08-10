Luck Ra reapareció en redes tras las lágrimas de La Joaqui por la separación: el particular posteo

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A casi dos semanas de oficializar su separación, Luck Ra y La Joaqui transitan días cargados de emociones y exposición. Entre versiones cruzadas, rumores en redes y fechas de trabajo que no se detienen, la cantante eligió resguardarse en la sinceridad y volcar hacia afuera el dolor que siente. El fin de semana, su participación en PH, Podemos Hablar (Telefe), volvió a ponerla en el centro de todas las miradas: no solo por sus declaraciones sobre el final de la relación, sino también por las referencias a Tuli Acosta, sindicada como posible tercera en discordia. En paralelo, mientras ella eligió las palabras cuidadas, el artista cordobés reapareció en redes con un posteo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el cantante cordobés compartió una imagen que rápidamente llamó la atención. “Este plato se llama: ‘me llené y sobró carne, ayuda’”, escribió sobre una foto de una parrilla repleta de diferentes cortes y achuras. El gesto fue leído como un guiño irónico y un intento de mostrar normalidad en medio de un clima de especulación constante sobre su vida privada.

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Sin embargo, no es la primera vez que el intérprete de “Hola perdida” recurre a la metáfora del asado para referirse a su día a día después de la ruptura. El jueves pasado, a pocos días de oficializarse la separación, el cantante había subido otra foto donde se lo veía preparando un asado. “Tráiganse un fernet nomás”, escribió, y un emoji de corazón con una banda adhesiva. El símbolo, que suele usarse para representar un proceso de sanación emocional, fue interpretado como un mensaje silencioso para quienes siguen de cerca la historia con La Joaqui.

El cantante cordobés reapareció con una foto de un asado luego de las declaraciones de su expareja en las últimas horas (Instagram)

La reaparición del cantante de cuarteto sorprendió en las redes sociales, que desde el anuncio de la ruptura había optado por el bajo perfil y la ausencia de declaraciones directas sobre el tema. Incluso, en los días previos a la publicación de la cantante, el músico había evitado cualquier gesto que pudiera asociarse al final de la relación. El corazón remendado y las imágenes de asado funcionaron como señales discretas de un proceso de duelo que eligió transitar puertas adentro, lejos del ruido de las redes y de los titulares de noticias.

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El jueves pasado, el intérprete de "Hola perdida" reapareció por primera vez luego de oficializarse la ruptura

Y en las horas previas, La Joaqui se volcó a las redes para compartir un comunicado extenso y sentido, donde puso en palabras el impacto de la ruptura y el desafío de atravesar un desamor siendo figura pública. Sobre un fondo negro y con un tono íntimo, la artista agradeció el apoyo recibido y explicó el motivo de su silencio. “Quería tomarme un momento para agradecerles por todos los mensajes de cariño, preocupación que recibí en estos días”, comenzó, dejando en claro que la noticia la tomó por sorpresa y que no siempre es posible “prepararse para actuar como si nada hubiera pasado”.

El comunicado de La Joaqui luego de su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff (Instagram)

“Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones”, escribió, reconociendo que el dolor no distingue fama ni escenarios. “Por eso decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos durante este mes”, contó, haciendo referencia a la necesidad de tomarse un tiempo para procesar lo vivido.

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En su texto, La Joaqui también hizo referencia a la exigencia de continuar con compromisos laborales mientras la vida personal se desmorona. “Como cualquier persona, necesito tiempo para procesar lo que siento. La diferencia es que, por mi trabajo, muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y no podemos cancelar. Porque, además de ser sensible, también entiendo el valor de la responsabilidad”, explicó. Y agregó: “Siempre intenté cumplir con los compromisos que ya tenía asumidos porque respeto profundamente a mi equipo, a los equipos con los que trabajo y a quienes nos eligen y nos acompañan. Y por supuesto, a ustedes. Pero todo esto, que también necesito procesar, sucede bajo una exposición que muchas veces lastima y duele más de lo que se imagina”.

La cantante de RKT habló sobre el vínculo entre la artista y el cordobés

La cantante, lejos de la pose o el discurso prearmado, se permitió mostrar su vulnerabilidad y la manera en que elige transitar el duelo. “Por eso quería compartir cómo me sentí, así el mismo dolor en carne propia, a veces se vuelve un poquito más liviano cuando se comparte”, reconoció. “Yo no les oculto, no represento el silencio con el que se me señala, no tengo nada que esconder”, aseguró.

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“No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida”, remarcó, dejando en claro que el final del vínculo no implica ni traición ni resentimiento, sino la comprensión de que los caminos pueden separarse sin convertir a nadie en enemigo. “Quiero que recuerden que, más allá de cómo hayan terminado las cosas, hubo un momento de amor, afecto y momentos muy valiosos. Tanto mi expareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí”.