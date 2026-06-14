El fuerte cuestionamiento de un histórico de Paraguay a Alfaro tras la derrota ante Estados Unidos: “Se equivocó”

El ex defensor afirmó que se subestimó al rival, resaltó la velocidad del conjunto local y sostuvo que el retroceso fue insuficiente

La derrota por 4-1 de Paraguay frente a Estados Unidos, bajo la conducción de Gustavo Alfaro, generó una intensa oleada de cuestionamientos en redes sociales dirigidos a la actuación de la Albirroja. Entre quienes expresaron su descontento, se destacó una voz con pasado relevante en la selección: un exjugador que participó con Paraguay en los últimos cuatro mundiales y se sumó a las críticas tras el resultado adverso frente al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino.

Entre las voces más severas tras la goleada se ubicó Denis Caniza, ex capitán y referente de la selección paraguaya, quien defendió la camiseta nacional en los mundiales de Francia 1998, Corea/Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. La eliminación rumbo a Brasil 2014 marcó el final tanto de una racha colectiva para la Albirroja como de su propia seguidilla mundialista como lateral izquierdo.

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Denis Caniza se sumó a las críticas y afirmó que faltó equilibrio para sostener marcas en la selección de Paraguay

El regreso de Paraguay al torneo más importante de selecciones, luego de 16 años, estuvo marcado por un duro duelo ante el anfitrión, en el que enfrentó una presión persistente y logró una victoria abultada pese al descuento de Maurício, quien saltó al campo desde el banco. Para Denis Caniza, la clave de la derrota estuvo en la estrategia: “Creo que Alfaro se equivocó en subestimar a Estados Unidos”, afirmó el ex futbolista de 51 años.

Según Denis Caniza, el planteo táctico fue determinante en el resultado: “Puso muchos jugadores sin marca y teníamos que marcar nosotros este partido porque ellos juegan muy bien, son rápidos. Es difícil cuando te vienen de frente los jugadores adversarios, ya sea para el lateral o para el central. O sea, imposible si allá ya no marcamos, allá arriba ya no empezamos a marcar”, analizó el histórico defensor sobre la propuesta de Paraguay en el encuentro.

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El exjugador con paso por Lanús insistió en la ausencia de equilibrio defensivo: “Los que tienen que empezar a marcar son los delanteros y después los mediocampistas. Entonces, nosotros no tenemos jugadores con características defensivas que marquen”, advirtió Caniza, al señalar la carencia de futbolistas con ese perfil en la selección paraguaya.

Gustavo Alfaro quedó en el eje de los cuestionamientos de los hinchas tras la goleada en el debut mundialista (Reuters/Kirby Lee)

Al profundizar en el rendimiento de las individualidades, Caniza detalló: “Bobadilla es más de ofensiva, Diego Gómez es más ofensivo, Almirón es más ofensivo, Enciso, ofensivo, Tony Sanabria, ofensivo. Cinco sin marca tenemos”. Todos estos jugadores estuvieron desde el inicio, aunque el gol de la Albirroja llegó recién a los 73 minutos, en un partido que finalizó con una abultada derrota.

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Las palabras de Caniza generaron controversia entre los seguidores de la Albirroja, quienes expresaron opiniones divididas en redes sociales. Algunos desacreditaron sus críticas al sostener: “No tiene sentido lo que dice, puso los 11 mejores que tenemos. Estaban desconocidos los jugadores, fuera de sintonía, es responsable pero mayor responsabilidad de los futbolistas”. Otros, en cambio, respaldaron su análisis y afirmaron: “Posiblemente con otro parado no se llevaban 4 pero igual perdían, la diferencia de nivel entre los jugadores de las dos selecciones se vio abismal”.

Parguay enfrentará a Turquía con la urgencia de corregir el rendimiento (Reuters/Kiyoshi Mio)

Por su parte, Gustavo Alfaro reconoció las falencias de su equipo tras la derrota al afirmar que “nos superaron en el plano táctico y en el plano físico también. Entonces, hay un montón de detalles que tenemos que ajustar”. Además, remarcó su compromiso con el proceso: “Nuestro trabajo es trabajar una semana para intentar saldar esas deudas y no tengo ninguna duda de que vamos a hacer lo posible y que vamos a luchar por clasificar. No tengo ninguna duda de eso”.

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Tras la derrota, la selección de Paraguay se prepara para enfrentar a Turquía y Australia en el estadio Bahía de San Francisco, con ambos partidos programados para la medianoche argentina. La delegación permanece concentrada en la misma región de Estados Unidos, donde realiza sus entrenamientos a tan solo 17 kilómetros del estadio que será sede de los próximos encuentros.