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La cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció que deja de operar en Cuba

El grupo gestionaba 62 establecimientos, todos en asociación con el régimen, bajo 10 marcas diferentes, pero no posee instalaciones propias en la isla

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La cadena hotelera canadiense Blue Diamond deja de operar en Cuba
Un automóvil pasa frente al Hotel Paseo del Prado de la cadena hotelera canadiense Blue Diamond, en La Habana, el 1 de junio de 2026. El grupo hotelero canadiense Blue Diamond Resorts anunció el cierre de sus operaciones en Cuba (ADALBERTO ROQUE/AFP)

La cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció que deja de operar en Cubacon efecto inmediato”, en momentos en que la isla enfrenta una presión creciente de Estados Unidos, según un comunicado transmitido el lunes a la agencia de noticias AFP.

El grupo gestionaba 62 establecimientos, todos en asociación con el régimen, bajo 10 marcas diferentes, pero no posee instalaciones propias en Cuba.

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“Debido a las continuas limitaciones operativas y a las condiciones del mercado, Blue Diamond Resorts Cuba cesa sus operaciones”, dijo un comunicado enviado por Duval Communications, una firma con sede en Montreal que representa a Blue Diamond.

El 1 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto con un nuevo paquete de sanciones que amenaza en particular las actividades de empresas extranjeras que colaboran con el Estado cubano.

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La cadena hotelera canadiense Blue Diamond deja de operar en Cuba
El grupo gestionaba 62 establecimientos, todos en asociación con el régimen, bajo 10 marcas diferentes, pero no posee instalaciones propias en Cuba (ADALBERTO ROQUE/AFP)

En su comunicado, Blue Diamond, que dice haber reducido sus operaciones desde febrero, no vinculó oficialmente esta decisión a las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense.

Además del embargo estadounidense en vigor desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en la isla, impone a Cuba desde enero un bloqueo petrolero.

El conglomerado militar-económico Gaesa, que controla una gran parte de la economía de Cuba, y la empresa minera canadiense Sherritt fueron las primeras compañías sancionadas a comienzos de mayo tras el decreto de Trump.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirma que el conglomerado, que gestiona hoteles, supermercados, empresas de comunicación y de distribución, no está concebido para generar ingresos para el pueblo cubano sino para beneficio de “una élite corrupta”.

La cadena hotelera canadiense Blue Diamond deja de operar en Cuba
Una mujer empuja un carrito frente al Hotel Mystic, de la cadena hotelera canadiense Blue Diamond, en La Habana, el 1 de junio de 2026 (ADALBERTO ROQUE/AFP)

El turismo es la segunda fuente de divisas del país y Canadá es el principal proveedor de viajeros a la isla.

Numerosas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible. Es el caso, en particular, de las canadienses Air Canada, Air Transat y WestJet.

Varias empresas de distintos sectores han anunciado su salida de Cuba o el replanteamiento completo de su estrategia a raíz de la Orden Ejecutiva 14404 de EEUU, que disponía sanciones para personas y empresas que mantengan vínculos económicos, comerciales y financieros con la isla.

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