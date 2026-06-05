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Las enfermedades que se esconden detrás del mal aliento de tu mascota: razas propensas y cuidados básicos para una buena salud bucodental

Pese a la creencia popular, los expertos insisten en que la halitosis no debe formar parte de la convivencia diaria con un perro

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Un perro con su dueña en el salón
Cómo cuidar el mal aliento de tu perro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay pocas situaciones tan normalizadas para quienes comparten su vida con un perro como el mal aliento canino. Ese olor fuerte que se percibe cuando el animal bosteza, jadea o simplemente se acerca, suele asumirse como inevitable. Sin embargo, la halitosis en los perros no debería considerarse algo normal, sino un síntoma de alerta que puede revelar problemas de salud mucho más serios.

El mal aliento en los perros puede ser la primera señal de enfermedades dentales, pero también de afecciones renales, hepáticas o incluso metabólicas, como la diabetes. Los veterinarios advierten que, en muchas ocasiones, el olor desagradable precede a otros síntomas, por lo que es fundamental prestar atención a cualquier cambio en el aliento de la mascota. Si bien la causa más frecuente es la enfermedad periodontal, hay situaciones en las que el origen del olor reside fuera de la boca, como en el caso de la insuficiencia renal avanzada, donde el aliento puede adquirir un aroma similar al amoniaco.

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Pese a la creencia popular, los expertos insisten en que la halitosis no debe formar parte de la convivencia diaria con un perro. Según 20 minutos, la mayoría de los canes desarrollan algún grado de enfermedad dental a lo largo de su vida, sobre todo si no reciben higiene oral preventiva. Cuando el sarro se acumula, se produce una inflamación de las encías y una proliferación bacteriana que, además de provocar dolor, intensifica el mal olor. Los veterinarios subrayan que la prevención y la detección temprana son clave: las revisiones periódicas y el cepillado dental regular pueden evitar que el problema avance hasta fases graves.

Enfermedades sistémicas detrás del mal aliento

La halitosis canina puede ser la punta del iceberg de patologías más profundas. Un aliento con olor a amoniaco puede indicar insuficiencia renal, ya que los riñones dejan de filtrar correctamente y compuestos como la urea se acumulan en sangre y terminan siendo perceptibles en la boca. En perros diabéticos descompensados, el aliento puede adquirir una fragancia dulce o similar a la acetona, debido a la producción de cetonas, mientras que las enfermedades hepáticas suelen provocar alteraciones en el olor bucal que se acompañan de síntomas como pérdida de peso o mucosas amarillentas.

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Tampoco deben descartarse causas locales como tumores orales, infecciones, o cuerpos extraños atrapados bajo la lengua o entre los dientes, situaciones que exigen una intervención veterinaria urgente. Por ello, los profesionales recomiendan no subestimar nunca un cambio en el aliento del animal y acudir al especialista ante cualquier sospecha.

Razas propensas, prevención y cuidados básicos

Algunas razas presentan más predisposición a la halitosis debido a su anatomía. Los perros pequeños y braquicéfalos, como bulldogs o carlinos, tienden a desarrollar enfermedad periodontal con mayor rapidez y gravedad, ya que la disposición de sus dientes favorece la acumulación de restos y la proliferación bacteriana. Además, en animales con pelo largo alrededor del hocico, la barba puede retener saliva y restos de comida, creando un entorno ideal para la aparición de mal olor y, en casos crónicos, dermatitis.

El cepillado diario de los dientes del perro previene enfermedades y el mal aliento. (Pexels)
El cepillado diario de los dientes del perro previene enfermedades y el mal aliento. (Pexels)

La mejor herramienta para prevenir la halitosis sigue siendo el cepillado dental regular, desde cachorros y de manera progresiva, utilizando siempre pasta específica para perros. Existen dietas dentales, juguetes, chucherías masticables y productos en el agua que ayudan a reducir la placa y el sarro, pero ningún sustituto iguala la eficacia del cepillado ni de las limpiezas profesionales cuando la enfermedad ya está presente. Los veterinarios recomiendan realizar controles dentales al menos una vez al año, especialmente en animales de razas pequeñas, braquicéfalas y mayores, y no dejar que la costumbre o la creencia de que el mal aliento es “normal” retrase el diagnóstico de posibles enfermedades.

La halitosis canina no es un simple inconveniente de convivencia: puede ser la señal de un problema mayor y, en muchos casos, la oportunidad de actuar a tiempo para proteger la salud y el bienestar del animal.

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