Economía

Un grupo argentino se quedó con el 91% de la petrolera canadiense Crown Point y acelera su expansión en tres cuencas del país

Liminar Energía, conformada por empresarios locales, suscribió casi la totalidad de una emisión de acciones por USD 30 millones y canceló la deuda por la compra de tres concesiones en Chubut

Guardar
Google icon
Crown Point opera en la Cuenca Austral, la Neuquina y el Golfo San Jorge, todas áreas convencionales que las grandes petroleras dejaron para concentrarse en Vaca Muerta
Crown Point opera en la Cuenca Austral, la Neuquina y el Golfo San Jorge, todas áreas convencionales que las grandes petroleras dejaron para concentrarse en Vaca Muerta

Liminar Energía, el grupo argentino encabezado por el empresario Pablo Peralta, pasó a controlar el 91% del capital accionario de Crown Point Energy, la petrolera con sede en Calgary, Canadá, aunque con operaciones en la Argentina. Según comunicó la firma canadiense a la Comisión Nacional de Valores (CNV), se trata del cierre de una operación que comenzó con la compra de tres concesiones convencionales en la provincia de Chubut y que reordenó por completo la estructura financiera y societaria de la compañía.

Para concretar la toma de control, Liminar suscribió el 99,28% de una oferta de compra de acciones que Crown Point lanzó para recaudar USD 30 millones. El resto de los accionistas, que cotizan en la bolsa de Toronto, aportaron apenas el 0,71% restante y vieron caer su participación del 36% a menos del 9% del capital de la compañía.

PUBLICIDAD

Los fondos recaudados fluyeron hacia la subsidiaria operativa de Crown Point en Buenos Aires, Crown Point Energía S.A. (CPESA), que los aplicó a cancelar un préstamo que la propia Liminar había otorgado en noviembre de 2025 para financiar parte de la compra de las concesiones El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, en el flanco norte de la Cuenca del Golfo San Jorge, a unos 40 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia.

Crown Point tiene comprometida una inversión de USD 47 millones en Chubut para 2026
Crown Point tiene comprometida una inversión de USD 47 millones en Chubut para 2026

La compra de esas tres concesiones, cerrada en dos etapas durante el segundo semestre de 2025, totalizó alrededor de USD 57,9 millones. Crown Point adquirió primero la participación de Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin, en octubre de 2025 y luego, el 1 de diciembre, la de Tecpetrol -del Grupo Techint- e YPF, hasta alcanzar un 95% operado en 113.325 acres de concesiones vigentes hasta 2047.

PUBLICIDAD

Qué es Liminar y el hombre detrás de la operación

Liminar Energía S.A. es una empresa argentina vinculada al Grupo San Telmo (Grupo ST), el conglomerado fundado y presidido por Peralta. Con más de 50 años de trayectoria en el sector financiero y asegurador, Pablo Peralta inició su carrera en 1974 en Banco Río, donde llegó a ser director. Luego fue gerente general del Banco Bansud, vicepresidente de Visa Argentina y fundador de Banelco Argentina y Gire S.A. En 2002 fundó el Banco de Servicios y Transacciones (BST), que marcó el inicio del Grupo ST.

Su incursión en el sector petrolero arrancó en 2015, cuando adquirió junto a Roberto Domínguez y Gabriel Obrador el 38% de Crown Point Energy. Dos años después compró el 51% de las acciones a través de Liminar y, en diciembre de 2023, se quedó con la totalidad del paquete accionario. Peralta controla el 45% de las acciones con derecho a voto de Liminar y es también director de Crown Point Energy Inc.

Pablo Peralta
Pablo Peralta, presidente del Grupo San Telmo

Además del segmento de hidrocarburos, el Grupo ST tiene presencia en energías renovables —con la adjudicación de un parque eólico bajo el Programa RenovAr—, desarrollos inmobiliarios, concesionarias de autos de las marcas Chevrolet, Peugeot y Geely, y la comercializadora de hacienda Nirihuau. En el sector financiero, el grupo reconvirtió Credilogros en la fintech Directo, transformó Quinquela Fondos en MEGAQM y adquirió MetLife Argentina y Prudential Seguros Argentina.

Una expansión acelerada en tres cuencas

La llegada de Crown Point a Chubut se enmarca en una estrategia de crecimiento que la compañía ejecutó en los últimos dos años. En agosto de 2024, adquirió participación adicional en las concesiones Río Cullen, Las Violetas y Angostura, en la provincia de Tierra del Fuego. Dos meses después, Pan American Energy (PAE) le cedió las áreas Piedra Clavada y Koluel Kaike en Santa Cruz, con un compromiso de inversión de hasta USD 90,8 millones. Con la incorporación de los activos de Chubut, Crown Point opera en tres de las cuencas productoras más grandes del país: la Austral, la Neuquina y la del Golfo San Jorge.

La consolidación accionaria llega en un momento en que Crown Point tiene comprometida una inversión de USD 47 millones en 2026 para las áreas de Chubut, dentro de un plan global de alrededor de USD 200 millones. El ministro de Hidrocarburos de la provincia, Federico Ponce, había destacado públicamente ese compromiso al momento del desembarco de la empresa.

