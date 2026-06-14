El Salvador

El salvadoreño Fernanfloo hace historia en el video épico de MrBeast junto a 50 leyendas de YouTube

El reconocido creador de contenido salvadoreño Fernanfloo sorprendió al participar en el video más épico y ambicioso de MrBeast, titulado “50 leyendas de YouTube pelearán por un millón de dólares

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El icónico YouTuber salvadoreño Fernanfloo formó parte del histórico y épico video publicado por MrBeast, donde 50 leyendas de YouTube se enfrentaron en un cubo gigante por un botín de un millón de dólares
El icónico YouTuber salvadoreño Fernanfloo formó parte del histórico y épico video publicado por MrBeast, donde 50 leyendas de YouTube se enfrentaron en un cubo gigante por un botín de un millón de dólares

El creador de contenido salvadoreño Luis Fernando Flores, conocido mundialmente como Fernanfloo, ha vuelto a poner el nombre de El Salvador en la cúspide del entretenimiento digital. En un hecho sin precedentes, el “Crack” participó en el más reciente y ambicioso video del gigante estadounidense Jimmy Donaldson, MrBeast.

El lanzamiento de este material coincide con un momento histórico para la plataforma, consolidando la reunión de creadores más grande jamás vista en internet. Este evento cobra una relevancia monumental debido a que YouTube confirmó oficialmente que MrBeast se ha convertido en el primer creador individual en alcanzar la asombrosa cifra de 500 millones de suscriptores.

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A través de una publicación oficial en su blog, la compañía señaló que Donaldson “hizo historia” al llegar a medio billón de seguidores, un hito que redefine el alcance de las redes sociales a nivel global. Por lo que, para celebrarlo a lo grande reunió a 50 leyendas de YouTube para ganar un millón de dólares para sus suscriptores y entre los participantes se encontraba el salvadoreño.

“Estos creadores hicieron de YouTube lo que es hoy. Son responsables de algunos de los videos más virales de la historia, y todos van a competir entre sí por primera vez para ganar un millón de dólares para sus suscriptores. Esto es como una reunión. A algunos de ellos no los veía desde hace más de una década... Si tomaras mi computadora cuando tenía 17 años y vieras todos los canales a los que estaba suscrito, básicamente serían los de este cubo”, expresó MrBeast.

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El orgullo de El Salvador, el mismísimo Fernanfloo, apareció en el video más ambicioso de MrBeast: "50 leyendas de YouTube pelean por un millón de dólares.

El desafío consistió en encerrar a estas grandes figuras dentro de un cubo gigante. Para ganar el millón de dólares destinado a sus respectivas comunidades, debían superar una serie de dinámicas inspiradas en la cultura popular de internet y en los videojuegos que marcaron una época.

Desde el nostálgico Harlem Shake, pasando por el juego del “piso es lava”, hasta retos de construcción en Minecraft. El video puso a prueba las habilidades, la memoria, el trabajo en equipo y la resistencia de cada uno de los participantes.

La participación de Fernanfloo y los gigantes de la plataforma

El Salvador estuvo dignamente representado por Fernanfloo, quien se unió al selecto grupo de las mentes más brillantes y virales de la historia de la plataforma. La lista de participantes incluyó a titanes del internet como:

  • Rug
  • FaZe Clan (FaZe)
  • Fred (Lucas Cruikshank)
  • Roman Atwood
  • Dude Perfect (incluyendo a Coby)
  • Philip DeFranco
  • Corridor Digital
  • Casey Neistat
  • Lloyd (Epic Rap Battles of History)
  • Evan Fong (Vanoss)
  • Ali-A
  • Entre otros.

Lastimosamente para el público salvadoreño y latinoamericano, Fernanfloo quedó eliminado junto a otros YouTubers durante la segunda dinámica. En esta etapa, el salvadoreño formó equipo con varios de los grandes de la plataforma que el propio MrBeast ha confesado admirar desde sus inicios. A pesar de su pronta salida, la interacción y el respeto mutuo entre los creadores demostraron el estatus de leyenda que posee el salvadoreño.

El monumental elenco de 50 creadores de contenido convocados por MrBeast para celebrar su hito de 500 millones de suscriptores (Cortesía MrBeats).
El monumental elenco de 50 creadores de contenido convocados por MrBeast para celebrar su hito de 500 millones de suscriptores (Cortesía MrBeats).

El legado del “Crack” y su próximo gran reto en La Velada del Año

A pesar de no haber alcanzado la última ronda del cubo, donde el ganador definitivo se decidió mediante intensas votaciones y pruebas finales de resistencia, la experiencia posiciona a Fernanfloo en el foco del entretenimiento mundial. Estar presente en el video que celebra los 500 millones de suscriptores de MrBeast es un recordatorio del impacto cultural que el salvadoreño ha dejado en la historia del internet hispanohablante.

Esta aparición internacional sirve como el preámbulo perfecto para el próximo gran proyecto de Fernanfloo. El creador salvadoreño se encuentra actualmente bajo los reflectores debido a su preparación para La Velada del Año, el megaevento de boxeo organizado por Ibai Llanos en el que peleará próximamente. Con esta racha de apariciones de alto perfil, Fernanfloo demuestra que, aunque se retiró temporalmente de subir videos de forma constante, su legado sigue más vivo que nunca y su capacidad para hacer historia en el internet permanece intacta.

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