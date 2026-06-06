Un estudio en adolescentes asocia el uso problemático del teléfono con procrastinación académica

Un joven de unos 20 años se toma un descanso de sus estudios o trabajo, apoyado en su silla y concentrado en su teléfono móvil mientras sus apuntes y su portátil esperan en el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar horas con el celular y postergar tareas relevantes suele ser menos una “falta de carácter” que un patrón de autorregulación fallida: una combinación de recompensa inmediata, alivio emocional y dificultad para sostener el esfuerzo que requieren las tareas importantes. La psicología lo vincula a mecanismos de evitación (escapar del malestar), a la depleción del autocontrol (fatiga mental) y a la lógica del “ahora” que promueven las aplicaciones frente a objetivos de largo plazo.

La evidencia académica reciente describe una asociación consistente entre uso problemático del teléfono y procrastinación, especialmente en contextos de estudio. En estudiantes universitarios, por ejemplo, investigaciones muestran que el uso del smartphone puede desplazar tiempo y energía que se necesitan para tareas exigentes, y que el círculo se agrava cuando hay estrés o ansiedad: el celular funciona como “descanso” rápido, pero termina generando más presión por lo que queda pendiente.

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Por qué el celular facilita la procrastinación: recompensa inmediata, evitación y “tareas aversivas”

El celular facilita la procrastinación porque ofrece recompensa inmediata frente a tareas importantes que exigen esfuerzo sostenido y recompensa diferida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tareas importantes suelen compartir una característica: demandan esfuerzo sostenido y ofrecen recompensa diferida (un examen aprobado, un proyecto terminado, una mejora laboral). En cambio, el teléfono entrega recompensa inmediata: novedad, interacción social, entretenimiento y microdescargas de “alivio” que aparecen en segundos. En psicología, esto encaja con un patrón de evitación: si una tarea activa aburrimiento, ansiedad o sensación de incapacidad, el celular aparece como una salida rápida.

Un estudio en adolescentes, publicado en Frontiers in Psychology (PMC), encontró que la llamada adicción al teléfono tuvo un efecto positivo sobre la procrastinación académica y que el vínculo se explicó en parte por variables como autorregulación y resiliencia psicológica.

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También observó que la relación padre-hijo podía moderar ese impacto, lo que apunta a un componente ambiental: no es solo el dispositivo, también importa el contexto de apoyo, límites y hábitos.

Qué dice la investigación sobre la “adicción al smartphone”, la procrastinación y sus matices

Un estudio en adolescentes encontró que la adicción al teléfono tuvo un efecto positivo sobre la procrastinación académica y que la autorregulación y la resiliencia psicológica influyeron en ese vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En psicología y salud pública se usa con frecuencia el término uso problemático o adicción al smartphone para describir un patrón de uso compulsivo y difícil de controlar que interfiere con la vida diaria. Esto no significa que exista un diagnóstico universalmente aceptado para “adicción al celular” como categoría clínica única; muchas investigaciones trabajan con escalas de autoinforme y modelos de conducta adictiva.

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En universitarios, un trabajo de Frontiers in Psychiatry propuso un modelo en el que la relación entre adicción al smartphone y procrastinación académica se explicó mediante indicadores como autocontrol y autoeficacia académica. Es decir: a mayor uso problemático, menor capacidad percibida y/o efectiva para sostener el plan de estudio, lo que se asocia con más postergación.

Otra línea de investigación, centrada en el final del día, encontró asociaciones entre adicción al teléfono y procrastinación del sueño. Un estudio en PMC reportó correlaciones positivas entre uso problemático, ansiedad y postergación de la hora de dormir, y sugirió mediaciones relevantes como actividad física y ansiedad.

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Aunque estos trabajos suelen ser observacionales (no prueban causalidad fuerte por sí solos), ayudan a entender por qué el teléfono se vuelve un “imán” justo cuando la persona necesita cambiar de actividad.