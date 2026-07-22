Sociedad

Córdoba: volvió borracho a su casa, quiso entrar saltando la reja y terminó incrustado

Un hombre de barrio Parque República intentó trepar la reja de su domicilio y terminó con una punta de hierro clavada en la zona abdominal. Tuvo que ser rescatado por los vecinos de la cuadra

Guardar
Google icon
El hombre regresó a su domicilio sin las llaves, en estado de ebriedad, y decidió trepar la reja del jardín
El hombre regresó a su domicilio sin las llaves, en estado de ebriedad, y decidió trepar la reja del jardín

Un hombre volvió a su casa en estado de ebriedad en la madrugada de este martes, no encontró las llaves de la reja del jardín y decidió saltarla. El intento terminó mal: una de las puntas de hierro de la estructura se le clavó en la zona abdominal, y los vecinos debieron trasladarlo de urgencia al hospital.

El episodio ocurrió en un domicilio de calle Alum al 5800, en barrio Parque República, al sudoeste de la ciudad de Córdoba.

PUBLICIDAD

Según informaron fuentes policiales al medio cordobés El Doce, el hombre regresó al lugar pasadas las 6 de la mañana sin las llaves del portón de entrada. Su pareja relató a los efectivos que, ante esa situación, él optó por trepar la reja del jardín.

Durante la maniobra perdió el equilibrio y una de las puntas metálicas de la estructura se le incrustó en la parte derecha del abdomen. Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos de la cuadra, quienes acudieron a socorrerlo y lo trasladaron por sus propios medios al Hospital Eva Perón.

PUBLICIDAD

En el centro de salud, el personal médico le diagnosticó una lesión abdominal derecha. Tras las primeras atenciones, los facultativos confirmaron que el paciente se encuentra estable y permanece bajo observación clínica mientras le realizan los estudios correspondientes.

Las causas exactas que derivaron en la caída sobre la reja aún se investigan, según precisaron las fuentes policiales consultadas.

Neuquén: manejaba borracho en medio de una helada, perdió el control del auto y cayó en un pozo

Accidente en Neuquén: manejaban borrachos y terminaron adentro de un pozo
Todo ocurrió a la altura de una rotonda de la Ruta 7

Dos jóvenes fueron los protagonistas de un insólito choque en Centenario, una localidad cercana a la ciudad de Neuquén. Iban manejando un auto, perdieron el control en medio de una intensa helada y se incrustaron contra un pozo.

Todo ocurrió a la altura de una rotonda de la Ruta 7. En el vehículo Chevrolet Onix viajaban dos jóvenes de 24 y 28 años, ambos oriundos de Neuquén, cuando, por motivos que son investigados, perdieron el control y cayeron a un desagüe.

El hecho tuvo lugar cerca de las 3:00, cuando la ciudad registraba una temperatura de -8 ℃ y la circulación vehicular era casi nula. El Onix transitaba por la zona del Paso René Favaloro, un sector próximo al barrio Los Eucaliptus y al Casino Magic, cuando el conductor perdió el dominio del rodado y el vehículo cayó al canal de desagüe.

Cuando efectivos de la Comisaría Quinta llegaron al lugar, los dos jóvenes ya habían salido del vehículo por sus propios medios y se encontraban ilesos. Ninguno de los dos sufrió lesiones como consecuencia de la caída.

Los agentes procedieron a realizarle el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado arrojó 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que supera ampliamente el límite permitido por la legislación vigente. Como consecuencia, le retuvieron la licencia de conducir y le labraron las actas correspondientes.

Tras constatar la situación, las autoridades convocaron a los Bomberos Voluntarios de Centenario para intentar retirar el vehículo del desagüe. El personal utilizó el malacate eléctrico del móvil 19 y realizó distintas maniobras para sacar el rodado, pero la posición en que había quedado el Chevrolet Onix dentro del canal impidió que el operativo lograra su cometido. Ninguna de las técnicas aplicadas fue suficiente para remover el automóvil del lugar.

Ante la imposibilidad de extraer el vehículo con los medios disponibles, se determinó que iba a ser necesaria la intervención de una grúa particular para completar la tarea. Durante las primeras horas de la mañana del jueves, el Chevrolet Onix continuaba en el interior del desagüe, a la espera de que se coordinaran las tareas para su extracción definitiva.

