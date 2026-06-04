Ciencia

Cómo funciona la innovadora terapia que promete evitar el trasplante de hígado ante la cirrosis avanzada

El ensayo MATCH siguió a 50 pacientes durante cuatro años y demostró que quienes recibieron el tratamiento celular lograron descomponer tejido cicatricial, reducir la inflamación y estimular células hepáticas sanas, sin efectos adversos graves

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Un médico señala en una pantalla las etapas de la enfermedad del hígado graso a un paciente, mostrando desde el hígado sano hasta la cirrosis.
En un ensayo clínico con 50 personas y cuatro años de seguimiento, el 70% del grupo tratado siguió vivo sin cirugía, frente al 40% con atención habitual, sin efectos adversos graves reportados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva terapia celular permitió duplicar la supervivencia sin necesidad de trasplante en personas con cirrosis avanzada, según los resultados de un ensayo clínico encabezado por la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido.

El estudio, difundido en la revista Cell Stem Cell, evaluó la evolución de pacientes con enfermedad hepática terminal que recibieron tratamiento con macrófagos, un tipo de célula inmunitaria obtenida y modificada a partir de la sangre del propio paciente.

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La cirrosis constituye la etapa final de las enfermedades hepáticas crónicas. En esta fase, el hígado pierde casi por completo su capacidad de funcionar, ya que el tejido sano se reemplaza de forma progresiva por cicatrices. Como resultado, el órgano no logra filtrar toxinas, producir proteínas esenciales ni mantener un flujo sanguíneo adecuado.

Esta disfunción genera complicaciones graves en las personas afectadas, como ascitis, hemorragias digestivas, infecciones o encefalopatía hepática. La aparición de estos cuadros suele ser el punto en que los especialistas evalúan la posibilidad de un trasplante de hígado.

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De acuerdo con el portal de salud Infosalus, un procedimiento experimental surge como alternativa a la cirugía de trasplante, que hasta ahora era la única opción curativa para quienes presentan insuficiencia hepática terminal. El trasplante tradicional enfrenta limitaciones debido a la escasez de donantes, el alto costo y la restricción a un grupo reducido de pacientes considerados aptos.

Cómo funciona la terapia con macrófagos

Infografía sobre terapia celular para cirrosis avanzada con ilustraciones de un hígado, células inmunitarias, gráficos de supervivencia y una balanza.
El estudio MATCH, liderado por la Universidad de Edimburgo, transformó células inmunitarias del paciente en macrófagos y las reinyectó para actuar sobre el hígado; comparó 26 casos con 24 controles durante cuatro años (Imagen ilustrativa Infobae)

El hígado posee la capacidad de regenerarse después de lesiones, aunque la cicatrización severa que provoca la cirrosis puede superar ese potencial y desencadenar una insuficiencia hepática irreversible. El tratamiento desarrollado por el equipo de Stuart Forbes, profesor de la Universidad de Edimburgo, consiste en extraer células inmunitarias de la sangre del paciente y transformarlas en macrófagos maduros.

Estas células especializadas, al ser reinyectadas, se dirigen al hígado para descomponer el tejido cicatricial, reducir la inflamación perjudicial y estimular el crecimiento de células hepáticas sanas.

El ensayo clínico, denominado MATCH, incluyó a 26 pacientes tratados con esta terapia y a 24 que recibieron atención médica estándar. Tras cuatro años de seguimiento, el 70% de los pacientes que recibieron macrófagos seguían vivos sin requerir un trasplante de hígado, frente al 40% del grupo control, de acuerdo con lo publicado por Infosalus.

Durante ese periodo, se registraron ocho fallecimientos y ningún trasplante en el grupo tratado, mientras que el grupo control sumó nueve fallecimientos y cinco trasplantes. Ninguno de los pacientes tratados con la terapia celular presentó efectos adversos graves.

Mujer de mediana edad con piel y ojos amarillentos (ictericia) se toca el abdomen superior derecho en una consulta médica, con monitor de ultrasonido y tubos de muestra de sangre al lado.
Los investigadores describen que las células reinyectadas descomponen tejido cicatricial, disminuyen inflamación y favorecen regeneración hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El periodo de seguimiento de cuatro años proporciona información relevante sobre los beneficios a largo plazo y la seguridad del tratamiento”, señalaron los investigadores en declaraciones recogidas por el portal de salud. Estos datos abren la puerta a nuevas opciones terapéuticas para la cirrosis avanzada, una enfermedad considerada irreversible en su fase terminal.

El futuro de la medicina regenerativa hepática

La terapia con macrófagos es el resultado de más de una década de investigación conjunta entre la Universidad de Edimburgo y el Servicio Nacional Escocés de Transfusión de Sangre (SNBTS). En 2020, el profesor Forbes cofundó la empresa Resolution Therapeutics con el objetivo de trasladar la innovación científica a la práctica clínica. Actualmente, la compañía desarrolla una nueva versión de la terapia, denominada RTX001, que se encuentra en fase de pruebas dentro del ensayo clínico EMERALD.

La cirrosis avanzada supone una de las principales causas de insuficiencia hepática y mortalidad asociada a enfermedades crónicas del hígado. Hasta el momento, el trasplante representaba la única solución definitiva para estos pacientes, aunque solo una minoría accedía a la intervención por la limitada disponibilidad de órganos y los estrictos criterios de selección.

La aparición de este nuevo enfoque basado en células inmunitarias podría modificar el paradigma terapéutico y ampliar las posibilidades de supervivencia para quienes enfrentan el diagnóstico de cirrosis avanzada. El equipo de investigadores subrayó que la terapia con macrófagos ofrece una alternativa realista y segura frente al trasplante, con beneficios mantenidos en el largo plazo.

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