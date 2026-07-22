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Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos militares del régimen de Irán

El Comando Central estadounidense informó que la ofensiva busca reducir la capacidad de Teherán para amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz

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Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos militares del régimen de Irán
Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos militares del régimen de Irán

Las Fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ejecutaron este martes una nueva serie de bombardeos contra objetivos militares del régimen de Irán, en una ofensiva que se prolongó por undécima noche consecutiva y que forma parte de la campaña militar iniciada tras la reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán.

En un comunicado, el CENTCOM informó que las operaciones comenzaron a las 7:00 p.m. (hora del este de Estados Unidos) y explicó que los ataques buscan seguir debilitando la capacidad militar iraní para poner en riesgo la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

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Las fuerzas del CENTCOM comenzaron a atacar objetivos militares en Irán a las 7 p.m. ET de hoy por la undécima noche consecutiva. Los ataques están diseñados para seguir degradando la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, señaló el mando militar estadounidense.

Mientras se desarrollaba la ofensiva, distintos medios iraníes informaron sobre explosiones en varias regiones del país. La agencia semioficial Tasnim indicó que se escucharon detonaciones al oeste de la ciudad de Tabriz, en el noroeste iraní.

De forma paralela, la agencia Fars reportó varias explosiones en los alrededores de Sirik, una localidad situada en el sur de Irán, mientras que Nour News aseguró que las defensas antiaéreas fueron activadas en Teherán para responder a lo que describió como “objetivos hostiles”.

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Captura de pantalla de un tuit de U.S. Central Command (@CENTCOM) que informa sobre ataques militares en Irán por undécima noche consecutiva
Un tuit del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informa sobre la undécima noche de ataques contra objetivos militares en Irán, con el fin de degradar la capacidad de amenazar el transporte comercial en el Estrecho de Ormuz. (CENTCOM)

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no precisaron qué instalaciones fueron alcanzadas durante esta nueva fase de la campaña ni ofrecieron un balance oficial sobre los daños ocasionados.

La ofensiva ocurre en un contexto de creciente presión militar sobre el régimen iraní y pocas horas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compareciera ante el Senado para defender la estrategia de la administración del presidente Donald Trump y solicitar recursos adicionales para sostener las operaciones.

Durante esa audiencia, Hegseth informó que el costo de la guerra contra Irán ya asciende a 37.500 millones de dólares, frente a los 29.000 millones estimados a comienzos de mayo.

El jefe del Pentágono pidió al Congreso aprobar casi 70.000 millones de dólares adicionales para financiar la campaña militar y sostuvo que esos recursos son indispensables para mantener las operaciones. “Sin estos fondos, enfrentamos carencias críticas”, declaró ante los legisladores.

En la misma comparecencia, Hegseth afirmó que China y Rusia están ayudando “en diferentes niveles” a Irán, aunque evitó ofrecer detalles sobre el tipo de asistencia que, según Washington, ambos países proporcionan a Teherán.

Denuncian ataques contra buques graneleros en el estrecho de Ormuz
La agencia Fars reportó varias explosiones en los alrededores de Sirik, una localidad situada en el sur de Irán (UKMTO)

El secretario de Defensa también reveló que Estados Unidos mantiene desde mayo una operación para proteger el tránsito de embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz. Según explicó, esa misión ha permitido facilitar el paso de aproximadamente 500 millones de barriles de petróleo.

La audiencia estuvo marcada además por preguntas sobre la posibilidad de que Estados Unidos ataque instalaciones nucleares subterráneas iraníes, especialmente después de que Trump advirtiera que podría ordenar un ataque contra la denominada Montaña Pico, un complejo que, según las autoridades estadounidenses, está relacionado con el programa nuclear del régimen iraní.

Consultado sobre la capacidad del Ejército estadounidense para destruir instalaciones construidas bajo tierra, Hegseth evitó ofrecer detalles.

Muchas de nuestras capacidades son clasificadas, senador”, respondió. Sin embargo, añadió: “Si alguien en el mundo puede alcanzar algo en la faz de la Tierra, son las fuerzas armadas de Estados Unidos”.

Desde que el alto el fuego entre Washington y Teherán quedó sin efecto el 8 de julio, ambos países han intensificado los ataques.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparece ante el Comité de Asignaciones del Senado en Washington (REUTERS/Eric Lee)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparece ante el Comité de Asignaciones del Senado en Washington (REUTERS/Eric Lee)

El Pentágono confirmó esta semana la muerte de tres militares estadounidenses durante la actual escalada, con lo que el número de efectivos fallecidos desde el inicio de la campaña militar del 28 de febrero asciende a 17, mientras cerca de un centenar han resultado heridos en las últimas semanas, según cifras oficiales del Departamento de Defensa.

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