Ciencia

La mente y el entorno: factores ocultos detrás de las lesiones en el deporte

Estudios recientes destacan cómo la presión emocional, la autopercepción y la falta de apoyo profesional influyen en la aparición y prevención de daños físicos, exigiendo un abordaje integral para el bienestar de los atletas

Guardar
Google icon
Atleta femenina sentada en una pista de atletismo, con el dorsal APARA MUKZE, llorando y sujetándose la rodilla, mientras un hombre la asiste. Dos botellas de agua vacías están en el suelo.
Los estudios destacan que la salud de los deportistas depende no solo de la preparación física sino también de la gestión emocional, la comunicación en el equipo y el apoyo social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones deportivas afectan a deportistas de todas las edades, géneros y disciplinas en todo el mundo. ¿Qué las provoca, cuándo ocurren, dónde surgen, quiénes están más expuestos y por qué se producen? La respuesta se encuentra en una red de causas que trasciende el cuerpo: la mente, las emociones y el entorno influyen en la aparición y prevención de estos episodios.

La tendencia habitual apunta a considerar que las lesiones son resultado de un mal movimiento físico. La ciencia revela que detrás de cada lesión influyen también el estrés, la presión social y la toma de decisiones bajo fatiga.

Los deportistas suelen ignorar señales de alerta como dolor o molestias incipientes. Persisten en la actividad y minimizan síntomas, lo que incrementa el riesgo de daño grave, según investigaciones publicadas en la revista científica Frontiers in Sports and Active Living.

PUBLICIDAD

De acuerdo con este estudio, la falta de estrategias para gestionar el riesgo y la ausencia de guía externa permiten que hábitos dañinos se mantengan en el tiempo. La presión para rendir, tanto propia como de entrenadores o pares, puede llevar a ignorar el cansancio o a no consultar ante molestias.

El papel del entorno y la motivación en la aparición de lesiones

Un futbolista con camiseta a rayas azules y blancas yace en el césped con una lesión en la rodilla, siendo atendido por un médico con polo rojo.
Persistir en la actividad frente al dolor, minimizar molestias y carecer de orientación externa incrementa la posibilidad de sufrir lesiones severas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno social del deportista, como el clima del equipo y las expectativas del entrenador, contribuyen al riesgo de lesión. No solo el talento y la preparación física influyen en la salud, sino también la calidad de las relaciones interpersonales y la comunicación.

PUBLICIDAD

Según los autores del estudio, los cambios en las rutinas de entrenamiento y la introducción de tácticas poco familiares pueden sorprender al deportista y afectar su capacidad de adaptación. Además, el inicio de una temporada o las condiciones de un partido alteran la predisposición física y mental, aumentando la vulnerabilidad a lesiones.

Una motivación desmedida puede empujar a asumir riesgos innecesarios o a continuar a pesar de la fatiga. El exceso de confianza o el temor al mal rendimiento suelen pesar más que los límites naturales del cuerpo.

Estrategias preventivas y nuevos enfoques

La evidencia respalda la eficacia de programas que suman educación, gestión emocional y acompañamiento profesional, permitiendo a los atletas reconocer riesgos a tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)
La evidencia respalda la eficacia de programas que suman educación, gestión emocional y acompañamiento profesional, permitiendo a los atletas reconocer riesgos a tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje tradicional centrado solo en la biomecánica resulta insuficiente. Los autores del estudio insisten en la necesidad de sumar herramientas de gestión emocional, educación sobre señales de alerta y acompañamiento profesional.

La prevención debe contemplar talleres de comunicación y espacios para compartir experiencias. El apoyo del entorno directo y la promoción del autocuidado fortalecen la capacidad de los deportistas para identificar riesgos antes de que se conviertan en lesiones.

Según los autores del estudio, la integración de factores físicos, emocionales y sociales permite diseñar programas más efectivos. La prevención se vuelve integral y no depende únicamente del estado físico.

El desafío de la autopercepción y la educación deportiva

La autopercepción limitada del propio estado corporal es una barrera frecuente. Los atletas tienden a minimizar molestias o a interpretar el dolor como una prueba de resistencia.

Del estudio citado, la falta de información y de canales de consulta profundiza el problema. El deportista necesita contar con recursos que le permitan reconocer cuándo parar y cuándo buscar ayuda.

El acceso a profesionales de la salud y educadores deportivos capacitados en prevención es todavía desigual en muchos contextos. Las diferencias de recursos entre clubes, regiones y países marcan brechas en el acceso a cuidados adecuados.

