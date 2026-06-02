Crimen y Justicia

Lo buscaban por un crimen en Entre Ríos y lo atraparon en la terminal de Retiro

El detenido, de 38 años, tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado por el vínculo

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Dos agentes de policía escoltan a un hombre esposado con camisa naranja, caminando en un área exterior con un edificio y un vehículo negro al fondo
Agentes de la PFA detuvieron a un prófugo de la justicia de Entre Ríos en la Terminal de Ómnibus de Retiro, poniendo fin a su escape de la ley (Diario Uno de Entre Ríos)

Un control de rutina en la Terminal de Ómnibus de Retiro terminó con la detención de un hombre buscado por la justicia de Entre Ríos.

El operativo fue ejecutado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes patrullaban las plataformas y pasillos de la estación de colectivos ubicada sobre la avenida Ramos Mejía al 1.600. En medio de la vigilancia, los uniformados detectaron a un sujeto cuya actitud les generó sospechas.

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El hombre, de 38 años, fue sometido a los controles de rutina que exige el protocolo de seguridad, y cuando los agentes cargaron sus datos en los sistemas informáticos nacionales Sifcop y Mi-Minseg, utilizados para la verificación de antecedentes y pedidos judiciales en tiempo real, se encontraron con el antecedente.

El cruce de información les permitió detectar que sobre el individuo pesaba un pedido de captura vigente por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, según lo informado por fuentes policiales. La orden había sido emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, a cargo de la jueza Cecilia Bértola.

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De acuerdo a lo informado por el portal del Diario Uno de Entre Ríos, el hallazgo fue comunicado de inmediato a la magistrada entrerriana, quien confirmó la vigencia de la medida judicial y dispuso que el detenido quedara bajo estricta custodia policial. Según señalaron las autoridades, se extremaron las medidas de seguridad para evitar cualquier intento de fuga, dada la gravedad del delito que se le imputa.

El acusado quedó inicialmente a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias de la Capital Federal, cuyo titular es el juez Alejandro Adrián Litvack. Luego se llevarán a cabo los procedimientos judiciales para asegurar el traslado del detenido hacia la provincia de Entre Ríos, donde deberá enfrentar el proceso pendiente.

reapertura estacion terminal de retiro
El prófugo fue detenido cuando caminaba por la terminal de manera sospechosa (Maximiliano Luna)

Otro prófugo detenido

A principios del mes pasado, un hombre de 30 años fue detenido en la vía pública de Villa Gesell en el marco de una causa judicial por abuso sexual contra una menor de edad. Según trascendió, el acusado era buscado desde finales de febrero, cuando se radicó la denuncia ante la Justicia.

El arresto se produjo tras un operativo desplegado por el personal policial en la zona de Paseo 105 entre Avenida 15 y Circunvalación. En el procedimiento participaron los efectivos de la DDI de la localidad balnearia en conjunto con agentes de la estación de policía comunal primera.

La localización del sospechoso fue lograda luego de una serie de tareas investigativas, iniciadas a partir de una denuncia presentada el 24 de febrero en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Según la investigación judicial, el acusado habría cometido los hechos denunciados aprovechando momentos en los que la madre de la víctima se ausentaba del domicilio.

De acuerdo con la información judicial, la investigación está siendo conducida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 6 de Villa Gesell, bajo la supervisión del fiscal Juan Pablo Calderón. Además, interviene el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del juez Leopoldo Mancinelli.

A raíz de los elementos incriminatorios, las autoridades ordenaron la detención del masculino tras analizar los elementos reunidos durante la pesquisa. Según informó el medio marplatense 0223, el hombre fue localizado e interceptado en la vía pública durante la jornada de este miércoles.

Una vez que el sospechoso fue identificado, los agentes confiscaron un teléfono celular durante el arresto. De esta manera, confirmaron que será sometido a peritajes en el marco de la investigación. Además, según indicaron los voceros oficiales, la situación procesal del detenido quedará supeditada a las próximas medidas que dispongan la fiscalía y el juzgado interviniente.

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