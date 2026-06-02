La inflación en Irán alcanzó el 77% y llegó a niveles inéditos desde la Segunda Guerra Mundial

Compradores acarrean paquetes en el histórico Gran Bazar de Teherán, el lunes 1 de junio de 2026. La inflación interanual en Irán alcanzó el 77,2% en mayo, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. (AP Photo/Vahid Salemi)

La inflación interanual en Irán alcanzó en mayo un nivel sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, lo que pone de relieve las dificultades económicas que enfrenta el iraní promedio, mientras la República Islámica se preocupa por la posibilidad de que se reanude la guerra con Israel y Estados Unidos.

Un informe publicado el lunes por el Banco Central de Irán constituye el primer reconocimiento oficial de lo que los iraníes que hacen compras, pagan un taxi o acuden a una clínica médica ya saben: el rial se ve muy afectado por la guerra y la incertidumbre en torno a su posible reanudación.

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Mientras tanto, los problemas de larga data relacionados con la mala gestión económica y la corrupción gubernamental también parecen estar lastrando la economía iraní, respaldada por el petróleo, que sigue bajo un bloqueo naval estadounidense.

Compradores acarrean paquetes en el histórico Gran Bazar de Teherán, el lunes 1 de junio de 2026. La inflación en bienes de primera necesidad —medicamentos, transporte y comunicaciones— trepó un 113,8 % respecto al año anterior. (AP Photo/Vahid Salemi)

En el pasado, la presión económica ha desencadenado protestas a nivel nacional, algo que la teocracia iraní ha estado tratando de evitar desde que la represión contra los manifestantes en enero mató a más de 7.000 personas, según estimaciones de activistas.

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Pero incluso mientras los partidarios de la línea dura imparten talleres de manejo de armas y organizan bodas a la sombra de un misil balístico para levantar el ánimo, los expertos señalan que podrían surgir nuevas manifestaciones si la gente se ve incapaz de alimentar a sus familias debido a los altos precios.

“No tengo ninguna duda de que si Trump se va (de Irán sin un acuerdo de paz formal)... lo más probable es que veamos algo parecido a lo de enero a finales del verano debido a la situación económica y social“, dijo el analista Mohsen Jalilvand en un video publicado por el sitio web de noticias iraní Fararu.

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“Definitivamente tendremos precios más altos”

Peatones y vehículos cruzan una intersección en los alrededores del histórico Gran Bazar de Teherán, el lunes 1 de junio de 2026. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió en mayo: "Definitivamente tendremos precios más altos". (AP Photo/Vahid Salemi)

El Banco Central de Irán dijo que el índice de precios al consumidor, que mide una canasta de bienes y servicios, alcanzó el 77,2 % en mayo en comparación con el año anterior. Añadió que la tasa es un 8,5 % más alta que en abril. La inflación en las necesidades diarias y generales —como medicamentos, tarifas de taxi, tabaco y tarifas de comunicación— subió un 113,8 % respecto al año anterior.

Irán solo experimentó una inflación peor en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, provocada por la invasión del país por parte de británicos y soviéticos, quienes se apoderaron de su red ferroviaria e interrumpieron el suministro de alimentos. La escasez de alimentos, agravada por una mala cosecha, desencadenó una hiperinflación y una hambruna. El hambre y un brote de tifus causaron la muerte de muchas personas.

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Un centro de estudios económicos privado de Irán, el Instituto Bamdad de Estudios Económicos, describió las cifras actuales como “una tasa sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial”. El Banco Central de Irán no reconoció la importancia de las cifras.

Una mujer camina por el histórico Gran Bazar de Teherán, el lunes 1 de junio de 2026. Economistas advierten que la inflación anual podría alcanzar el 80 % y que la sociedad iraní "no puede tolerar" niveles superiores al 25 %. (AP Photo/Vahid Salemi)

Los ataques aéreos de este año han dañado gravemente a las empresas iraníes y a su industria petrolera. Mientras tanto, el bloqueo de EEUU ha estado apuntando a los envíos de crudo iraní que intentan llegar al mercado internacional, una fuente clave de ingresos en divisas. Los ingresos fiscales se han visto reducidos por las dificultades de las empresas, incluso después de que los combates se detuvieran.

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El rial, que se cotizaba a 32.000 por dólar en 2015, ahora se cotiza a más de 1,7 millones por dólar.

“Definitivamente tendremos precios más altos”, advirtió en mayo el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. “Estamos luchando y debemos aceptar estas dificultades”.

Las dificultades económicas del pasado han provocado protestas

Hombres descansan en la entrada de una mezquita del histórico Gran Bazar de Teherán, el lunes 1 de junio de 2026. La presión económica ya desencadenó protestas en enero que dejaron más de 7.000 muertos, según estimaciones de activistas. (AP Photo/Vahid Salemi)

Entre 2017 y 2018, el aumento de los precios de los alimentos desencadenó manifestaciones que causaron la muerte de más de 20 personas y el arresto de cientos. Un aumento en los precios de la gasolina subsidiada por el gobierno provocó protestas en las que, según informes, murieron más de 300 personas.

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Luego vinieron las protestas por el rial a principios de este año, las manifestaciones más intensas que han sacudido a la República Islámica desde la revolución de 1979 y los caóticos años que le siguieron.

El economista Saeed Leilaz, con sede en Teherán, advirtió en declaraciones a The Associated Press que la inflación anual en Irán podría alcanzar el 80 %.

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“La sociedad iraní no puede tolerar una inflación anual superior al 25 %“, afirmó.

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