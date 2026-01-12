Salud

Cómo la exposición constante a sustancias químicas se transformó en un desafío de salud pública y qué medidas permiten reducirla

Impulsado por el crecimiento de la industria del bienestar y la preocupación por toxinas presentes en productos de uso diario, un análisis basado en expertos examinó los límites de los sistemas naturales del organismo y advirtió sobre los riesgos de soluciones comerciales sin respaldo

Guardar
Según especialistas en salud ambiental,
Según especialistas en salud ambiental, el uso masivo de sustancias químicas sintéticas supera la capacidad de adaptación biológica del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palabra desintoxicación se convirtió en un eje central del discurso sobre bienestar. Redes sociales, podcasts y blogs de salud difunden mensajes que prometen limpiezas internas, mejoras rápidas en la vitalidad y protección frente a un entorno cada vez más contaminado. Este flujo constante de información se mezcla con afirmaciones comerciales que apelan al miedo y a la urgencia, muchas veces sin respaldo científico.

El fenómeno tiene impacto global. Según Forbes, en un informe realizado por Adaira Landry, profesora adjunta de medicina de urgencias en la Facultad de Medicina de Harvard, el mercado mundial de productos de desintoxicación, que abarca suplementos dietéticos, tés y bebidas herbales, kits de limpieza y cosméticos, alcanza cifras multimillonarias dentro de la economía del bienestar.

Las promesas van desde almohadillas para pies hasta limpiezas vendidas en tiendas de redes sociales, algunas con consecuencias médicas graves.

El auge comercial y los riesgos para la salud

Landry detalló que las afirmaciones de estos productos suelen parecer inofensivas, aunque la práctica clínica muestra otra realidad. Relató el caso de un paciente que debió ser internado tras consumir una limpieza desintoxicante, lo que provocó un desequilibrio electrolítico grave por diarrea severa. El episodio reveló la brecha entre el marketing del bienestar y la evidencia médica.

Expertos advierten sobre la saturación
Expertos advierten sobre la saturación de información sobre desintoxicación y proponen centrarse en cambios realistas y sostenidos en el estilo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta señaló que, más allá de las ventas, aumenta la demanda de educación en salud, estimulada por la preocupación ante la exposición cotidiana a sustancias químicas.

Esta inquietud impulsa cambios en el estilo de vida, decisiones de consumo y un interés creciente por las políticas y regulaciones vinculadas a toxinas en el mundo.

Sistemas naturales de desintoxicación bajo presión

Desde la medicina, el concepto de desintoxicación no resulta ajeno. El organismo dispone de sistemas eficaces para eliminar desechos y toxinas: riñones, hígado, pulmones, intestinos y piel, que trabajan de manera continua. El desafío, según Landry, surge por el volumen y la frecuencia de las exposiciones químicas modernas.

Los pulmones eliminan dióxido de
Los pulmones eliminan dióxido de carbono y filtran partículas; su función se optimiza con ejercicio, hidratación y menor exposición a contaminantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para su análisis, la médica consultó a Aly Cohen, reumatóloga certificada y especialista en medicina integrativa. Cohen aportó un dato clave: “Se estima que actualmente se utilizan 300.000 sustancias químicas sintéticas a nivel mundial”, una cifra que representa un cambio drástico en el entorno químico en un período breve en términos evolutivos.

La especialista explicó que la mayoría de estos compuestos se incorporaron en los últimos 75 a 100 años, lo que sobrecarga los sistemas naturales de desintoxicación por la cantidad y repetición de la exposición.

Apoyar al cuerpo sin soluciones extremas

Cohen indicó que el enfoque no debe centrarse en productos milagrosos ni en limpiezas agresivas, sino en fortalecer los procesos fisiológicos existentes. Sugirió estrategias como ejercicio y sudoración, movimiento para estimular el sistema linfático, hidratación con agua limpia, alimentación que favorezca el microbioma intestinal y nutrientes para compensar las exposiciones ambientales.

El ejercicio regular, la hidratación
El ejercicio regular, la hidratación con agua limpia y una alimentación que favorezca el microbioma intestinal apoyan los mecanismos naturales de desintoxicación del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista advirtió sobre la saturación de información, que puede paralizar. Señaló a Forbes que “no es necesario conocer muchas toxinas ni cómo funcionan en el laboratorio o en nuestro cuerpo”, y recomendó priorizar aquellas exposiciones más sencillas de identificar y reducir en la vida diaria.

Sustancias prioritarias en la vida cotidiana

Entre los compuestos que requieren mayor atención, Cohen destacó el bisfenol A (BPA), utilizado en la fabricación de plásticos y conocido por su efecto como disruptor endocrino.

Aunque se prohibió en vasos y copas en 2012, aún se encuentra en alimentos enlatados, donde se utiliza como revestimiento interno. Para reducir la exposición, aconsejó evitar los alimentos enlatados y prefirió recipientes de vidrio o acero inoxidable. “Se ha demostrado que esto disminuye los niveles de bisfenol A en orina en numerosos estudios”, aseguró Cohen.

