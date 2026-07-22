Córdoba: volvió borracho a su casa, quiso entrar saltando la reja y terminó incrustado

El hombre regresó a su domicilio sin las llaves, en estado de ebriedad, y decidió trepar la reja del jardín

Un hombre volvió a su casa en estado de ebriedad en la madrugada de este martes, no encontró las llaves de la reja del jardín y decidió saltarla. El intento terminó mal: una de las puntas de hierro de la estructura se le clavó en la zona abdominal, y los vecinos debieron trasladarlo de urgencia al hospital.

El episodio ocurrió en un domicilio de calle Alum al 5800, en barrio Parque República, al sudoeste de la ciudad de Córdoba.

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Según informaron fuentes policiales al medio cordobés El Doce, el hombre regresó al lugar pasadas las 6 de la mañana sin las llaves del portón de entrada. Su pareja relató a los efectivos que, ante esa situación, él optó por trepar la reja del jardín.

Durante la maniobra perdió el equilibrio y una de las puntas metálicas de la estructura se le incrustó en la parte derecha del abdomen. Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos de la cuadra, quienes acudieron a socorrerlo y lo trasladaron por sus propios medios al Hospital Eva Perón.

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En el centro de salud, el personal médico le diagnosticó una lesión abdominal derecha. Tras las primeras atenciones, los facultativos confirmaron que el paciente se encuentra estable y permanece bajo observación clínica mientras le realizan los estudios correspondientes.

Las causas exactas que derivaron en la caída sobre la reja aún se investigan, según precisaron las fuentes policiales consultadas.

Neuquén: manejaba borracho en medio de una helada, perdió el control del auto y cayó en un pozo

Todo ocurrió a la altura de una rotonda de la Ruta 7

Dos jóvenes fueron los protagonistas de un insólito choque en Centenario, una localidad cercana a la ciudad de Neuquén. Iban manejando un auto, perdieron el control en medio de una intensa helada y se incrustaron contra un pozo.

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Todo ocurrió a la altura de una rotonda de la Ruta 7. En el vehículo Chevrolet Onix viajaban dos jóvenes de 24 y 28 años, ambos oriundos de Neuquén, cuando, por motivos que son investigados, perdieron el control y cayeron a un desagüe.

El hecho tuvo lugar cerca de las 3:00, cuando la ciudad registraba una temperatura de -8 ℃ y la circulación vehicular era casi nula. El Onix transitaba por la zona del Paso René Favaloro, un sector próximo al barrio Los Eucaliptus y al Casino Magic, cuando el conductor perdió el dominio del rodado y el vehículo cayó al canal de desagüe.

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Cuando efectivos de la Comisaría Quinta llegaron al lugar, los dos jóvenes ya habían salido del vehículo por sus propios medios y se encontraban ilesos. Ninguno de los dos sufrió lesiones como consecuencia de la caída.

Los agentes procedieron a realizarle el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado arrojó 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que supera ampliamente el límite permitido por la legislación vigente. Como consecuencia, le retuvieron la licencia de conducir y le labraron las actas correspondientes.

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Tras constatar la situación, las autoridades convocaron a los Bomberos Voluntarios de Centenario para intentar retirar el vehículo del desagüe. El personal utilizó el malacate eléctrico del móvil 19 y realizó distintas maniobras para sacar el rodado, pero la posición en que había quedado el Chevrolet Onix dentro del canal impidió que el operativo lograra su cometido. Ninguna de las técnicas aplicadas fue suficiente para remover el automóvil del lugar.

Ante la imposibilidad de extraer el vehículo con los medios disponibles, se determinó que iba a ser necesaria la intervención de una grúa particular para completar la tarea. Durante las primeras horas de la mañana del jueves, el Chevrolet Onix continuaba en el interior del desagüe, a la espera de que se coordinaran las tareas para su extracción definitiva.

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