Costa Rica

Asamblea Legislativa de Costa Rica denuncia intento de ciberataque y activa protocolos para proteger sus sistemas

La presidenta de la Asamblea Legislativa informó que el Congreso fue blanco de un intento de ciberataque entre la noche del lunes y la madrugada de este martes. Como medida preventiva, se activaron los protocolos de seguridad informática, lo que obligó a deshabilitar temporalmente algunos sistemas para evitar que fueran vulnerados.

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Hombre encapuchado usa laptop. Pantalla holográfica muestra candado y texto "CYBER ATTACK". Edificio y cielo azul en fondo, con código digital y alertas.
La Asamblea Legislativa activó sus protocolos de ciberseguridad tras detectar un intento de vulneración de sus sistemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asamblea Legislativa de Costa Rica informó este martes que fue objeto de un intento de ciberataque contra sus sistemas informáticos, situación que obligó a activar los protocolos de seguridad establecidos para proteger la infraestructura tecnológica del Congreso.

La información fue dada a conocer por la presidenta del Directorio Legislativo, Yara Jiménez, quien explicó que el incidente ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada de este martes. Tras detectar el intento de vulneración, las áreas de Seguridad y Tecnologías de la Información intervinieron de inmediato para impedir que los atacantes lograran acceder a los sistemas institucionales.

Según explicó la jerarca, ya solicitó un informe detallado a ambas dependencias para conocer el alcance del incidente y las acciones ejecutadas durante la atención de la emergencia.

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“Entre anoche y hoy en la madrugada la Asamblea Legislativa sufrió una especie de ciberataque. He pedido un informe a la Gerencia de Seguridad y a Tecnologías de la Información de la Asamblea Legislativa”, manifestó.

De acuerdo con la explicación brindada, el objetivo de los responsables era vulnerar los sistemas de información del Congreso. Sin embargo, la respuesta inmediata de los equipos especializados permitió activar los mecanismos de protección antes de que se concretara un acceso no autorizado.

La presidenta del Congreso indicó que, como parte del protocolo de respuesta, fue necesario desactivar temporalmente los sistemas informáticos.

La Presidencia del Congreso solicitó un informe a las gerencias de Seguridad y Tecnologías de la Información. (Cortesía)
La Presidencia del Congreso solicitó un informe a las gerencias de Seguridad y Tecnologías de la Información. (Cortesía)

“Trataron de vulnerar nuestros sistemas de información y eso hizo que tuvieran que intervenir los señores de seguridad de la Asamblea Legislativa para evitar que vulneraran, evidentemente, nuestros sistemas de información”, señaló.

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Añadió que este tipo de incidentes obliga a priorizar la protección de la información institucional sobre la disponibilidad inmediata de los servicios tecnológicos.

“Cuando eso sucede, por supuesto que hay protocolos y el protocolo fue justamente desactivar los sistemas para evitar que los intrusos que intentaron vulnerarlos entraran en nuestro sistema”, explicó.

La interrupción temporal de algunos servicios también obligó a modificar la forma en que se comunicó la agenda legislativa del día.

Con el propósito de garantizar la continuidad del trabajo parlamentario y que los diputados tuvieran acceso oportuno a la convocatoria de la sesión, la Asamblea Legislativa decidió publicar el orden del día mediante un alcance del diario oficial La Gaceta.

“Ante una situación como esa, aquí prima la continuidad de la gestión pública y fue por eso que la opción que nosotros tomamos fue publicar el orden del día en el Diario Oficial La Gaceta, en un alcance, para que ustedes tuvieran acceso al orden del día”, indicó la presidenta del Congreso.

La Asamblea aseguró que las medidas adoptadas respondieron a los protocolos establecidos ante incidentes de ciberseguridad.
La Asamblea aseguró que las medidas adoptadas respondieron a los protocolos establecidos ante incidentes de ciberseguridad.

Hasta el momento, las autoridades legislativas no han informado si el intento de ataque provocó filtraciones de información, pérdida de datos o afectaciones permanentes en la infraestructura tecnológica de la institución.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre el origen del intento de intrusión ni sobre los responsables, aspectos que formarán parte del informe solicitado a las áreas técnicas y de seguridad.

El incidente ocurre en un contexto en el que las instituciones públicas del país han reforzado sus medidas de ciberseguridad tras diversos ataques informáticos registrados en los últimos años, por lo que la Asamblea Legislativa aseguró que continuará aplicando los protocolos establecidos para resguardar sus sistemas y garantizar la continuidad de sus funciones.

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