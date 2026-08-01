Las esponjas de cocina pueden acumular bacterias: cada cuánto recomiendan cambiarlas

La esponja de cocina puede acumular bacterias y convertirse en un foco de contaminación en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la cocina, la higiene ocupa un lugar central en la rutina diaria de millones de hogares. Cada utensilio, superficie y alimento entra en contacto con diferentes microorganismos que pueden permanecer y multiplicarse en el ambiente doméstico. La preocupación por la presencia de bacterias y su potencial para afectar la salud ha impulsado una atención renovada sobre los hábitos de limpieza y el uso de productos cotidianos.

El debate sobre las fuentes de contaminación en el hogar va más allá de los alimentos y alcanza a los objetos empleados para limpiar. Elementos como las esponjas, cepillos y trapos suelen considerarse aliados de la limpieza, aunque también pueden convertirse en reservorios de bacterias.

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Los microorganismos que proliferan en la esponja

Este utensilio se ha consolidado como uno de los objetos más propensos a acumular microorganismos. Su estructura porosa y la humedad constante crean un entorno ideal para el desarrollo de bacterias, muchas de ellas capaces de sobrevivir y multiplicarse a un ritmo considerable.

Según un estudio publicado por el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos, bacterias como Escherichia coli, Salmonella enteritidis y Staphylococcus aureus pueden establecerse y mantenerse activas durante al menos dos semanas, incluso después de periodos de secado.

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La misma investigación ha demostrado que estas bacterias pueden formar capas protectoras en el interior de las esponjas, lo que dificulta su eliminación incluso con métodos de limpieza comunes. Además, basta con pasarla sobre una superficie para transferir los microorganismos a otros lugares de la cocina, facilitando su propagación.

Las esponjas de cocina también generan impacto ambiental porque contienen plásticos derivados del petróleo y liberan microplásticos con el uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo las bacterias patógenas encuentran allí un espacio favorable. Como explican expertos citados por la BBC, se han identificado cientos de especies microbianas diferentes en esponjas domésticas, con densidades comparables a las presentes en muestras de heces humanas.

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Aunque muchas de estas bacterias no representan un peligro inmediato para la salud, el entorno que ofrece la esponja favorece la supervivencia y el crecimiento de aquellas que pueden causar enfermedades, especialmente en personas con sistemas inmunitarios vulnerables.

El impacto ambiental más allá del higiene

El uso cotidiano de esponjas de cocina no solo plantea desafíos en materia de higiene, sino que también acarrea consecuencias ambientales de creciente preocupación. La mayoría están fabricadas con plásticos derivados del petróleo, lo que dificulta su reciclaje y genera problemas en su disposición final.

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Al no ser biodegradables y, al desgastarse con el uso diario, liberan microplásticos que terminan en el agua y, eventualmente, en ríos, lagos y océanos, plantea una revisión publicada en Science Daily.

El análisis liderado por la Universidad de Bonn reveló que todos los ejemplares evaluados desprenden partículas plásticas durante su vida útil. Según los investigadores, dependiendo del tipo, una sola persona puede liberar entre 0,68 y 4,21 gramos de micropárticulas al año. Al extrapolar estos datos a escala nacional, el impacto se vuelve considerable: en Alemania, por ejemplo, se estimó que el uso doméstico de ciertos tipos podría traducirse en 355 toneladas anuales de microplásticos liberados al ambiente.

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El problema se ve agravado por la dificultad en el reciclaje de estos productos y la persistencia de los materiales plásticos en los ecosistemas. A pesar de que las plantas de tratamiento de aguas residuales logran capturar una parte significativa de estas partículas, varias toneladas logran filtrarse y llegar al medio natural cada año.

Ante este panorama, algunos investigadores y organizaciones aconsejan optar por alternativas con menor contenido plástico, como esponjas biodegradables o cepillos de materiales naturales, y fomentar hábitos que reduzcan tanto el consumo de agua como la frecuencia de reemplazo de los productos.

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La estructura porosa y la humedad de la esponja favorecen la supervivencia de bacterias como Escherichia coli, Salmonella enteritidis y Staphylococcus aureus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto hay que cambiar las esponjas de cocina

La frecuencia de reemplazo es un aspecto clave para minimizar los riesgos asociados a la proliferación de bacterias. Muchos consumidores tienden a guiarse por el aspecto o el olor para decidir cuándo desecharla, aunque esta percepción suele ser engañosa.

Según el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos, ni el olor ni la apariencia externa de la esponja reflejan con precisión la cantidad de microorganismos acumulados, ya que las bacterias pueden estar presentes en altas concentraciones sin modificar el aspecto del producto.

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Expertos en higiene y seguridad alimentaria recomiendan sustituir la esponja de cocina por una nueva cada semana, especialmente en hogares con niños, adultos mayores o personas inmunodeprimidas. Investigaciones citadas por The Conversation subrayan que, si entra en contacto con alimentos crudos como carne, ave o pescado, lo más prudente es desecharla de inmediato para evitar la posible transferencia de bacterias patógenas a otras superficies.

Se han propuesto varias estrategias para prolongar la vida útil, como lavarla en el lavavajillas o calentarla en el microondas durante un minuto. Sin embargo, los expertos advierten que estos métodos pueden eliminar solo parte de la carga bacteriana y, con el tiempo, favorecer la supervivencia de cepas resistentes.

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