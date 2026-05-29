El gobierno dominicano plantea reforzar educación en inglés y ciberseguridad para mejorar empleabilidad

Nuevos paradigmas educativos y carreras técnicas cobran relevancia en el escenario actual. Las demandas del mercado y la urgencia de la capacitación tecnológica en el centro del debate oficial. Líderes y estudiantes, frente al cambio (Foto cortesía Presidencia de la República)

El presidente Luis Abinader pidió este jueves a estudiantes de liceos públicos y colegios privados de Santo Domingo Oeste que se formen en inglés, inteligencia artificial, ciberseguridad, ingeniería y carreras técnicas con alta demanda, al sostener que esas áreas concentran las mejores oportunidades de empleo en la República Dominicana y en el exterior, según la Presidencia.

Abinader afirmó que el país enfrenta desempleo estructural por la saturación de algunas carreras, mientras otras especialidades mantienen vacantes sin cubrir, de acuerdo con la Presidencia.

Mencionó como áreas de mayor demanda la tecnología, la ciberseguridad, varias ramas de la ingeniería, la electricidad, la mecánica automotriz y especialidades médicas.

El mandatario anunció que pedirá al Ministerio de Trabajo un estudio para identificar qué carreras registran mayor demanda y cuáles concentran el desempleo estructural, con el objetivo de orientar mejor a los estudiantes sobre el mercado laboral, según la Presidencia. “Un estudiante que estudie ciberseguridad encuentra empleo inmediatamente”, dijo.

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Recomendaciones sobre carreras con demanda e inglés como segundo idioma

La actividad se realizó en el Polideportivo de Las Caobas y reunió a estudiantes del Distrito Educativo 15-05 de distintos centros públicos y privados, según la Presidencia. Abinader estuvo acompañado por el ministro de Educación Luis Miguel De Camps.

Autoridades resaltan cómo el talento local es requerido por empresas y países extranjeros en áreas técnicas y profesionales, abriendo horizontes inéditos para quienes se preparan hoy (Foto cortesía Presidencia de la República)

De acuerdo con la Presidencia, los estudiantes presentaron propuestas sobre calidad educativa, seguridad escolar, empleabilidad juvenil y acceso a nuevas tecnologías. También plantearon la importancia del inglés, el pensamiento crítico y la formación técnica.

Abinader recomendó aprender inglés como segundo idioma y sostuvo que esa competencia ofrece una ventaja en el mercado laboral, según la Presidencia. “Aprender inglés les abre otro mundo y acelera su nivel de enseñanza”, expresó.

En el encuentro se mencionó el programa English for a Better Life, que los estudiantes valoraron por permitirles ampliar conocimientos y proyectar nuevas oportunidades académicas y profesionales, de acuerdo con la Presidencia.

Inteligencia artificial, drones y cambios en la educación técnica

El jefe de Estado animó a prepararse en inteligencia artificial y nuevas tecnologías, al señalar que esos sectores incidirán en el desarrollo económico y laboral a escala mundial, según la Presidencia. Indicó que los drones ya se usan en agricultura, seguridad, vigilancia y defensa.

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Abinader afirmó que la inteligencia artificial ya modifica métodos de aprendizaje y de producción, según la Presidencia. “Si ustedes se montan en esas nuevas tecnologías, se montan en el futuro y en la vanguardia”, dijo.

El avance de la tecnología y la globalización impulsan propuestas estudiantiles y gubernamentales, orientadas a transformar habilidades y garantizar integración en una economía dinámica (Foto cortesía Presidencia de la República)

Los estudiantes también propusieron incluir en la secundaria materias y talleres sobre educación financiera, inteligencia emocional, primeros auxilios, leyes y formación constitucional. Abinader indicó que comparte la necesidad de contenidos prácticos y que se trabaja en cambios para reforzar la educación técnica y profesional.

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Sobre educación financiera, el mandatario sostuvo que debe formar parte de la preparación de todos los alumnos y citó el concepto de costo de oportunidad del dinero como herramienta para comprender el valor del tiempo y los recursos, según la Presidencia.

Seguridad escolar: retirados y cámaras en las afueras de los centros

La seguridad escolar fue otro eje del encuentro. Abinader reconoció que se trata de uno de los mayores desafíos del Estado por la cantidad de centros educativos y las limitaciones de personal, según la Presidencia.

En ese marco, señaló que el Gobierno evalúa incorporar militares retirados y policías retirados para reforzar la seguridad en algunos liceos y escuelas ubicados en zonas de mayor riesgo, de acuerdo con la Presidencia. De Camps informó que también se analizan iniciativas para fortalecer la vigilancia, entre ellas proyectos de identificación mediante cámaras en exteriores de escuelas y liceos, según la Presidencia.

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Nuevas exigencias del mercado impulsan cambios en la oferta educativa y orientaciones para quienes apuestan por un futuro profesional diferente y de impacto global (Cortesía Presidencia de la República)

El ministro agregó que se desarrollan programas de integración comunitaria como Escuelas Abiertas, que habilitan los espacios educativos para actividades deportivas, recreativas y sociales, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las escuelas y sus comunidades, de acuerdo con la Presidencia.

Demanda de personal dominicano en el exterior y entrega de computadoras

Abinader dijo que en reuniones con autoridades de Qatar y Emiratos Árabes Unidos recibió pedidos de personal dominicano especializado en áreas médicas, enfermería y tecnología, según la Presidencia.

Al final de la actividad, el presidente y el ministro de Educación entregaron computadoras portátiles a los estudiantes participantes, como parte de iniciativas para ampliar el acceso a herramientas digitales y apoyar la educación tecnológica en centros educativos del país, de acuerdo con la Presidencia.

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