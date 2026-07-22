Chile dió luz verde a la reforma de Kast: bajan los impuestos a las empresas y se congela la carga fiscal para grandes inversiones

Cámara de Diputados de Chile

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes, por 85 votos a favor y 59 en contra, la mayor parte de la megarreforma económica y tributaria del presidente José Antonio Kast, en lo que constituye la victoria legislativa más importante de su gobierno desde que asumió en marzo. El proyecto, formalmente denominado Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, quedó a un paso de su promulgación: solo una norma sobre compensaciones municipales deberá resolverse en comisión mixta antes de que el texto se convierta en ley.

El núcleo de la reforma es una reducción gradual del impuesto a la renta de las grandes empresas, que pasará del 27% actual al 23% en 2029, acercándose al promedio de los países miembros de la OCDE. Junto a esa rebaja, el proyecto incluye la exención de IVA para la compra de vivienda durante un año, beneficios fiscales para la repatriación de capitales y una polémica cláusula de invariabilidad tributaria que congela las condiciones fiscales por 20 años para inversiones que superen los 350 millones de dólares. También incorpora mecanismos para agilizar permisos ambientales y un sistema de indemnización estatal para empresas cuyos permisos sean anulados por la justicia.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró el resultado. “La Cámara de Diputados ha ratificado en un 99% el proyecto de ley y la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria para que vuelva a ser atractivo para invertir”, afirmó tras la votación, que se extendió por casi cuatro horas y estuvo marcada por duros enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición.

La aprobación marca un giro en la orientación económica del país. Desde 2014, los sucesivos gobiernos de centroizquierda habían apostado por incrementar la carga tributaria corporativa y ampliar el rol redistributivo del Estado. “Desde el 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado enfocada en un aumento en la tasa de impuestos”, explicó a AFP Rodrigo Arellano, politólogo y vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.

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FOTO DE ARCHIVO: Un tren cargado con láminas de cátodos de cobre en la planta de cátodos de cobre, se ve en Escondida de BHP Billiton, la mayor mina de cobre del mundo, en Antofagasta, norte de Chile. 31 de marzo de 2008 REUTERS/Ivan Alvarado/Archivo

El contexto económico es adverso. El PIB chileno creció apenas un 2,5% en 2025 y encadenó caídas durante los primeros cinco meses de 2026. El Fondo Monetario Internacional recortó en julio su proyección de crecimiento para Chile a 1,8% este año y advirtió que la reforma debe “priorizarse y secuenciarse cuidadosamente” para no comprometer la sostenibilidad fiscal. El gobierno ajustó su meta de crecimiento del 4% al 3,5% anual hacia 2030, con una tasa de desempleo actual del 8,3% que espera reducir al 6,5% al término del mandato.

La oposición no logró bloquear el proyecto, pero anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar la cláusula de invariabilidad tributaria y el mecanismo de reembolso a empresas afectadas por la anulación de permisos ambientales. Académicos advirtieron que la primera podría limitar la capacidad de futuros gobiernos para modificar la política fiscal durante décadas. Según la consultora Cadem, el 56% de los chilenos se opone a la rebaja impositiva a las empresas, y la desaprobación de Kast alcanza el 60%.

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El proyecto contó con el voto del oficialismo y el apoyo decisivo de un sector del Partido de la Gente (PDG), fuerza opositora de corte populista. Algunas normas también recibieron respaldo de la Democracia Cristiana. El recurso ante el Tribunal Constitucional podría demorar la promulgación, pero no revierte lo aprobado: Kast consolida su agenda económica a cuatro meses de gobierno, en un país que aún no resuelve si la rebaja fiscal es el motor del crecimiento que necesita o el inicio del desfinanciamiento del Estado de bienestar que construyó en las últimas décadas.