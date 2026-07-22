Honduras

Presidente de Honduras felicita a Colombia por su independencia y destaca la amistad entre ambos países

El presidente Nasry Asfura felicitó al pueblo colombiano por el 216 aniversario de su independencia y reafirmó los lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo entre ambas naciones.

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El presidente destacó la amistad entre Honduras y Colombia durante su mensaje de felicitación. (FOTO: Infobae)
El presidente destacó la amistad entre Honduras y Colombia durante su mensaje de felicitación. (FOTO: Infobae)

El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, envió este lunes un mensaje de felicitación al pueblo de Colombia con motivo del 216 aniversario de su Independencia, destacando los vínculos históricos, la cooperación y la amistad que unen a ambos países.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario hondureño expresó sus mejores deseos al pueblo colombiano durante la conmemoración de una de las fechas patrias más importantes de esa nación sudamericana.

En su mensaje, Asfura resaltó que la independencia representa un momento histórico que simboliza la búsqueda de la libertad, la democracia y el desarrollo de un futuro basado en la esperanza.

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Asimismo, reafirmó la disposición de su administración de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales con Colombia en beneficio de ambas naciones.

El mandatario hondureño resaltó vínculos históricos con Colombia. (FOTO: X)
El mandatario hondureño resaltó vínculos históricos con Colombia. (FOTO: X)

Reconoce la historia de Colombia

En la publicación, el jefe del Ejecutivo señaló que la conmemoración de la independencia recuerda el valor de un pueblo que decidió construir su propio destino.

Asfura destacó que esa fecha representa un símbolo de libertad y de compromiso con los principios democráticos que han marcado la historia colombiana.

El gobernante también expresó su reconocimiento hacia el pueblo colombiano por preservar su identidad nacional y continuar trabajando por el desarrollo del país.

El mensaje fue difundido mientras Colombia celebraba oficialmente su fiesta nacional con diferentes actos conmemorativos.

Destaca la amistad entre Honduras y Colombia

El mandatario hondureño afirmó que ambos países mantienen una relación sustentada en profundos lazos de amistad, historia y cooperación.

Según indicó, Honduras continuará promoviendo una agenda de trabajo basada en el respeto mutuo y en una visión compartida de progreso para ambas naciones.

Asfura subrayó que el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas contribuye al intercambio de experiencias y al desarrollo de iniciativas conjuntas en distintos ámbitos.

Además, reiteró que la cooperación bilateral seguirá siendo una prioridad dentro de la política exterior de su administración.

Asfura también deseó paz y prosperidad a Colombia en aniversario de su independencia. (FOTO: Proceso HN)
Asfura también deseó paz y prosperidad a Colombia en aniversario de su independencia. (FOTO: Proceso HN)

En su mensaje, el presidente hondureño manifestó su deseo de que la celebración del Día de la Independencia renueve el orgullo nacional de los colombianos.

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Asimismo, expresó que esta fecha sirva para reafirmar el compromiso con la paz, la prosperidad y el bienestar de toda la población.

Las felicitaciones de Honduras se suman a los mensajes enviados por diferentes gobiernos y representantes internacionales con motivo de la conmemoración.

Las relaciones entre Honduras y Colombia se han caracterizado por la cooperación en áreas como seguridad, comercio, educación y asuntos regionales.

Colombia celebró con desfile militar

El 216 aniversario de la Independencia de Colombia fue celebrado este lunes con un desfile militar encabezado por el presidente Gustavo Petro.

La ceremonia tuvo un significado especial, ya que fue la última ocasión en que Petro presidió este acto oficial antes de concluir su mandato el próximo 7 de agosto.

La independencia colombiana fue conmemorada con actos oficiales y culturales. (FOTO: Frontera Digital)
La independencia colombiana fue conmemorada con actos oficiales y culturales. (FOTO: Frontera Digital)

Durante la jornada también se realizaron actividades cívicas y culturales en distintas ciudades colombianas para recordar el inicio del proceso independentista.

La conmemoración reunió a autoridades civiles, militares y ciudadanos, quienes participaron en los diferentes actos organizados para rendir homenaje a uno de los acontecimientos más importantes de la historia del país.

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