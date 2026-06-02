El Ministerio de Vivienda entrega más de 48,000 escrituras durante la administración Bukele

El gobierno ha beneficiado aproximadamente a 195,000 salvadoreños con acceso a vivienda y seguridad jurídica./ (Redes Michelle Sol)

El Ministerio de Vivienda de El Salvador ha reportado la entrega de más de 48,000 escrituras en el transcurso de la administración del presidente Nayib Bukele. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por la titular de la cartera, Michelle Sol, entre junio de 2019 y junio de 2026 se escrituraron un total de 48,220 viviendas, representando una inversión acumulada de $1,135.95 millones. Esta cifra refleja el alcance del programa habitacional, que ha beneficiado a cerca de 195,000 salvadoreños con acceso a crédito y seguridad jurídica sobre su vivienda.

La distribución de los créditos otorgados muestra tres grandes líneas de acción. En vivienda nueva se contabilizaron 13,506 créditos, equivalentes a $499.41 millones. En el rubro de vivienda usada y otras líneas, el registro alcanza los 25,035 créditos por un monto de $506.86 millones. Además, la recuperación de 9,679 viviendas por $129.68 millones corresponde a activos extraordinarios, resultado de acciones vinculadas al Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, que permitieron incorporar al mercado inmobiliario viviendas que estaban fuera de circulación.

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Durante los primeros cinco meses de 2026, el Ministerio de Vivienda reportó la entrega de 2,173 nuevas escrituras, con una inversión de $73.23 millones. De ese total, 1,121 créditos correspondieron a vivienda nueva, por un valor de $44.79 millones. Asimismo, se concedieron 957 créditos para vivienda usada y otras líneas, alcanzando los $26.74 millones, y se sumaron 95 viviendas bajo la categoría de activos extraordinarios, por $1.70 millones, incluyendo créditos de mejoramiento para inmuebles con daños estructurales.

El acceso al crédito hipotecario y la seguridad jurídica de las escrituras fortalecen la economía salvadoreña y dinamizan el sector construcción y bienes raíces./ (Redes Michelle Sol)

En el mes de mayo de 2026 se escrituraron 434 viviendas, con una inversión de $15.42 millones. Según el Ministerio, se encuentran en curso varios proyectos privados en distintas zonas del país que están a la espera de permisos de construcción, lo que permitirá ampliar la oferta de vivienda nueva a través del Fondo Social para la Vivienda (FSV) en los próximos meses.

Proyectos impulsados y apoyo a víctimas de estafa

El Ministerio de Vivienda de El Salvador ha implementado diversos programas para facilitar el acceso a una vivienda digna y legal a miles de familias. Uno de los ejes ha sido la regularización y escrituración de lotes para personas que fueron víctimas de estafas inmobiliarias en años anteriores. Mediante gestiones con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Fondo Social para la Vivienda (FSV), cientos de familias han logrado obtener escrituras que garantizan la propiedad legal de sus lotes, tras años de incertidumbre.

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Adicionalmente, el Ministerio impulsa proyectos de vivienda social, programas de subsidio a la cuota inicial y créditos preferenciales para mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y jóvenes. Existen también iniciativas de reasentamiento para familias afectadas por desastres naturales, con nuevas urbanizaciones diseñadas para reducir riesgos y mejorar condiciones de vida. Otros proyectos relevantes, como la construcción de conjuntos habitacionales en zonas rurales y la renovación de barrios urbanos, se encuentran en etapa de planificación o ejecución, dependiendo de la disponibilidad de fondos y la obtención de permisos ambientales y municipales.

La distribución de créditos de vivienda abarca vivienda nueva, vivienda usada y activos recuperados, mostrando tres líneas clave de acción sectorial./ (Redes Michelle Sol)

El gobierno ha destacado que la disponibilidad de créditos y la seguridad jurídica que otorgan las escrituras contribuyen a dinamizar la economía nacional, incentivando la inversión y el desarrollo en el sector de la construcción y bienes raíces. Las autoridades prevén que, a medida que se avance con los permisos para nuevos proyectos, la oferta de vivienda nueva crecerá, permitiendo que más familias salvadoreñas accedan a una vivienda formal y segura.

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