Especialistas en salud ambiental recomendaron
Especialistas en salud ambiental recomendaron recipientes de vidrio para limitar la exposición a compuestos como el bisfenol A (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mencionó también los ftalatos, presentes en fragancias, productos de cuidado personal y limpieza, detergentes y ambientadores. Estas sustancias se asocian a alteraciones endocrinas e inmunitarias y aumentan el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

A esto se suman los metales pesados en el agua potable, cuya presencia puede reducirse mediante sistemas de filtración accesibles y eficientes.

Reducir la exposición sin miedo ni pruebas innecesarias

Cohen desestimó el uso de kits caseros para medir toxinas y las pruebas frecuentes sin indicación médica. En su lugar, recomendó medidas preventivas como filtros de agua de alta calidad, selección de alimentos frescos y congelados, limpieza del hogar con bicarbonato de sodio y vinagre blanco, y remojo de productos no orgánicos para eliminar pesticidas.

En un entorno donde las redes sociales dificultan distinguir entre productos inofensivos y propuestas potencialmente dañinas, la especialista subrayó la necesidad de escepticismo informado.

Las recomendaciones fundamentadas en la evidencia apuntan a cambios graduales y de alto impacto que disminuyan la exposición cotidiana a sustancias químicas, evitando promesas extremas y soluciones instantáneas.

Temas Relacionados

Salud públicaDesintoxicaciónContaminaciónSustancias químicasBienestarProcesos fisiológicosBisfenol AMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo preservar la movilidad del hombro y prevenir lesiones: consejos de fisioterapeutas para todas las edades

Especialistas citados por The Guardian detallaron prácticas basadas en movimiento diario, fortalecimiento progresivo y actividades de bajo impacto para reducir el riesgo de dolencias articulares, evitar la rigidez y sostener la funcionalidad

Cómo preservar la movilidad del

Hambre emocional: por qué recurrimos a la comida en momentos difíciles y cómo salir de ese círculo

Expertos en nutrición y psicología explican que la alimentación guiada por las emociones aparece ante el estrés o la tristeza y no por una necesidad física. Reconocer sus causas es clave para romper el ciclo

Hambre emocional: por qué recurrimos

El acceso a las pruebas caseras de cáncer de cuello uterino cambiará la prevención en Estados Unidos

La reciente decisión de incluir kits de autodiagnóstico sin costo en la cobertura de los seguros privados promete acortar las brechas en detección temprana y beneficiar a quienes antes enfrentaban barreras para realizar controles periódicos

El acceso a las pruebas

El feed no es inocente: de qué manera las redes moldean lo que pensamos y sentimos

El consumo automático de contenido, guiado por algoritmos y estímulos emocionales, influye en la percepción de la realidad, la atención y las emociones, muchas veces sin que los usuarios lo adviertan

El feed no es inocente:

Cuáles son los 12 medicamentos de uso frecuente que pierden eficacia al combinarse con el café, según expertos

Diversos estudios advierten que la cafeína presente en ciertas bebidas puede modificar la absorción de varios tratamientos habituales. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Cuáles son los 12 medicamentos
DEPORTES
Dolor en el fútbol europeo:

Dolor en el fútbol europeo: a los 72 años, murió Rolland Courbis, legendario entrenador francés

El argentino Luciano Benavides ganó su tercera etapa en motos y lidera el Rally Dakar: “Lloré en el camino”

Caño y pase sutil: una jugadora de hockey sobre hielo protagonizó la “mejor asistencia de todos los tiempos”

Luke y Tom Stoltman: cómo los hermanos escoceses se convirtieron en los más fuertes de la historia

Los argentinos, a paso firme en Oceanía: triunfos de Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Solana Sierra

TELESHOW
Tensión en MasterChef Celebrity: Damián

Tensión en MasterChef Celebrity: Damián Betular y Germán Martitegui expusieron sus diferencias frente a todos

El contundente posteo de Melody Luz contra Mariana Nannis: “Su peor pesadilla”

Wanda Nara habló de su separación de Migueles: “Confío ciegamente en él”

Pampita en Punta del Este: encuentro con Benjamín Vicuña y despedida de Martín Pepa

Nazarena Vélez celebra el éxito de Suspendan la boda: “En Villa Carlos Paz me siento local”

INFOBAE AMÉRICA

Murió Erich von Däniken, el

Murió Erich von Däniken, el bestseller que convirtió a los alienígenas en protagonistas de la historia humana

¿De dónde viene la sonrisa? Descubren cómo el cerebro organiza las expresiones faciales

Del colapso del rial a 544 muertos: cómo fue la escalada de las protestas y la represión del régimen en Irán

Rusia volvió a atacar Kiev mientras miles siguen sin calefacción con 20 grados bajo cero

Trump planea una reunión con su gabinete el martes para definir la respuesta a la crisis en Irán