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Marley celebró sus 56 años a lo grande: del desayuno con sus hijos al show de famosos con la torta viajera

El conductor recibió el día con Mirko y Milenka y lo terminó fiel a su estilo desopilante con figuras como Georgina Barbarossa, Flor Peña, Humberto Tortonese y Vicky Xipolitakis

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El presentador Marley celebra su cumpleaños número 56 en un restaurante junto con varias amistaes

El cumpleaños número 56 de Marley se transformó en una jornada repleta de afecto, sorpresas y momentos que evidenciaron la importancia que tienen sus vínculos familiares y amistosos. Desde las primeras horas del 1° de junio, el conductor eligió compartir con sus seguidores los episodios más emotivos y divertidos de su día especial, que comenzó con una celebración íntima junto a sus hijos y concluyó con una cena llena de anécdotas y risas junto a figuras reconocidas del espectáculo argentino.

La mañana inició con un gesto que marcó el tono de la jornada. Mirko, el hijo mayor de Marley, decidió despertarse a las 6:30 para preparar una sorpresa antes de ir a la escuela. El conductor relató en sus redes sociales cómo, al entrar al comedor, encontró a su hijo esperándolo para cantarle el cumpleaños y abrazarlo. “Se levantó 6.30 am para organizar todo antes de ir a la escuela. El mejor cumple del mundo es con ellos”, compartió Marley en sus cuentas, dejando en claro la trascendencia que tienen Mirko y la pequeña Milenka en su vida actual.

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La escena se repitió más tarde ese mismo día, cuando Marley decidió registrar y mostrar otro instante familiar. En esta oportunidad, los protagonistas fueron nuevamente sus hijos, que se sumaron a la celebración alrededor de una pequeña torta. El ambiente relajado y la complicidad entre los tres quedaron reflejados en las imágenes difundidas, consolidando la idea de que los cumpleaños, para Marley, adquirieron una dimensión distinta desde la llegada de sus hijos. El conductor dejó ver no solo la alegría del festejo, sino también la emoción que le genera compartir estos hitos con Mirko y Milenka, quienes se han vuelto el centro de su universo personal.

Marley sonríe sosteniendo a un bebé que ríe, junto a un niño mayor. Una torta con dos velas encendidas y un trozo de tarta están sobre la mesa blanca
Marley celebra su cumpleaños número 56 con sus hijos, quienes lo sorprendieron con una torta y velas en un emotivo desayuno familiar.

En la cocina de su casa, los tres se reunieron alrededor de una mini torta, sencilla y de tamaño reducido, que tenía dos velas encendidas. Mientras Marley sostenía a Milenka en brazos y Mirko cantaba el cumpleaños, la escena transmitió calidez y cercanía.

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Ya entrada la noche, la dinámica de la celebración se modificó, pero el espíritu festivo se mantuvo intacto. Marley se reunió en un local gastronómico con un grupo numeroso de amigos, entre los que se encontraban nombres reconocidos como Elizabeth Vernaci, Georgina Barbarossa, Teté Coustarot, Florencia Peña y Humberto Tortonese. La cena fue el momento elegido para un nuevo brindis, en el que el conductor celebró no solo sus 56 años, sino también el afecto y la presencia de sus seres queridos en una fecha significativa.

Torta de varios pisos con decoración de mapamundi en tonos azul y beige. Incluye figurines que representan a personas y el nombre 'MARLEY' en letras blancas
Marley celebró su cumpleaños número 56 con una impresionante torta de varios pisos, decorada con un mapamundi y figuras que representan al conductor y a sus hijos, evocando sus famosos viajes alrededor del mundo.

El punto más comentado de la velada llegó poco después, cuando la mediática Vicky Xipolitakis apareció en el local con una torta de dos pisos repleta de bengalas encendidas. La intención era sorprender al conductor con un gesto espectacular, pero se generaron llamas tan grandes que, por algunos instantes, la escena provocó una mezcla de alarma y carcajadas, transformando un simple brindis en una anécdota que rápidamente se viralizó entre los asistentes y seguidores del conductor.

Esta torta, de gran tamaño y elaboración, se destacó no solo por su volumen sino también por su diseño personalizado. En la parte superior, lucía la palabra “MARLEY” en letras blancas sobre fondo azul, y la decoración incluía figuras que representaban tanto al conductor como a sus hijos. Las figuras, modeladas en fondant, estaban ubicadas en distintos niveles de la torta: una sentada en la cima, y otras dos en los costados, evocando claramente a Marley, Mirko y Milenka.

La celebración de los 56 años de Marley mostró diferentes facetas de su vida: la intimidad familiar con sus hijos, el valor de los pequeños gestos en la rutina diaria y la importancia de mantener los lazos de amistad a lo largo del tiempo. Los festejos, que comenzaron por la mañana y se extendieron hasta la noche, dejaron en evidencia que para el conductor, el paso del tiempo está marcado por la compañía y el cariño de quienes lo rodean.

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