Ciencia

Un estudio identificó un sorprendente vínculo entre la celiaquía y un mayor riesgo de muerte prematura

Especialistas del Karolinska Institutet sostienen que, aunque el riesgo individual es bajo, la cantidad de diagnósticos de la condición vuelve relevante la prevención de patologías cardiovasculares y hematológicas relacionadas

Guardar
Google icon
Hombre de mediana edad sentado con una representación digital brillante de su corazón y sistema digestivo superpuesta sobre su torso.
El estudio revela que la enfermedad celíaca y la dermatitis herpetiforme aumentan el riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares en adultos estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad celíaca suele asociarse con síntomas digestivos y con la necesidad de eliminar el gluten de la alimentación. Sin embargo, sus efectos podrían extenderse mucho más allá del intestino. Un estudio realizado en Estados Unidos encontró que las personas con este trastorno autoinmune o dermatitis herpetiforme presentan un mayor riesgo de muerte prematura, eventos cardiovasculares y algunos cánceres hematológicos.

La investigación, liderada por especialistas del Karolinska Institutet y publicada en The Lancet Regional Health—Americas, analizó datos de más de 200.000 adultos. Los resultados mostraron un aumento del 18% en la mortalidad entre quienes tenían enfermedad celíaca y un 25% más en dermatitis herpetiforme, aunque ese resultado no se mantuvo con la misma consistencia en todos los análisis.

PUBLICIDAD

La celiaquía ocurre cuando el sistema inmunitario reacciona de forma anormal al gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. Esa respuesta provoca inflamación y lesiones en el intestino delgado, aunque también puede afectar otros órganos y sistemas del organismo.

Infografía ilustra un cuerpo humano con órganos afectados por celiaquía y dermatitis herpetiforme, mostrando intestino, hígado, corazón y estadísticas.
La investigación estadounidense asocia la dermatitis herpetiforme con un incremento del 25% en la mortalidad y del 22% en problemas cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la dermatitis herpetiforme es una afección de la piel estrechamente relacionada con la celiaquía. Se caracteriza por la aparición de erupciones y ampollas muy pruriginosas, especialmente en codos, rodillas, brazos y espalda. Aunque afecta principalmente a la piel, comparte con la celiaquía la misma respuesta inmunológica desencadenada por el gluten.

PUBLICIDAD

Se estima que alrededor del 1% de la población mundial padece enfermedad celíaca, mientras que la dermatitis herpetiforme es considerablemente menos frecuente. Hasta ahora, la mayor parte de los estudios de seguimiento a largo plazo se habían realizado en Europa, por lo que esta investigación aporta evidencia relevante sobre los riesgos asociados en la población estadounidense.

Un estudio a gran escala con seguimiento prolongado

Para realizar el trabajo, los investigadores utilizaron la base de datos electrónica TriNetX, una de las mayores redes sanitarias de Estados Unidos.

Entre 2005 y 2025 identificaron a 204.056 adultos con enfermedad celíaca y a 6.896 con dermatitis herpetiforme. Posteriormente, compararon su evolución con la de personas sin estos diagnósticos, emparejadas según edad, sexo, hipertensión, diabetes y consumo de nicotina.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Personas con enfermedad celíaca enfrentan un riesgo un 18% mayor de muerte prematura y un 51% más de desarrollar linfoma no Hodgkin (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad promedio fue de 42,7 años entre los participantes con enfermedad celíaca y de 53,1 años entre quienes presentaban dermatitis herpetiforme. El seguimiento se extendió durante aproximadamente cinco años.

Según los autores, se aplicaron distintos análisis estadísticos y criterios de exclusión para reforzar la solidez de los resultados y minimizar posibles sesgos.

Mayor riesgo de muerte y problemas cardiovasculares

Los datos mostraron que ambas condiciones se asociaron con un incremento significativo del riesgo de mortalidad.

Entre las personas con enfermedad celíaca fallecieron 8.791 pacientes, frente a 7.841 en el grupo de comparación. Tras ajustar por diferentes factores clínicos, esto representó un aumento del 18% en el riesgo de muerte.

En el caso de la dermatitis herpetiforme, la mortalidad alcanzó el 8,36%, frente al 6,54% observado entre los controles, lo que equivale a un incremento del 25%. Los investigadores también identificaron una mayor frecuencia de eventos cardiovasculares, incluidos infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca.

Ilustración 3D de un corazón humano rojo con arterias rojas y venas azules, frente a un torso humano transparente gris. El corazón está centrado en el pecho.
El estudio de más de 200.000 adultos confirma que la celiaquía y la dermatitis herpetiforme tienen impacto en la salud más allá del sistema digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con enfermedad celíaca presentaron un aumento aproximado del 11% en el riesgo de desarrollar alguno de estos problemas, mientras que en dermatitis herpetiforme el incremento fue cercano al 22%. Los riesgos tendieron a ser más elevados en hombres y en mayores de 60 años, aunque algunas diferencias entre subgrupos no alcanzaron significación estadística.

Los autores destacaron que estos hallazgos aportan nueva evidencia a un debate que llevaba años abierto. Diversos trabajos previos habían mostrado resultados contradictorios respecto a la relación entre enfermedad celíaca y enfermedad cardiovascular.

Diferencias en el riesgo de cáncer

El análisis también detectó asociaciones con determinados tipos de cáncer, especialmente aquellos que afectan a las células sanguíneas y al sistema linfático.

Entre las personas con enfermedad celíaca, el riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin fue un 51% superior al observado en la población de comparación. Además, el riesgo global de cánceres hematológicos aumentó un 42%.