Temas Relacionados

Córdobabarrio Parque RepúblicaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una familia con un bebé de 4 meses quedó varada por el temporal en Mendoza: “Teníamos la nieve en la cintura”

Se trata de turistas de Santa Fe. Fueron rescatados por Gendarmería tras quedar atrapadas en Penitentes. Pasaron la noche en medio de la tormenta de nieve

Una familia con un bebé de 4 meses quedó varada por el temporal en Mendoza: “Teníamos la nieve en la cintura”

Chubut: una bajante histórica de un embalse expuso restos de una antigua construcción oculta bajo el agua

Las escasas nevadas cordilleranas y los veranos con lluvias mínimas derivaron en la bajante más pronunciada en años del Amutui Quimey, en el Parque Nacional Los Alerces

Chubut: una bajante histórica de un embalse expuso restos de una antigua construcción oculta bajo el agua

Al menos cinco trabajadores mineros permanecen atrapados en la puna de Catamarca por una tormenta de nieve

Los operarios están dentro de una camioneta en el Salar del Hombre Muerto. Los equipos de emergencia lograron localizarlos al mediodía y buscan acercarse con topadoras. La acumulación de nieve alcanzó dos metros de altura

Al menos cinco trabajadores mineros permanecen atrapados en la puna de Catamarca por una tormenta de nieve

Se declaró culpable el capitán del remolcador que provocó la muerte de la nieta de Cris Morena en Miami

Yusiel Lopez Insua alcanzó un acuerdo con la fiscalía, recibirá una pena por homicidio involuntario y cumplirá un año de prisión efectiva. Fue quien provocó el accidente que mató a Mila Yankelevich y otras dos niñas

Se declaró culpable el capitán del remolcador que provocó la muerte de la nieta de Cris Morena en Miami

Mendoza: atropelló a una enfermera con una moto robada, se dio a la fuga y es intensamente buscado

El vehículo involucrado en el siniestro había sido robado poco antes del hecho. Tras embestir a la víctima, el conductor escapó en otro rodado y permanece prófugo. La mujer debió ser asistida

Mendoza: atropelló a una enfermera con una moto robada, se dio a la fuga y es intensamente buscado

DEPORTES

Liam Gallagher destrozó el show de medio tiempo de la final del Mundial: “Un montaje de manicomio”

Liam Gallagher destrozó el show de medio tiempo de la final del Mundial: “Un montaje de manicomio”

River Plate llegó a un acuerdo para comprar a Ángel Correa: la impactante suma que pagará

La reacción de Scaloni cuando le preguntaron si hubo “conflictos internos” en la selección argentina durante el Mundial

El sorprendente vaticinio de la novia de Nico Paz sobre el Mundial 2030 en el romántico posteo que le dedicó

El gesto de deportividad de Argentina durante la coronación de España que las otras selecciones no imitaron

TELESHOW

Tamara Báez anunció su embarazo con un emotivo video: “Nuestro mayor milagro está en camino”

Tamara Báez anunció su embarazo con un emotivo video: “Nuestro mayor milagro está en camino”

Abel Pintos sorprendió por el remedio casero para aliviar la tos de su hijo: “Síganme para más consejos”

Emanuel Ntaka, ex Mambrú, tras el debate mundialista sobre el racismo en Argentina: “Los afroargentinos existimos”

Diego Simeone y Carla Pereyra disfrutaron Nueva York tras la final del Mundial 2026: paseos, fotos con famosos y cenas

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en sus vacaciones de ensueño en Cerdeña: románticas postales, altar a Maradona y bikini

INFOBAE AMÉRICA

El Pentágono elevó a USD 37.500 millones el costo de la guerra contra Irán y solicitó más fondos al Congreso

El Pentágono elevó a USD 37.500 millones el costo de la guerra contra Irán y solicitó más fondos al Congreso

Presidente de Honduras felicita a Colombia por su independencia y destaca la amistad entre ambos países

Chile dió luz verde a la reforma de Kast: bajan los impuestos a las empresas y se congela la carga fiscal para grandes inversiones

Asamblea Legislativa de Costa Rica denuncia intento de ciberataque y activa protocolos para proteger sus sistemas

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos militares del régimen de Irán