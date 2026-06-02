Fuertes tormentas amenazan a más de 10 estados con granizo, inundaciones y posibles tornados

Las tormentas severas afectan el centro de Estados Unidos con granizo y ráfagas de viento, según el National Weather Service y la NOAA. (Erin Woodiel /The Argus Leader via AP)

Una serie de tormentas severas impacta al centro de Estados Unidos desde inicios de la semana, con afectaciones que se extienden desde Dakota del Norte hasta Texas y el este de Nuevo México, generando preocupación por la seguridad de la población y los posibles daños en infraestructura. Las condiciones meteorológicas adversas comenzaron el lunes e incluyen granizo de gran tamaño, ráfagas de viento y alerta de inundaciones, de acuerdo con los pronósticos de agencias oficiales.

Según reportes del National Weather Service (NWS) y el Storm Prediction Center (SPC), la amenaza principal se concentra en las Grandes Llanuras, donde se espera la formación de superceldas capaces de producir granizo, vientos superiores a 100 kilómetros por hora (más de 60 millas por hora) y posibles tornados. La NOAA confirmó que algunas regiones, como Dakota del Norte y Dakota del Sur, se encuentran bajo un nivel de riesgo 2 de 5 para tormentas severas y un nivel 2 de 4 para inundaciones, mientras que otras áreas de Oklahoma, Texas y Nuevo México mantienen la vigilancia por lluvias intensas.

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De acuerdo con informes de The Weather Channel y datos oficiales, esta situación meteorológica forma parte de un patrón persistente asociado a un descenso en la corriente en chorro, temperaturas superiores a los 32 °C (90 °F) y elevados niveles de humedad provenientes del Golfo de México. El fenómeno ya provocó una tormenta de granizo en Denver que obligó a suspender temporalmente operaciones en el Aeropuerto Internacional de la ciudad. Este contexto de inestabilidad se mantendrá durante toda la semana, con pronóstico de lluvias intensas y riesgo de inundaciones en el centro y norte del país.

¿Dónde se concentran los riesgos y qué zonas están bajo alerta?

Las búsquedas recientes en Google muestran que la amenaza por tormentas severas y lluvias intensas alcanza una amplia franja del centro y norte de Estados Unidos, incluyendo Dakota del Norte, Dakota del Sur, el oeste de Nebraska y el este de Montana, así como el Panhandle de Texas y el este de Nuevo México. El pronóstico de la NOAA y el SPC sitúa a estos estados bajo riesgo de granizo de hasta 4,5 centímetros (1,75 pulgadas), vientos dañinos y tornados aislados.

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De acuerdo con la información encontrada en el sitio oficial del NWS, se esperan tormentas severas durante la tarde y la noche del martes, con especial intensidad cerca de la frontera de Wyoming, Dakota del Sur y Dakota del Norte. La previsión detalla que las lluvias intensas también afectan sectores de Oklahoma y Kansas, mientras que el riesgo de inundaciones se mantiene para zonas con suelos saturados tras precipitaciones previas. El Weather Prediction Center de la NOAA ha extendido las alertas de lluvias excesivas para las próximas jornadas.

Dakota del Norte, Dakota del Sur, Texas y Nuevo México permanecen bajo alerta por lluvias intensas, vientos dañinos y posible formación de tornados. (Kent Sievers/Omaha World-Herald via AP)

¿Qué fenómenos meteorológicos se esperan según las agencias oficiales?

El NWS y el SPC informaron que un sistema convectivo mesoescalar bien organizado avanza desde Kansas y Oklahoma hacia el este, con potencial para ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros por hora (80 millas por hora) y granizo de gran tamaño. Según el pronóstico nacional (Severe Storm Outlook Narrative (AC) - National Weather Service), la inestabilidad atmosférica y la organización del sistema mantienen elevado el riesgo de daños materiales, a pesar de la disminución de la cizalladura en capas altas.

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La NOAA señaló que “las tormentas de supercélulas pueden contener mesociclones que intensifiquen las tasas de precipitación”, con probabilidades de acumulados superiores a 75 milímetros (3 pulgadas) en sectores de Dakota del Norte. El patrón actual, caracterizado por la persistencia de la vaguada en altura y el transporte continuo de humedad desde el Golfo, favorece la formación recurrente de tormentas a lo largo de la semana.

¿Cuál es el impacto en las ciudades y el transporte?

