Una neuropediatra revela los estímulos que más favorecen el desarrollo cerebral del bebé en sus primeros meses

El cerebro del bebé crece con rapidez en los primeros meses y forma conexiones que sostienen futuras habilidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros meses de vida, el cerebro del bebé experimenta un crecimiento acelerado, formando conexiones que serán la base de futuras habilidades. La neuropediatra María José Mas explica que “levantar la cabeza, reconocer voces, coordinar las manos o empezar a comunicarse no son logros aislados, sino el resultado de un desarrollo que se construye poco a poco gracias a las experiencias cotidianas”.

El contacto físico, la presencia de adultos y un entorno respetuoso son elementos para el desarrollo del bebé, según detalla el artículo de Ser Padres, medio especializado en crianza.

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Estímulos, rutinas y movimiento en los primeros meses

De acuerdo con lo recogido en el libro Neuronas en crecimiento de María José Mas, en el primer trimestre de vida el mejor estímulo para el recién nacido “son las personas que le rodean”. La especialista destaca que “el piel con piel, las caricias, las conversaciones en voz baja o una canción improvisada aportan mucho más que cualquier dispositivo electrónico”. Incluso puntualiza que el bebé “distingue mejor las figuras negras sobre un fondo blanco” durante estos primeros meses.

El piel con piel, las caricias y las voces cercanas aportan más al desarrollo cerebral del bebé que los dispositivos electrónicos en el primer trimestre (Freepik)

El artículo subraya cómo, al no saber regularse solo, el bebé necesita que alguien acuda ante el llanto para identificar su necesidad: hambre, sueño, deseo de contacto o exceso de estímulos. “Responder con sensibilidad fortalece el vínculo y le ayuda a sentirse seguro”, apunta Mas.

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Además, recomienda introducir microrrutinas, como “seguir siempre el mismo orden en las siestas: bajar las luces, hablar en susurros y cantar una nana”, lo que puede favorecer la regulación del bebé.

En el plano motor, según la neuropediatra, es conveniente “ofrecerle oportunidades para moverse libremente”. Ella sugiere que pasar ratos sobre una superficie firme y segura, siempre bajo supervisión, o introducir tiempo boca abajo (tummy time) fortalece el cuello y los hombros. También recomienda alternar posturas y animar al bebé a seguir objetos con la mirada.

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Respecto al sueño, María José Mas aconseja “aprovechar la luz natural durante el día y crear un ambiente más tenue al caer la tarde para ayudarle a diferenciar el día de la noche”. Añade que “los despertares frecuentes forman parte de esta etapa y no conviene intentar forzar horarios que el bebé aún no está preparado para seguir”.

La luz natural de día y un ambiente tenue por la tarde ayudan al bebé a diferenciar el día de la noche, sin forzar horarios de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que influyen en el desarrollo cerebral infantil

El desarrollo cerebral infantil está condicionado por múltiples factores ambientales y personales. La autora señala que el bebé necesita adultos disponibles, contacto físico, libertad para moverse y un entorno que respete sus tiempos.

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Durante la etapa de 3 a 6 meses, el bebé “empieza a mostrar más iniciativa”, según indica el artículo. Ya no solo reacciona a lo que ocurre a su alrededor, sino que “explora activamente”. La comodidad de las prendas y el tiempo en el suelo permiten que el bebé descubra poco a poco las posibilidades de su cuerpo, lejos de las limitaciones de hamacas o sillas.

Entre los 3 y 6 meses, el bebé explora activamente y necesita prendas cómodas, tiempo en el suelo y pocos estímulos para mantener la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las rutinas sencillas y un entorno sin exceso de estímulos también contribuyen a que mantenga mejor la atención y se sienta más regulado”, se recoge en el artículo.

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Consejos prácticos para estimular el desarrollo cerebral del bebé

A partir de los seis meses, el bebé muestra “una etapa de curiosidad”. La neuropediatra María José Mas destaca que “la clave está en acompañar esa iniciativa sin dirigirla continuamente”. Propone “dar oportunidades de explorar, pero sin saturarlo de estímulos” y sugiere “ofrecer un solo objeto cada vez y dejar que lo manipule con calma, en lugar de rodearlo de juguetes”.

A partir de los seis meses, María José Mas recomienda ofrecer oportunidades de explorar, respetar los ritmos del bebé y observar posibles señales de alerta en el desarrollo neurológico temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el aprendizaje motor y sensorial, recomienda objetos “con diferentes texturas, pesos o sonidos, como una esponja que se comprime, un sonajero suave o un aro grande que pueda sujetar con facilidad”.

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Además, Mas aconseja “respetar sus propios ritmos de sueño, hambre o cansancio y mantener horarios relativamente estables” para proporcionar seguridad.

En la comunicación, la especialista propone “mostrarle un objeto, esperar a que lo mire y alternar la mirada entre el juguete y el bebé, además de imitar gestos sencillos como aplaudir o sacar la lengua”. Insiste en la importancia de “narrar lo que está haciendo y celebrar sus intentos con una sonrisa”, acciones que refuerzan la confianza y las ganas de seguir aprendiendo.

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“No conviene intervenir constantemente: muchas veces basta con observar y dejar que repita sus intentos hasta conseguirlo”, subraya el artículo, apoyando la idea de que la autonomía es clave en esta etapa.

Responder con sensibilidad al llanto del bebé y sostener rutinas sencillas favorece la regulación y fortalece el vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta en el desarrollo neurológico temprano

Aunque el artículo se centra en la estimulación adecuada, también menciona la importancia de observar el desarrollo del bebé para identificar posibles señales de alarma o desviaciones del desarrollo esperado. No se ofrece una lista concreta, pero se enfatiza que “el bebé todavía no sabe regularse solo”.

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El acompañamiento permite identificar cualquier desviación del desarrollo esperado. Observar los ritmos y responder de manera empática a las necesidades del bebé ayudan a responder a las necesidades del bebé según la especialista.