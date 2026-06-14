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Franco Colapinto resultó sancionado y fue reclasificado décimo en el GP de Barcelona de Fórmula 1: los motivos

El argentino recibió una sanción de 10 segundos y perdió dos lugares luego de terminar octavo en pista

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Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 12, 2026 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Nacho Doce
Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 12, 2026 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Nacho Doce

Franco Colapinto recibió una sanción de 10 segundos por parte de la FIA tras una infracción cometida durante la carrera de este domingo en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. El piloto argentino del equipo Alpine pasó del octavo al décimo puesto, según el documento emitido por los comisarios, que cita el “artículo B1.8.4 a” del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.

En el comunicado, la FIA detalló el motivo de la investigación: “Presunto incumplimiento de reducir la velocidad ante una bandera amarilla simple a las 15:38”. A partir de ese episodio, Colapinto y un representante de Alpine se presentaron para dar explicaciones.

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La penalización le quitó posiciones en el resultado final: perdió el octavo puesto ante Liam Lawson (Racing Bulls), que terminó a 2.357s, y el noveno, lo que lo dejó reclasificado décimo. Arvid Linblad había finalizado en esa posición a 8.207s.

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