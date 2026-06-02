José Mayans planteó “buscar esquemas de coincidencia” con Myriam Bregman ante las próximas elecciones

Las declaraciones del senador José Mayans sobre una eventual alianza política con la diputada Myriam Bregman. (Crédito: Radio con vos)

En un contexto donde el peronismo aún no define cuál será su candidato o plataforma política para 2027, el senador nacional por Formosa José Mayans propuso “buscar esquemas de coincidencia” con Myriam Bregman, dirigente del PTS y Frente de Izquierda, para confrontar con el presidente Javier Milei en las próximas elecciones presidenciales.

El legislador describió la diputada nacional como “una excelente dirigente política” que “ha dado luchas permanentes” en el Congreso. Y resaltó la necesidad de encontrar puntos en común para “evitar que la Argentina deje de ser nuestra”, según declaró en una entrevista en radio con Vos.

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“Tenemos muchas coincidencias con respecto al rechazo de las políticas públicas de Milei. Aparte, me parece una excelente dirigente política”, expresó el formoseño.

Y profundizó: “Myriam tiene un mérito propio de un trabajo permanente. Yo la veo como una dirigente realmente de lucha y me parece que hay que buscar coincidencia en cuanto a los temas centrales. Por ejemplo: sistema educativo, sistema de salud, ciencia y tecnología, el endeudamiento público y con la provincias”.

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Las declaraciones de Mayans coinciden con la difusión de datos positivos para la imagen de Bregman en recientes encuestas. El último sondeo de equipo Mide indicó que la intención de voto para la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) alcanza el 12% en un escenario presidencial hipotético, cifra sin precedentes para la Izquierda en Argentina.

De acuerdo a los resultados del estudio, Javier Milei lidera las preferencias con el 28%, seguido por Axel Kicillof con el 22% y, en tercer lugar, Bregman.

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El senador Jose Mayans y la diputada Myriam Bregman, durante un debate parlamentario en el Congreso

Otros números de encuestadoras marcan una tendencia al alza en el respaldo electoral. Hasta marzo, la consultora brasileña Atlas Intel no incluía a Myriam Bregman en sus mediciones de imagen de dirigentes políticos. Sin embargo, en los rankings correspondientes a abril y mayo, la diputada apareció directamente en el primer lugar del listado. En la última medición, registró un 46% de imagen positiva y un 47% de negativa, lo que arroja un diferencial de apenas un punto.

Por su lado, las consultoras Tendencias y Zentrix arrojan una imagen positiva en torno a los 43 y 45,9 puntos. Solo en Giaccobe y en Synopsis aparece con guarismos más bajos.

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Mayans citó el concepto de “democracia integral” propuesto por Juan Domingo Perón durante su tercer mandato presidencial, para fundamentar la necesidad de “ver los puntos de coincidencia para buscar el desarrollo nacional”.

“Me parece muy importante que podamos buscar coincidencias en los programas de acción del Gobierno con todos los partidos que podamos”, expresó.

El crecimiento de la izquierda está en sintonía, además, con el lugar que le adjudicó el presidente Milei a ese sector de la oposición. En la apertura de sesiones de marzo, en el Congreso, el mandatario se cruzó con la Izquierda y dejó algunas frases resonantes. Incluso, le dedicó una chicana a Bregman. “¿Qué te pasa, Chilindrina troska?”, dijo hacia las bancas que ocupan Myriam Bregman, Romina Del Plá y Nicolás del Caño.

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En lo que respecta al espacio peronista, por estas semanas permanece enfrascado en si permanecer bajo la conducción de Cristina Kirchner, o lanzarse hacia el apoyo de otras figuras. En dos semanas se cumple un año de la detención de Cristina Kirchner y el kirchnerismo en general, y La Cámpora en particular, moviliza y profundiza esta interna.

En un collage visual, se muestran seis importantes figuras de la política argentina, incluyendo a Axel Kicillof, Sergio Uñac, Juan Grabois, Ricardo Quintela, Sergio Massa y Wado de Pedro, quienes son actores relevantes en el panorama nacional.

El aniversario expondrá, una vez más, la fractura que vive el peronismo entre los defensores de Cristina y el resto. El apuntado en todo esto es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su agrupación Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que hasta ahora se mantiene distante de San José 1111, si bien rechaza abiertamente la condena que sufre la ex mandataria por la causa Vialidad.

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En la lista de nombres de posibles candidatos, también está anotado el ex gobernador y senador de San Juan, Sergio Uñac, que se dispone a comenzar una recorrida nacional para mostrarse como la renovación del PJ. Otros nombres que buscan incidir en esa interna son el dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, el ex precandidato presidencial, Juan Grabois, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el primero en presentarse como conducción alternativa al PJ y que perdió en 2024 contra CFK.