La ciencia confirma que los animales tienen personalidad y explica qué la moldea a lo largo de la vida

La personalidad animal ganó respaldo científico tras décadas de resistencia a reconocer conductas únicas y persistentes en los animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de la personalidad animal ha evolucionado en las últimas décadas, revelando que los animales, al igual que los humanos, poseen características conductuales únicas y persistentes. Aunque la ciencia ha mostrado cierta resistencia a aceptar esta realidad, investigaciones y testimonios de especialistas han ido transformando esa visión, como expone la revista Popular Science.

Durante años, la comunidad científica evitó estudiar de forma sistemática las diferencias de comportamiento entre individuos de una misma especie, aunque muchos investigadores comentaban el fenómeno en privado.

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El psicólogo social y de la personalidad Sam Gosling lo ilustró así: “Terminaban sus pausas para el té, se ponían la bata blanca de científico y dejaban de hablar de eso”. Con el paso del tiempo, la acumulación de evidencias terminó por confirmar que los animales también desarrollan patrones de conducta propios que los distinguen entre sí.

Las mascotas que llegan de refugios o sufrieron maltrato pueden conservar patrones de comportamiento marcados por esas experiencias tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No se salvan. La vida también es dura para ellos”, indicó la conductista ecologista Alison M. Bell. Esta constatación, que resulta familiar para quienes conviven con mascotas, implica reconocer un mayor parecido entre animales y humanos, algo que no todos están dispuestos a aceptar.

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Bell señala que la sorpresa que genera la personalidad animal revela más sobre la psicología humana que sobre el comportamiento de los propios animales. “Lo más sorprendente para mí es lo sorprendente que resulta para la gente que los animales tengan personalidades únicas”, manifestó.

Influencia del entorno temprano en la formación de la personalidad animal

Las experiencias tempranas dejan un efecto duradero en los animales, de manera similar a lo que ocurre en las personas. “Están influenciados por sus primeras interacciones con padres y hermanos”, explica Bell.

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El entorno y las relaciones familiares pueden marcar diferencias de por vida, como ocurre con las mascotas que provienen de refugios o han sufrido maltrato.

Los estudios con animales permiten medir con más precisión la influencia de la herencia y del ambiente en la personalidad animal (Crédito: Instagram themistergrouch)

“Las mascotas que llegan de un refugio o han experimentado abuso, no lo olvidan. Eso deja un efecto duradero”. indica Bell, quien añade que este principio no se limita a los animales domésticos sino también a “otros organismos”. Así, un roedor o un ave silvestre también puede desarrollar patrones conductuales persistentes a partir de las primeras experiencias de su vida.

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Un animal expuesto a situaciones adversas en su desarrollo puede manifestar comportamientos particulares durante toda su existencia, lo que demuestra el impacto del ambiente en la personalidad animal.

Papel de la genética en la personalidad animal y su comparación con los humanos

La genética influye en la formación de la personalidad, aunque no la determina por completo. Si bien los animales están más “programados” biológicamente, los estudios indican que este factor explica apenas cerca del 35% de sus rasgos de comportamiento, una proporción comparable a la de los seres humanos.

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Las investigaciones con peces espinosos indican que ciertos rasgos de la personalidad animal se mantienen estables a lo largo del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Gracias al control experimental que permiten los estudios con animales, nuestras estimaciones de estos efectos pueden ser mucho más precisas que en humanos”, resalta Gosling. Por ejemplo, los investigadores pueden intercambiar huevos de aves entre nidos para distinguir la influencia genética de la ambiental.

Gosling concluye: “Estos estudios han demostrado que existen factores genéticos, factores ambientales, factores biológicos no genéticos y toda clase de otras cosas que influyen en la personalidad animal”.

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Variabilidad de la personalidad según la especie

La personalidad animal no se manifiesta igual en todas las especies. Bell lo expresa así: “Lo que me interesa es qué comportamientos realiza cada animal que son realmente importantes para esa criatura, para esa especie”. Los desafíos evolutivos y ambientales determinan qué rasgos son prioritarios para cada especie.

La resistencia a aceptar la personalidad animal expone prejuicios de la perspectiva humana sobre la complejidad de los animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para un loro, la dieta, los depredadores y el hábitat serán determinantes; para un pez o una ballena, otros factores serán relevantes. Bell señala que estos elementos “serán distintos para un loro comparado con un pez, con una ballena o con una termita”, lo que demuestra la diversidad de estrategias y personalidades adaptadas a las necesidades de cada especie.

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Estabilidad y posibilidad de cambio en la personalidad animal a lo largo del tiempo

La personalidad de los animales suele mantenerse estable a lo largo de la vida, aunque puede modificarse por experiencias nuevas, cambios sociales o de salud. Bell habla de una “firma” conductual que persiste desde la juventud hasta la adultez, aunque el comportamiento varíe en distintas etapas.

En sus investigaciones con peces espinosos, por ejemplo, observó que los individuos que toman riesgos un día tienden a comportarse igual al día siguiente y hasta el mes siguiente.

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Bell explica que nuevos entornos, relaciones o cambios físicos pueden provocar alteraciones en la conducta. Aunque aún no se sabe si los animales pueden cambiar su personalidad más o menos que los humanos, Gosling considera que “no ve ninguna razón teórica para esperar más o menos cambio en humanos que en otros animales”, mientras que Bell reconoce que la respuesta probablemente varía según la especie.