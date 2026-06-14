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Irán amenazó con tomar represalias tras el bombardeo de Israel contra Hezbollah en Beirut: “La respuesta está llegando”

Teherán sostuvo que la ofensiva israelí cruzó “líneas rojas” y reivindicó la coordinación de los grupos aliados que integran el llamado “Eje de la Resistencia”

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El régimen iraní amenazó con tomar represalias tras el bombardeo de Israel en Beirut: “La respuesta está llegando” (REUTERS/Archivo)
El régimen iraní amenazó con tomar represalias tras el bombardeo de Israel en Beirut: “La respuesta está llegando” (REUTERS/Archivo)

El régimen de Irán elevó este domingo el tono de sus amenazas contra Israel y aseguró que la respuesta por el reciente ataque israelí en Beirut “está en camino”.

El mensaje fue emitido por Mohammad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, una de las principales estructuras de decisión del sistema político y militar de la República Islámica.

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“La respuesta de los soldados del Islam está llegando”, afirmó Zolqadr en una declaración difundida por medios estatales y canales oficiales vinculados al régimen.

El funcionario sostuvo además que la denominada “Resistencia” regional mantiene una coordinación que, según Teherán, funciona como un sistema común de defensa en Medio Oriente.

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La unidad de los frentes de la Resistencia ha creado una cadena de seguridad para la defensa de toda la región”, señaló.

En el mismo mensaje, el dirigente iraní hizo una referencia directa al Líbano, escenario del ataque atribuido a Israel.

“El Líbano es nuestra vida, y la violación de las líneas rojas de la República Islámica no será tolerada”, advirtió.

Las declaraciones llegan después de que Israel lanzara un bombardeo sobre Beirut, una acción que provocó una inmediata reacción del régimen iraní y de organizaciones alineadas con Teherán en la región.

La amenaza fue reforzada por otro de los principales mandos militares del país. El general Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, aseguró que las fuerzas armadas iraníes permanecen preparadas para actuar.

“Nuestras capacidades de combate, defensa, misiles, fuerzas navales, drones y defensa aérea son más poderosas que nunca”, afirmó el militar en un mensaje publicado en la red social X.

Abdollahi agregó que las tropas iraníes tienen “el dedo en el gatillo” y están listas para disparar “al corazón del enemigo” si consideran que existe una nueva agresión.

El comandante también lanzó una advertencia contra Israel. “Estamos esperando el más mínimo desliz del enemigo agresor para darle una lección inolvidable y definitiva”, sostuvo.

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