La apuesta de Crown Point se inscribe en una tendencia que viene tomando forma en la industria petrolera argentina. En el último tiempo, las grandes compañías —YPF, Tecpetrol, Pampa Energía, Pan American Energy, entre otras— se desprendieron de activos convencionales maduros para concentrar capital y equipos en el desarrollo del no convencional, sobre todo en Vaca Muerta. Ese movimiento abrió un espacio para operadoras más pequeñas que encuentran valor en yacimientos que las majors consideran secundarios. De hehcho, Crown Point construyó su cartera actual casi íntegramente a partir de esas cesiones: las áreas deTierra del Fuego, Santa Cruz ,y, ahora Chubut, llegaron todas por la misma vía.

Temas Relacionados

energíapetróleoconvencionalcrudoperforaciónvaca muertaúltimas noticiasliminarcrown point

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿El riesgo país perforará los 400 puntos?: qué proyectan los analistas tras la mejora de la nota de la deuda argentina

Las tres calificadores de riesgo más relevantes coincidieron en mejorar su perspectiva sobre los bonos soberanos de la Argentina. Qué impacto se espera en el corto plazo y qué pasará con el regreso a los mercados internacionales

¿El riesgo país perforará los 400 puntos?: qué proyectan los analistas tras la mejora de la nota de la deuda argentina

Jornada financiera: las acciones argentinas operaron en alza, pero también subió el riesgo país

Con el impulso de las subas de Wall Street y el petróleo, el S&P Merval porteño ganó 1,8%. Los bonos operaron dispares y el indicador de JP Morgan avanzó a 421 puntos. El dólar siguió a $1.500 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 45 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas operaron en alza, pero también subió el riesgo país

La Justicia estadounidense obliga a la Argentina a pagar USD 390 millones por la nacionalización de Aerolíneas

Titan Consortium logró que la Cámara de Apelaciones de Washington confirmara la condena por la estatización de la aerolínea de bandera en 2008, un laudo que el país lleva 16 meses sin pagar

La Justicia estadounidense obliga a la Argentina a pagar USD 390 millones por la nacionalización de Aerolíneas

La agencia Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de la Argentina

La calificadora mejoró la nota crediticia, pasando de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera, y modificó la perspectiva de estable a positiva

La agencia Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de la Argentina

El Tesoro se excedió en las compras al BCRA que se plantearon en el programa financiero 2026: la explicación de Economía

Economía tenía que comprarle USD 6.700 millones y ya superó esa cifra por USD 175 millones. El argumento que dan en el entorno del ministro Caputo sobre por qué paso y la principal duda del mercado

El Tesoro se excedió en las compras al BCRA que se plantearon en el programa financiero 2026: la explicación de Economía

DEPORTES

Más de 12 mil mensajes ofensivos contra jugadoras: el alarmante informe de la WTA y World Tennis sobre el acoso en redes

Más de 12 mil mensajes ofensivos contra jugadoras: el alarmante informe de la WTA y World Tennis sobre el acoso en redes

Tigre goleó 3-0 a Nacional en Uruguay por los playoffs y quedó a un paso de los octavos en la Copa Sudamericana

El importante premio que ganó Lionel Messi después de brillar en el Mundial a sus 39 años: “El veredicto es inequívoco”

Liam Gallagher destrozó el show de medio tiempo de la final del Mundial: “Un montaje de manicomio”

River Plate llegó a un acuerdo para comprar a Ángel Correa: la impactante suma que pagará

TELESHOW

Cinthia Fernández respondió las críticas por no llevar a sus hijas de vacaciones: “Trato de ser la mejor madre que puedo”

Cinthia Fernández respondió las críticas por no llevar a sus hijas de vacaciones: “Trato de ser la mejor madre que puedo”

Tamara Báez anunció su embarazo con un emotivo video: “Nuestro mayor milagro está en camino”

Abel Pintos sorprendió por el remedio casero para aliviar la tos de su hijo: “Síganme para más consejos”

Emanuel Ntaka, ex Mambrú, tras el debate mundialista sobre el racismo en Argentina: “Los afroargentinos existimos”

Diego Simeone y Carla Pereyra disfrutaron Nueva York tras la final del Mundial 2026: paseos, fotos con famosos y cenas

INFOBAE AMÉRICA

Horror en República Dominicana: Madre acusada de asesinar a su hija irá a un pabellón psiquiátrico

Horror en República Dominicana: Madre acusada de asesinar a su hija irá a un pabellón psiquiátrico

“Si los perros ladran es porque caminamos” sentenció la dictadora Rosario Murillo en un mensaje a Nicaragua

Donald Trump relanza su guerra comercial con aranceles para 60 economías: Canadá y Brasil, los principales apuntados

Guanacaste estrenará vuelo directo desde Ottawa y refuerza la llegada de turistas canadienses a Costa Rica

El régimen de Cuba suspendió un tradicional festival por la grave crisis energética que golpea la isla