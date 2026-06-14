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Zelensky anunció que mantendrá un encuentro con Trump en la cumbre del G7 en Francia para discutir la paz en Ucrania

El presidente ucraniano informó al presidente de EEUU sobre los últimos desarrollos en el campo de batalla y acordaron profundizar las conversaciones en Evian. No está prevista una reunión bilateral formal entre ambos

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Zelensky y Trump en Davos en enero: el mandatario ucraniano anunció que ambos líderes se reunirán en el G7 de Evian para abordar la invasión rusa y los esfuerzos de paz. (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Reuters/Archivo)
Zelensky y Trump en Davos en enero: el mandatario ucraniano anunció que ambos líderes se reunirán en el G7 de Evian para abordar la invasión rusa y los esfuerzos de paz. (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Reuters/Archivo)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció este domingo que abordará la invasión rusa y los esfuerzos de paz con el presidente Donald Trump en una reunión presencial durante la cumbre del G7 en Evian, Francia, tras una llamada telefónica de 30 a 35 minutos con motivo del 80 cumpleaños del mandatario estadounidense.

Zelensky señaló que conversaron “sobre cuestiones que podrían ayudar a lograr la paz ahora” e informó a Trump sobre los últimos desarrollos en el campo de batalla. “Acordamos que hablaremos más durante nuestra reunión en la cumbre del G7”, precisó.

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Su asesor Dmitro Litvin describió el intercambio como “bastante sustantivo”, con temas que abarcaron “desde los deseos de cumpleaños hasta la diplomacia y la guerra/la paz”.

Una reunión sin bilateral confirmada

Trump participará el martes en Evian en una sesión de trabajo del G7 con Zelensky, aunque no está prevista una reunión bilateral formal entre ambos, según un alto funcionario del gobierno estadounidense que habló con la AFP bajo condición de anonimato. El presidente republicano ha presionado a ambas partes para que pongan fin al conflicto, tras haber prometido en campaña que lo resolvería en un día al asumir el cargo en enero de 2025. También ha instado reiteradamente a Ucrania a hacer concesiones a Rusia, que invadió su territorio en febrero de 2022.

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La relación entre ambos líderes arrastra tensiones desde la reunión en la Casa Blanca el año pasado, en la que Trump reprendió públicamente a Zelensky, al tiempo que invitaba al presidente ruso, Vladimir Putin, a una cumbre en Alaska en agosto de 2025.

El anuncio llega en un momento en que las conversaciones lideradas por EEUU para poner fin al conflicto en Ucrania —que cumplió en febrero cuatro años— han quedado desplazadas por la guerra entre Washington y Teherán y las negociaciones en torno al estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní. Mientras tanto, los avances rusos en el campo de batalla muestran señales de perder impulso: según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), durante abril y mayo el ejército ruso perdió más territorio del que capturó en Ucrania.

El G7 bajo presión, protestas en Ginebra

Manifestantes destrozan vidrios frente a la sede de la ONU en Ginebra: más de 15.000 personas marcharon contra el G7 antes de que estallaran los enfrentamientos con la policía. (Reuters/Denis Balibouse)
Manifestantes destrozan vidrios frente a la sede de la ONU en Ginebra: más de 15.000 personas marcharon contra el G7 antes de que estallaran los enfrentamientos con la policía. (Reuters/Denis Balibouse)

La cumbre, que reúne a los líderes de Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Japón y EEUU, además de mandatarios invitados como los de Brasil e India, arranca este lunes con un contexto diplomático cargado. Será el primer reencuentro transatlántico desde que EEUU e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán en febrero, que asestó un nuevo golpe a unas relaciones ya tensionadas por la guerra comercial de Washington y sus ambiciones sobre Groenlandia.

El domingo, más de 15.000 personas marcharon en Ginebra contra la celebración del foro, según estimaciones de periodistas de la AFP que superaron el cálculo inicial de la policía de 7.000 manifestantes. La coalición “No-G7” —integrada por unas 200 asociaciones, organizaciones y sindicatos— convocó una “respuesta internacionalista” con consignas que abarcaron desde el apoyo a los palestinos hasta la acción climática y el activismo anticapitalista.

Al cierre de la marcha, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías frente a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra: los protestantes arrojaron botellas, piedras, trozos de cemento y petardos, y la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. Entre los edificios atacados figuraron las oficinas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU y las de la consultora PricewaterhouseCoopers.

El presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión del evento, llegó por la tarde a Evian tras reunirse en Niza con el primer ministro indio, Narendra Modi. Trump tiene previsto arribar este lunes al aeropuerto de Ginebra antes de trasladarse a la ciudad termal, ubicada unos 40 kilómetros al noroeste.

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