Un enfoque multidimensional para la salud deportiva

Un hombre joven con camiseta gris y pantalones cortos negros está sentado, estirando una pierna sobre un banco negro y tocando los dedos de su pie.
Un joven deportista realiza un estiramiento profundo de los isquiotibiales en un gimnasio para mantener la flexibilidad y evitar futuras lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia muestra que las lesiones deportivas no son fruto de una única causa. El cuerpo, la mente y el entorno interactúan y modelan el riesgo de lesión en forma conjunta.

La acción preventiva más eficaz surge de la suma de educación, acompañamiento y detección temprana. El trabajo coordinado entre entrenadores, profesionales de la salud, familias y deportistas es clave para reducir la incidencia de lesiones y mejorar la calidad de vida de quienes practican deporte.

La promoción de una cultura de autocuidado y la capacitación en gestión emocional fortalecen la resiliencia y la toma de decisiones responsables en el deporte.

Temas Relacionados

Lesiones DeportivasSalud MentalPrevención de LesionesEducación DeportivaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los hábitos irregulares de alimentación se asocian a un mayor riesgo de depresión, según un estudio

La revisión de más de 20 mil casos revela que quienes alteran sus horarios de alimentación presentan una mayor probabilidad de desarrollar síntomas depresivos, especialmente si además saltan el desayuno

Los hábitos irregulares de alimentación se asocian a un mayor riesgo de depresión, según un estudio

¿Se puede entrenar estando enfermo?: qué dicen los expertos y cuándo aconsejan regresar al gimnasio

La intensidad, el tipo y la localización de molestias físicas podrían marcar la diferencia entre continuar con la actividad o tomar una pausa para

¿Se puede entrenar estando enfermo?: qué dicen los expertos y cuándo aconsejan regresar al gimnasio

Mundial de Fútbol 2026: 42 expertos en infectología advierten que la vacunación es la mejor defensa para los hinchas viajeros

Son especialistas de Argentina, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, y otros siete países que analizaron los riesgos sanitarios del torneo. En diálogo con Infobae dejaron en claro que con preparación adecuada los riesgos son manejables

Mundial de Fútbol 2026: 42 expertos en infectología advierten que la vacunación es la mejor defensa para los hinchas viajeros

El 35% de los adolescentes ya probó vapeadores: la advertencia de la Sociedad Argentina de Cardiología

Especialistas de la SAC remarcaron que estos dispositivos, consumidos sobre todo por jóvenes y adolescentes, no son inocuos ya que vehiculizan nicotina y compuestos tóxicos, lo que puede dañar la salud cardiovascular y respiratoria a corto y largo plazo

El 35% de los adolescentes ya probó vapeadores: la advertencia de la Sociedad Argentina de Cardiología

Estrategias recomendadas por médicos para el control efectivo del dolor crónico de la endometriosis en diferentes etapas

Opciones personalizadas marcan la diferencia entre el alivio y la persistencia de molestias físicas. Descubrir nuevos enfoques podría transformar la experiencia diaria de quienes padecen esta condición

Estrategias recomendadas por médicos para el control efectivo del dolor crónico de la endometriosis en diferentes etapas

DEPORTES

Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores: cuáles serán los rivales de los equipos argentinos

Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores: cuáles serán los rivales de los equipos argentinos

“Todavía creo que puedo patinar como hace 20 años”: Tony Hawk se refirió al paso del tiempo

Se sortearon los cruces de la Copa Sudamericana con los rivales de River Plate y Boca Juniors: podría haber Superclásico en semifinales

El video del momento en el que Valentín Barco se entera de su convocatoria para el Mundial 2026: la reacción de su familia

Jhon Arias se refirió al deseo de disputar su primer Mundial con la selección Colombia: "Es mi gran sueño"

TELESHOW

La reflexión de Paula Chaves luego del reencuentro público con Zaira Nara: “Tuvimos una amistad muy linda”

La reflexión de Paula Chaves luego del reencuentro público con Zaira Nara: “Tuvimos una amistad muy linda”

A puro baile por las calles de Budapest: la familia Latorre palpita la final de la Champions League

Los hermanos Simeone fueron en familia a ver Rocky después de una noticia muy especial: la ovación del público

Mario Pergolini eligió a los cinco mejores músicos del rock nacional y generó polémica: “¿Por qué no está?”

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

INFOBAE AMÉRICA

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana y OSAC realizan convención de seguridad corporativa en Guatemala

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana y OSAC realizan convención de seguridad corporativa en Guatemala

El gobierno de Guatemala presenta el primer Plan Nacional de Enfermería 2026-2031

Alerta en Nicaragua por reaparición del Chikungunya: MINSA reporta 12 casos en medio de vacíos epidemiológicos

Guatemala: Se reporta la muerte del segundo asaltante del enfrentamiento en ruta Interamericana

Día Mundial de la Salud Digestiva: El Salvador y los desafíos locales ante las enfermedades digestivas