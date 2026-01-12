Cómo la exposición constante a sustancias químicas se transformó en un desafío de salud pública y qué medidas permiten reducirla

Según especialistas en salud ambiental, el uso masivo de sustancias químicas sintéticas supera la capacidad de adaptación biológica del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palabra desintoxicación se convirtió en un eje central del discurso sobre bienestar. Redes sociales, podcasts y blogs de salud difunden mensajes que prometen limpiezas internas, mejoras rápidas en la vitalidad y protección frente a un entorno cada vez más contaminado. Este flujo constante de información se mezcla con afirmaciones comerciales que apelan al miedo y a la urgencia, muchas veces sin respaldo científico.

El fenómeno tiene impacto global. Según Forbes, en un informe realizado por Adaira Landry, profesora adjunta de medicina de urgencias en la Facultad de Medicina de Harvard, el mercado mundial de productos de desintoxicación, que abarca suplementos dietéticos, tés y bebidas herbales, kits de limpieza y cosméticos, alcanza cifras multimillonarias dentro de la economía del bienestar.

Las promesas van desde almohadillas para pies hasta limpiezas vendidas en tiendas de redes sociales, algunas con consecuencias médicas graves.

El auge comercial y los riesgos para la salud

Landry detalló que las afirmaciones de estos productos suelen parecer inofensivas, aunque la práctica clínica muestra otra realidad. Relató el caso de un paciente que debió ser internado tras consumir una limpieza desintoxicante, lo que provocó un desequilibrio electrolítico grave por diarrea severa. El episodio reveló la brecha entre el marketing del bienestar y la evidencia médica.



La experta señaló que, más allá de las ventas, aumenta la demanda de educación en salud, estimulada por la preocupación ante la exposición cotidiana a sustancias químicas.

Esta inquietud impulsa cambios en el estilo de vida, decisiones de consumo y un interés creciente por las políticas y regulaciones vinculadas a toxinas en el mundo.

Sistemas naturales de desintoxicación bajo presión

Desde la medicina, el concepto de desintoxicación no resulta ajeno. El organismo dispone de sistemas eficaces para eliminar desechos y toxinas: riñones, hígado, pulmones, intestinos y piel, que trabajan de manera continua. El desafío, según Landry, surge por el volumen y la frecuencia de las exposiciones químicas modernas.



Para su análisis, la médica consultó a Aly Cohen, reumatóloga certificada y especialista en medicina integrativa. Cohen aportó un dato clave: “Se estima que actualmente se utilizan 300.000 sustancias químicas sintéticas a nivel mundial”, una cifra que representa un cambio drástico en el entorno químico en un período breve en términos evolutivos.

La especialista explicó que la mayoría de estos compuestos se incorporaron en los últimos 75 a 100 años, lo que sobrecarga los sistemas naturales de desintoxicación por la cantidad y repetición de la exposición.

Apoyar al cuerpo sin soluciones extremas

Cohen indicó que el enfoque no debe centrarse en productos milagrosos ni en limpiezas agresivas, sino en fortalecer los procesos fisiológicos existentes. Sugirió estrategias como ejercicio y sudoración, movimiento para estimular el sistema linfático, hidratación con agua limpia, alimentación que favorezca el microbioma intestinal y nutrientes para compensar las exposiciones ambientales.



La especialista advirtió sobre la saturación de información, que puede paralizar. Señaló a Forbes que “no es necesario conocer muchas toxinas ni cómo funcionan en el laboratorio o en nuestro cuerpo”, y recomendó priorizar aquellas exposiciones más sencillas de identificar y reducir en la vida diaria.

Sustancias prioritarias en la vida cotidiana

Entre los compuestos que requieren mayor atención, Cohen destacó el bisfenol A (BPA), utilizado en la fabricación de plásticos y conocido por su efecto como disruptor endocrino.

Aunque se prohibió en vasos y copas en 2012, aún se encuentra en alimentos enlatados, donde se utiliza como revestimiento interno. Para reducir la exposición, aconsejó evitar los alimentos enlatados y prefirió recipientes de vidrio o acero inoxidable. “Se ha demostrado que esto disminuye los niveles de bisfenol A en orina en numerosos estudios”, aseguró Cohen.



Mencionó también los ftalatos, presentes en fragancias, productos de cuidado personal y limpieza, detergentes y ambientadores. Estas sustancias se asocian a alteraciones endocrinas e inmunitarias y aumentan el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

A esto se suman los metales pesados en el agua potable, cuya presencia puede reducirse mediante sistemas de filtración accesibles y eficientes.

Reducir la exposición sin miedo ni pruebas innecesarias

Cohen desestimó el uso de kits caseros para medir toxinas y las pruebas frecuentes sin indicación médica. En su lugar, recomendó medidas preventivas como filtros de agua de alta calidad, selección de alimentos frescos y congelados, limpieza del hogar con bicarbonato de sodio y vinagre blanco, y remojo de productos no orgánicos para eliminar pesticidas.

En un entorno donde las redes sociales dificultan distinguir entre productos inofensivos y propuestas potencialmente dañinas, la especialista subrayó la necesidad de escepticismo informado.

Las recomendaciones fundamentadas en la evidencia apuntan a cambios graduales y de alto impacto que disminuyan la exposición cotidiana a sustancias químicas, evitando promesas extremas y soluciones instantáneas.