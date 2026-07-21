La reacción de Scaloni cuando le preguntaron si hubo “conflictos internos” en la selección argentina durante el Mundial

*Scaloni habló tras salir del predio de la AFA en Ezeiza

Lionel Scaloni descartó con visible sorpresa cualquier versión sobre fisuras en el vestuario de la selección argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España. El entrenador de 48 años habló este martes a la salida del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, donde respondió preguntas de los medios antes de retirarse con su auto hacia Pujato donde fue recibido por los vecinos en su pueblo natal.

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La secuencia fue directa. Un periodista le preguntó si era posible afirmar que la “Scaloneta está unida” y que “no hay conflictos internos”. La respuesta del DT, lejos de cualquier elaboración, fue una sola frase: “No puedo creer lo que me estás preguntando”. El mismo tono de sorpresa y el mismo gesto en su rostro lo mantuvo cuando le consultaron por las teorías circuladas en redes sociales a raíz de la charla motivacional previa a la final del domingo. “No sé, no veo redes yo chicos. No tengo. No tengo idea de lo que me decís”, afirmó.

Lionel Scaloni detalla la conversación con los jugadores de la Selección Argentina después de la final del Mundial

Tras la caída 1-0 ante España -con gol de Ferrán Torres a los 106 minutos del tiempo suplementario-, surgieron en las redes teorías conspirativas sobre lo que habría ocurrido en el vestuario antes del partido, en base a la superioridad española a algunos fragmentos de la arenga del capitán Lionel Messi en el túnel antes de salir al campo de juego. En realidad, antes de ese puñado de palabras, el delantero había realizado un emotivo discurso en el vestuario.

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Antes de ese momento, el técnico también fue consultado sobre su futuro al frente del equipo. “Lio, ¿vamos a seguir?”, le preguntó un cronista. “Sí...”, respondió en referencia al tramo que resta de su contrato, que se extiende hasta diciembre de 2026. Ante la insistencia de los periodistas, el estratega de Pujato marcó distancia de la discusión: “Yo creo que son cosas que después de un torneo así son normales, son cosas que uno puede decir, se replantea”. Y añadió: “Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es esta unión, esta conexión”.

*Más testimonios de Scaloni

La pregunta por su continuidad más allá de diciembre reapareció varias veces. “¡Otra vez la misma pregunta!”, respondió entre risas. Luego, con más calma, desarrolló su postura: “Este es un lugar soñado, chicos. Como dije la otra vez, ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá por primera vez. No había dirigido en ningún lado, es la realidad. Me dieron esa posibilidad. Y, después, poder haber conseguido todo lo que conseguimos es soñado. Y es un lugar en el que cualquiera quisiera estar”. Cuando un periodista le preguntó directamente si “el sueño terminó”, la reacción fue la misma: “¡Pero otra vez la misma pregunta chicos, de verdad!”.

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Otro de los temas que rodeó la salida del predio fue la bandera de las Malvinas que varios jugadores desplegaron tras el partido ante Inglaterra, en la fase previa. Ante la consulta de si ese gesto les trajo consecuencias deportivas, Scaloni respondió: “No sé, no tenemos conocimiento. No sé si en un futuro. No nos dijeron nada”. Cuando le preguntaron si hubo consenso en el plantel para mostrarla, fue igual de escueto: “La vi como ustedes. No tengo ni idea”. El DT evitó cualquier declaración que pudiera derivar en una sanción por parte de la FIFA y prefirió poner el foco en el comportamiento del grupo: “Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo. Han dado una demostración de carácter, de defender esta camiseta”.

*Scaloni en Pujato

El plantel llegó en la tarde del lunes al país y una multitud lo esperó bajo la lluvia para agradecer la actuación en la Copa del Mundo. El DT habló sobre los elogios que recibió por su estilo de conducción y puso el foco en la alegría del pueblo: “Fue impresionante. Muy lindo. Cuesta, y yo digo que está bien que se festeje, pero cuesta digerir que no ganaste. Como llevamos el ADN ganador, también nos viene bien saber que no ganamos y en la derrota somos nobles. Y en la derrota también se pueden sacar cosas positivas”.

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Argentina podría tener seis partidos en lo que resta del año. La FIFA estableció dos ventanas de fecha FIFA: del 21 de septiembre al 6 de octubre, con cuatro encuentros, y del 9 al 17 de noviembre, con otros dos.