El lunes, una tormenta severa afectó el área metropolitana de Denver, Colorado, donde se reportó granizo del tamaño de pelotas de golf y vehículos detuvieron su marcha en la autopista interestatal 70 para protegerse, según The Weather Channel y el NWS de Denver/Boulder. La situación obligó a implementar un “Ground Stop” en el Aeropuerto Internacional de Denver, resultando en el retraso de cientos de vuelos.

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En ciudades del sur y centro del país, como Tulsa y Oklahoma City, las autoridades informaron de lluvias intensas y tormentas que complicaron el tránsito y generaron cortes temporales de energía, de acuerdo con los avisos publicados por el NWS en Tulsa. Las autoridades advirtieron que el desplazamiento de los sistemas de tormenta puede producir nuevas afectaciones en áreas urbanas y rurales, con potencial para inundaciones rápidas.

¿Qué medidas adoptan las autoridades y cuáles son las recomendaciones?

El NWS, la NOAA y los sistemas locales de emergencia mantienen en vigor alertas de tormenta severa y avisos de inundación repentina para varias jurisdicciones del centro y norte del país. Los organismos oficiales recomiendan a la población mantenerse informada mediante canales institucionales y evitar desplazamientos innecesarios.

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Entre las indicaciones principales, el SPC especificó: “El riesgo de vientos dañinos y granizo se mantiene alto en el área de vigilancia, con potencial para tornados en el sector norte”. Las recomendaciones incluyen:

Buscar refugio seguro en caso de alerta de tornado.

No conducir en zonas inundadas y evitar carreteras afectadas.

Preparar un kit de emergencia con provisiones básicas.

Seguir las actualizaciones meteorológicas en las páginas del National Weather Service y la NOAA.

El pronóstico meteorológico advierte sobre granizo de hasta 4,5 centímetros y ráfagas de viento superiores a 100 km/h en las Grandes Llanuras. (REUTERS)

¿Cómo afecta el patrón de tormentas a la sequía y a los sistemas urbanos?

Aunque las tormentas representan un riesgo de daños materiales e interrupciones en los servicios básicos, las lluvias intensas pueden aliviar condiciones de sequía en el Panhandle de Texas y otras partes del sur de las Llanuras, según la NOAA. Sin embargo, el exceso de precipitaciones puede saturar los suelos y provocar inundaciones urbanas y rurales, afectando la infraestructura y la actividad económica local.

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El Weather Prediction Center advirtió que “la presencia de suelos saturados y el lento movimiento de algunas tormentas incrementan la probabilidad de inundaciones rápidas, especialmente en áreas urbanas y en localidades con sistemas de drenaje insuficientes”. La reiteración de tormentas sobre las mismas áreas aumenta el nivel de alerta para los próximos días.

¿Qué se espera para el resto de la semana y cuáles son las áreas más vulnerables?

La previsión extendida del SPC y la NOAA indica que la inestabilidad persistirá hasta el final de la semana, con nuevas rondas de tormentas y riesgo de lluvias excesivas que podrían extenderse hacia el Alto Medio Oeste a partir del miércoles. Las autoridades actualizan de manera constante las áreas bajo vigilancia y recomiendan a la población monitorear los avisos y advertencias oficiales.

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Regiones agrícolas, zonas urbanas y ejes de transporte en el centro y norte del país se mantienen bajo especial vigilancia ante la posibilidad de interrupciones y daños localizados. El seguimiento de la evolución meteorológica será determinante para evaluar el impacto acumulado de las tormentas y la respuesta de los sistemas de emergencia y drenaje.

¿Cómo impacta esto a la población y qué se puede esperar en los próximos días?

La persistencia de las tormentas severas genera preocupación entre las autoridades y la población, ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas, granizo y vientos dañinos. El impacto se extiende a distintos sectores, desde la actividad agrícola hasta el transporte aéreo y terrestre, con potencial para provocar afectaciones temporales en el suministro de energía y la infraestructura.

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Las autoridades meteorológicas y de protección civil recalcan la importancia de la preparación y el seguimiento de las actualizaciones oficiales. El pronóstico señala que la inestabilidad se mantendrá durante toda la semana, con posibles episodios de inundaciones, especialmente en áreas vulnerables y con suelos saturados. El monitoreo constante y la adopción de medidas preventivas serán clave para mitigar los riesgos y reducir las afectaciones en las zonas bajo alerta.