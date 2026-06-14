Los llamativos gestos de Neymar y Endrick que abrieron el debate en Brasil tras el empate ante Marruecos

Carlo Ancelotti decidió no darle minutos en el debut de la Verdeamarela en el Mundial 2026

El empate 1-1 entre Brasil y Marruecos por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026 dejó mucha tela para cortar. El primer tiempo de los africanos, que sometieron al pentacampeón del mundo, causó sorpresa. Y a la actuación deslucida de la Verdeamarela se sumaron algunos gestos que quedaron en el escaparate de la cita.

Endrick, por ejemplo, no ocultó su frustración al ver que Carlo Ancelotti agotó los cambios sin darle minutos en la igualdad en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El delantero de 19 años agachó la cabeza y regresó al banco de suplentes en silencio, una imagen que circuló rápidamente y se sumó a una noche de sensaciones encontradas para la canarinha.

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El atacante, que brilló en el Olympique de Lyon durante la última temporada antes de regresar al Real Madrid, se mantuvo junto a los suplentes durante el segundo tiempo a la espera de una señal del técnico italiano que nunca llegó. Cuando Ancelotti completó sus sustituciones, la decepción del joven fue visible para las cámaras y para los aficionados presentes en el estadio.

Consultado al respecto en la conferencia de prensa posterior al partido, Ancelotti cerró el tema con una frase escueta: “No voy a comentar sobre jugadores individuales. Estoy aquí para hablar del equipo”. El técnico sí fue más extenso al analizar el rendimiento colectivo: “Creo que no empezamos bien el partido, el equipo estaba algo nervioso, perdimos muchos balones, muchos duelos. La primera parte no fue buena. Mejoró en la segunda parte, es un partido difícil porque Marruecos es un buen equipo", declaró a pie de campo.

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Las palabras de Ancelotti reflejaron cierta contradicción. Primero, ya fuera del campo, afirmó estar satisfecho con el punto obtenido: “Esperábamos un mejor comienzo, pero es posible porque Marruecos es un buen rival”. Minutos después, en sala de prensa, cambió el tono: “No estoy satisfecho con el resultado. Debemos trabajar para mejorar”, según consignó AS. La única certeza fue el diagnóstico compartido: “Tenemos que mejorar”, sentenció.

Mientras el debate sobre Endrick dominaba los vestuarios, otro episodio generó polémica en las redes sociales. Durante la pausa de rehidratación, Neymar —presente en el estadio pero sin participar en el inicio del torneo debido a una lesión muscular que lo tiene en rehabilitación— se acercó a la banda para dar instrucciones tácticas a Vinicius Junior y Bruno Guimarães. Un video difundido en X mostró al delantero de 34 años hablando de manera reiterada mientras los dos futbolistas parecían no responderle. En consecuencia, el hombre del Santos tironeó la camiseta del mediocampista para captar su atención.

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Las interpretaciones se dividieron. Algunos aficionados consideraron que Vinicius y Bruno estaban concentrados en recibir las indicaciones del cuerpo técnico y que su actitud era comprensible en ese contexto. Otros, en cambio, leyeron las imágenes como un signo de que la influencia de Neymar en el vestuario ya no es la misma que en sus años como líder de la selección.

El telón de fondo de todas estas polémicas fue el rendimiento del equipo sobre el césped. La prensa brasileña no fue condescendiente. Globo Esporte tituló: “Vini salva a una selección brasileña que genera más inquietud que entusiasmo en su debut en la Copa del Mundo”, y amplió que fue “un partido en el que Brasil ni siquiera estuvo cerca de la victoria”. El gol que abrió el marcador llegó tras un error defensivo: Ismael Saibari aprovechó los espacios cedidos por Gabriel Magalhães, definió por encima de Alisson y adelantó a Marruecos antes del descanso. El relator Galvão Bueno fue directo en la transmisión: “Se detuvo, no pudo parar, tuvo que seguir... En el contraataque, atrapado en el balón, y salió el gol de la selección nacional de Marruecos. Brasil estaba mejorando en el juego y creando las oportunidades, pero la defensa, lo siento, no puede fallar de esa manera”, según recogió Lance!.

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Neymar conversa con Vini Jr. y otros jugadores de la selección de Brasil durante una pausa de hidratación en el campo de juego. Se observa a Neymar aparentemente dando indicaciones y posteriormente tirando de la camiseta de Bruno Guimaraes

Los analistas de O Globo coincidieron en que la primera mitad fue una de las más flojas de Brasil en Copas del Mundo desde el 7-1 ante Alemania. El diagnóstico colectivo apuntó a “dificultades defensivas, un mediocampo no dinámico, piezas que no produjeron y signos claros de falta de mezcla”. El periodista Bruno Cassucci evaluó a Casemiro con 4,5 puntos: “Por debajo de lo que puedes rendirte. Además de ser ineficiente con la pelota, concedió espacios en la marca”, según publicó Globo Esporte. El analista Carlos Eduardo Mansur aportó una lectura más pragmática: “El pálido debut de la selección dejó al menos un punto ganado, que en las matemáticas del grupo puede ayudar”.

Vinicius Jr rescató el empate con un golazo que evitó la derrota, pero el punto obtenido en Nueva Jersey colocó a Brasil en la segunda posición del Grupo C, por detrás de Escocia, que venció 1-0 a Haití en la misma jornada. El próximo compromiso de la canarinha será el viernes 19 de junio ante Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

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Mundial 2026 - Brasil 1 - Marruecos 1