En cambio, los tumores sólidos no mostraron incrementos significativos. De hecho, los investigadores observaron una menor incidencia relativa de cáncer de mama y cáncer de pulmón entre los pacientes celíacos.

Tumor rodeado por un campo translúcido que bloquea la entrada de células moradas y amarillas en fondo oscuro.
Ambas enfermedades autoinmunes muestran asociaciones específicas con cánceres hematológicos, sin aumento significativo en tumores sólidos como pulmón o mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes tenían dermatitis herpetiforme, la principal asociación también se observó con el linfoma no Hodgkin, cuyo riesgo fue 2,6 veces superior al registrado en los controles.

Los autores señalaron que estos resultados sugieren que los mecanismos inmunológicos involucrados en ambas enfermedades podrían desempeñar un papel importante en la aparición de determinadas complicaciones oncológicas.

Qué significan estos hallazgos para pacientes y médicos

Los investigadores subrayaron que el riesgo individual sigue siendo relativamente bajo y que los aumentos observados fueron moderados. Sin embargo, debido a la elevada prevalencia de la enfermedad celíaca, el impacto potencial sobre la salud pública podría ser considerable.

Los resultados sugieren que las personas con enfermedad celíaca o dermatitis herpetiforme podrían beneficiarse de un seguimiento más atento de la salud cardiovascular y de la detección temprana de posibles complicaciones hematológicas.

Una doctora con bata blanca señala un diagrama del sistema digestivo en un monitor a una paciente sentada frente a una mesa en una oficina
Expertos resaltan que el impacto de la celiaquía, dada su alta prevalencia global, podría tener importantes consecuencias en salud pública a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las limitaciones del estudio, los autores reconocieron que no disponían de información sobre el grado de adherencia a la dieta libre de gluten, uno de los factores más importantes para el control de la enfermedad. Tampoco pudieron confirmar todos los diagnósticos mediante estudios histológicos o serológicos.

Aun así, la magnitud de la cohorte y la consistencia de los resultados convierten a este trabajo en una de las investigaciones más amplias realizadas hasta la fecha sobre las consecuencias a largo plazo de la enfermedad celíaca y la dermatitis herpetiforme.

Los hallazgos refuerzan la necesidad de considerar estas patologías como trastornos sistémicos que pueden afectar múltiples órganos, y no únicamente como enfermedades limitadas al aparato digestivo o a la piel.

Temas Relacionados

Enfermedad CelíacaEnfermedad CardiovascularCáncer HematológicoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salud silver en invierno: de la urgencia por la gripe A al control estricto de los riesgos crónicos

Consultas médicas y hospitalizaciones han aumentado rápidamente, mientras se repiten conductas de protección poco vistas tras la pandemia

Salud silver en invierno: de la urgencia por la gripe A al control estricto de los riesgos crónicos

Incendios forestales: se quemaron menos hectáreas a nivel global pero detectan récord de daños y evacuados

Investigadores de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Portugal y Tailandia analizaron los registros de 2025. La incidencia del cambio climático

Incendios forestales: se quemaron menos hectáreas a nivel global pero detectan récord de daños y evacuados

Cuál es el ejercicio ideal para fortalecer y marcar los bíceps en poco tiempo

Técnicas y consejos prácticos permiten potenciar la fuerza en los brazos sin recurrir a rutinas complejas

Cuál es el ejercicio ideal para fortalecer y marcar los bíceps en poco tiempo

Expertos de Harvard investigan cómo la hormona del estrés “moldea” el desarrollo cerebral

Un estudio en ratones publicado en Nature describió una vía biológica desconocida

Expertos de Harvard investigan cómo la hormona del estrés “moldea” el desarrollo cerebral

Cómo el ejercicio mejora la salud del corazón aunque no haya pérdida de peso: las claves de un estudio

Se trata de un artículo de revisión que analizó los beneficios de la actividad física a largo plazo

Cómo el ejercicio mejora la salud del corazón aunque no haya pérdida de peso: las claves de un estudio

DEPORTES

Entre la enfermedad de Passarella y el inicio de las cábalas: a 40 años del debut de la selección argentina en México ‘86

Entre la enfermedad de Passarella y el inicio de las cábalas: a 40 años del debut de la selección argentina en México ‘86

Jugó un Mundial con Maradona, creó una agencia para ayudar a atletas desconocidos y ahora brilla en otro deporte

El blooper de Ruggeri durante la grabación de un spot publicitario para el Mundial: “Traeme un café con leche”

Las perlitas de la primera práctica de Argentina rumbo al Mundial 2026: del gesto de Messi al vendaje del Dibu Martínez

La verdad detrás de las misteriosas cinco estrellas que aparecieron en la camiseta de la selección de Uruguay: “Es místico”

TELESHOW

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

Araceli González sorprendió como espectadora de Sottovoce, la obra de Adrián Suar: “Nos estamos revinculando como familia”

Claudia Villafañe recordó el Mundial de 1990 y cómo vivió los penales en la semifinal contra Italia: “Nos dejaron afuera”

Marixa Balli explotó ante los rumores de internas en Cortá por Lozano: “La tengo al plato”

Lali Espósito replicó un tuit propio contra Javier Milei en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega

INFOBAE AMÉRICA

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

Financial Times: Estados Unidos negocia con países europeos una ampliación del despliegue de armas nucleares en la región

La Justicia de Bolivia aclaró que las órdenes de captura contra líderes sindicales solo están suspendidas de forma temporal

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano