El sorprendente vaticinio de la novia de Nico Paz sobre el Mundial 2030 en el romántico posteo que le dedicó

La publicación de Emma Ramírez: la respuesta de Nico Paz

Nico Paz es una de las grandes estrellas nacientes de la selección argentina con vistas al Mundial 2030 porque el joven nacido en España y nacionalizado argentino ya fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni para la edición mundialista de este año en el continente americano, sumó minutos en dos partidos de la fase de grupos y tuvo el acompañamiento de una persona especial desde las tribunas, que siguió todo el camino de la Albiceleste hasta la derrota ante España en la final: Emma Ramírez.

La joven española le escribió un sentido mensaje después de completar este viaje que se extendió más de un mes por diferentes lugares de los Estados Unidos. La publicación de este martes incluyó dos fotografías, en la que se la puede ver a ella vistiendo la camiseta de la Selección con el dorsal de su novio (18) y otra postal juntos. “Feliz por haber vivido esto a tu lado. El 2030 es tuyo, mi amor“. Él le dejó un comentario y le añadió un emoticón de un corazón: “Gracias por venir mi niñaaa”.

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El atacante de 21 años, quien disputó 71 minutos repartidos entre Argelia y Jordania, había realizado otro posteo tras perder la definición en Nueva Jersey en un partido especial para él por sus raíces españolas. A pesar de eso, se mostró convencido de haber elegido los colores del campeón en Qatar 2022: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”.

La primera foto que publicó Emma Ramírez junto a Nico Paz (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

La joven pareja se muestra sin tapujos en redes sociales y, tal parece indicar, el fútbol los unió. Según precisó la Revista Caras, Emma es hija del director técnico Kiko Ramírez, quien es oriundo de España, y también es hermana de Daniel Ramírez, futbolista con pasado en el filial del Girona de España.

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La mujer, que es seguida por más de 67.000 usuarios en Instagram, abrió su cuenta en mayo de 2023 y mostró por primera vez a su novio el 1 de abril de 2025. Luego de compartir un viaje al parque de Disney en París, subió siete imágenes de ese momento compartido bajo la frase “mucho amor”.

Los novios también realizaron diferentes recorridas a la comuna suiza de St. Moritz y a la ciudad emiratí de Dubái con varios intercambios en redes sociales, que muestran que su relación pasa por su mejor momento. Una muestra de eso es que Ramírez le dejó un romántico mensaje a fines de mayo en una publicación que incluyó diversas postales: “Te amooooooooooo”.

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Ella sigue la carrera del actual jugador del Como de Italia (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

El ida y vuelta se mantiene presente a toda hora y el futbolista no duda en mostrar su amor en cada oportunidad que puede, ya sea con mensajes o emoticones de una cara enamorada. Y el 7 de septiembre, Emma Ramírez recordó el cumpleaños de Nico: “Feliz cumpleaños a mi persona favorita. Te quiero para siempre”.

La exigencia de la Copa del Mundo no impidió que Nico Paz y Emma se encuentren en una de las jornadas de descanso de la Selección en Miami y, en el posteo de ese encuentro entre ambos, él le dejó un comentario en las respuestas: “Más guapa ella, chulitaaa (significa bonita o preciosa en España)”.

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En el recorrido por el Mundial 2026, resaltó una publicación de la mujer, quien asistió al Estadio Dallas para ver de cerca el estreno de Paz como titular en la cita mundialista. Tras jugar 61 minutos ante Jordania en la última fecha de la fase de grupos, su novia le escribió un mensaje en redes: “Orgullosísima de ti“. ”La mejor wag, te quierooo", le comentó su pareja. Cabe recordar que WAG es el acrónimo utilizado en inglés para definir a las esposas y novias de los futbolistas.

TODAS LAS FOTOS DE NICO PAZ Y EMMA RAMÍREZ

Ambos se muestran juntos desde 2025 (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

Una de las fotos de su visita al parque de Disney en Europa (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

Ambos se demuestran su amor con diversos comentarios en redes sociales (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

Emma Ramírez es hija del entrenador Kiko Ramírez (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

La feliz pareja compartió diferentes viajes en este último año (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

Emma asistió a los partidos de la Selección en el Mundial 2026 (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

La mujer pose más de 65.000 seguidores en redes sociales (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

Nico Paz nació en España y jugó en Real Madrid (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

El joven futbolista tiene 21 años y eligió representar a la selección argentina (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

La fotografía de Emma Ramírez en uno de los partidos de la Albiceleste (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

La romántica postal de ambos desde Miami (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

Una de las primeras fotos publicadas por la pareja en redes (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

Nico Paz es hijo del futbolista argentino Pablo Paz

Nico Paz sumó minutos en dos partidos de la Copa del Mundo, pero fue relegado al banco en todos los cruces eliminatorios (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)

Los novios se muestran muy enamorados en redes sociales (Créditos: @emmaramirezz_/Instagram)