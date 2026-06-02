Ciencia

Tres señales en la piel que pueden alertar sobre cirrosis

Esta complicación puede no dar síntomas al inicio y, cuando avanza, manifestarse con ictericia, picazón y vasos sanguíneos visibles en la piel. El NHS del Reino Unido advierte que estos signos no confirman un diagnóstico, pero justifican una consulta médica

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Hígado graso
La cirrosis puede avanzar sin síntomas durante años, aunque ciertos cambios en la piel pueden actuar como señales de alerta temprana (Imagen ilustrativa Infobae)

La cirrosis es una enfermedad en la que el hígado queda gravemente dañado y puede ser potencialmente mortal, aunque los tratamientos y cambios de hábitos pueden ayudar a frenar su avance, según NHS (el sistema público de salud del Reino Unido). Muchas personas no tienen síntomas al inicio pero, con el tiempo, pueden aparecer señales en la piel que justifican consulta médica.

La piel puede reflejar problemas internos, pero no “diagnostica” por sí sola. NHS advierte que la cirrosis puede no dar síntomas al principio y que, cuando progresa, puede causar manifestaciones como picazón, ictericia y vasos sanguíneos visibles. Por eso, si se combina con cansancio persistente, pérdida de peso sin proponérselo, náuseas o dolor abdominal, conviene pedir evaluación.

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Tres manchas o señales en la cara que pueden aparecer en enfermedad hepática

Primer plano de dos ojos de una persona, mostrando el blanco de los ojos con un tenue color amarillento y pestañas oscuras.
El enrojecimiento moteado en las palmas de las manos también se asocia a trastornos hepáticos y debe motivar consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ictericia (piel y ojos amarillos)

La ictericia es la coloración amarilla de la piel y del blanco de los ojos. NHS la menciona como un síntoma que puede aparecer cuando la cirrosis empeora. No es una “mancha” puntual: suele ser un cambio de tono más general.

El organismo remarca que el amarillamiento puede ser más difícil de notar en pieles marrones o negras, lo que vuelve más importante observar también los ojos.

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  • Vasos sanguíneos visibles en la piel

Otra señal que puede verse en la cara son los vasos sanguíneos visibles. En la práctica, la gente suele describirlo como pequeñas líneas rojas o ramificadas, o “marquitas” vasculares. No son específicas de hígado (también pueden asociarse a otras condiciones), pero si aparecen junto con otros síntomas, se vuelven un dato clínico relevante.

  • Enrojecimiento marcado (palmas rojas) y cambios cutáneos asociados

Este signo entra como una alerta cutánea clásica que puede acompañar enfermedad hepática. En pieles oscuras, NHS también advierte que algunos cambios de color pueden ser más difíciles de ver.

Además de estos puntos, NHS enumera otros cambios de piel y del cuerpo que pueden acompañar cirrosis avanzada, como picazón intensa, tendencia a moretones o sangrado fácil, y hinchazón de abdomen o piernas. Si el cuadro progresa, también puede haber confusión o dificultad para concentrarse.

Qué otros síntomas mirar y cuándo consultar de urgencia

Primer plano de una persona rascándose el cuello y el antebrazo, mostrando enrojecimiento y marcas en la piel, con una camiseta oscura.
El cansancio persistente, la pérdida de peso involuntaria y el dolor abdominal son síntomas adicionales que alertan sobre potencial enfermedad hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las razones por las que la cirrosis puede pasar inadvertida es que, según NHS, muchas personas no presentan síntomas, especialmente al principio. Cuando aparecen señales iniciales pueden ser inespecíficas: sentirse cansado o “enfermo” todo el tiempo, pérdida de apetito, bajar de peso sin buscarlo, náuseas o vómitos y dolor abdominal.

A medida que el daño hepático avanza, NHS describe síntomas que requieren atención porque pueden estar vinculados a complicaciones: ictericia, hinchazón de abdomen/piernas/tobillos/pies, temblores, habla arrastrada, confusión o dificultad para concentrarse, además de vómitos con sangre o deposiciones muy oscuras o negras.

En personas ya diagnosticadas, NHS recomienda pedir ayuda médica urgente si:

  • La piel o los ojos se ven amarillos
  • Hay dificultad para respirar
  • Aparece hinchazón marcada del abdomen o de miembros inferiores
  • vómitos con sangre
  • materia fecal muy oscura o negra
  • confusión súbita o habla arrastrada

Quiénes tienen más riesgo y qué se puede hacer

Paciente en bata azul y parches amarillos bajo los ojos muestra marca abdominal a doctora; monitor de signos vitales y estantería al fondo.
La cirrosis no tiene cura, pero se puede tratar controlando la causa, ajustando hábitos y con medicamentos bajo supervisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cirrosis es consecuencia de un daño hepático sostenido en el tiempo. Según el NHS, el riesgo aumenta en personas que consumen alcohol en exceso de forma regular, tienen hepatitis B o hepatitis C, viven con obesidad, padecen diabetes tipo 2 o presentan enfermedad hepática grasa no alcohólica (NAFLD).

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