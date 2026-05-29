La mente y el entorno: factores ocultos detrás de las lesiones en el deporte

Los estudios destacan que la salud de los deportistas depende no solo de la preparación física sino también de la gestión emocional, la comunicación en el equipo y el apoyo social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones deportivas afectan a deportistas de todas las edades, géneros y disciplinas en todo el mundo. ¿Qué las provoca, cuándo ocurren, dónde surgen, quiénes están más expuestos y por qué se producen? La respuesta se encuentra en una red de causas que trasciende el cuerpo: la mente, las emociones y el entorno influyen en la aparición y prevención de estos episodios.

La tendencia habitual apunta a considerar que las lesiones son resultado de un mal movimiento físico. La ciencia revela que detrás de cada lesión influyen también el estrés, la presión social y la toma de decisiones bajo fatiga.

Los deportistas suelen ignorar señales de alerta como dolor o molestias incipientes. Persisten en la actividad y minimizan síntomas, lo que incrementa el riesgo de daño grave, según investigaciones publicadas en la revista científica Frontiers in Sports and Active Living.

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De acuerdo con este estudio, la falta de estrategias para gestionar el riesgo y la ausencia de guía externa permiten que hábitos dañinos se mantengan en el tiempo. La presión para rendir, tanto propia como de entrenadores o pares, puede llevar a ignorar el cansancio o a no consultar ante molestias.

El papel del entorno y la motivación en la aparición de lesiones

Persistir en la actividad frente al dolor, minimizar molestias y carecer de orientación externa incrementa la posibilidad de sufrir lesiones severas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno social del deportista, como el clima del equipo y las expectativas del entrenador, contribuyen al riesgo de lesión. No solo el talento y la preparación física influyen en la salud, sino también la calidad de las relaciones interpersonales y la comunicación.

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Según los autores del estudio, los cambios en las rutinas de entrenamiento y la introducción de tácticas poco familiares pueden sorprender al deportista y afectar su capacidad de adaptación. Además, el inicio de una temporada o las condiciones de un partido alteran la predisposición física y mental, aumentando la vulnerabilidad a lesiones.

Una motivación desmedida puede empujar a asumir riesgos innecesarios o a continuar a pesar de la fatiga. El exceso de confianza o el temor al mal rendimiento suelen pesar más que los límites naturales del cuerpo.

Estrategias preventivas y nuevos enfoques

La evidencia respalda la eficacia de programas que suman educación, gestión emocional y acompañamiento profesional, permitiendo a los atletas reconocer riesgos a tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje tradicional centrado solo en la biomecánica resulta insuficiente. Los autores del estudio insisten en la necesidad de sumar herramientas de gestión emocional, educación sobre señales de alerta y acompañamiento profesional.

La prevención debe contemplar talleres de comunicación y espacios para compartir experiencias. El apoyo del entorno directo y la promoción del autocuidado fortalecen la capacidad de los deportistas para identificar riesgos antes de que se conviertan en lesiones.

Según los autores del estudio, la integración de factores físicos, emocionales y sociales permite diseñar programas más efectivos. La prevención se vuelve integral y no depende únicamente del estado físico.

El desafío de la autopercepción y la educación deportiva

La autopercepción limitada del propio estado corporal es una barrera frecuente. Los atletas tienden a minimizar molestias o a interpretar el dolor como una prueba de resistencia.

Del estudio citado, la falta de información y de canales de consulta profundiza el problema. El deportista necesita contar con recursos que le permitan reconocer cuándo parar y cuándo buscar ayuda.

El acceso a profesionales de la salud y educadores deportivos capacitados en prevención es todavía desigual en muchos contextos. Las diferencias de recursos entre clubes, regiones y países marcan brechas en el acceso a cuidados adecuados.

Un enfoque multidimensional para la salud deportiva

Un joven deportista realiza un estiramiento profundo de los isquiotibiales en un gimnasio para mantener la flexibilidad y evitar futuras lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia muestra que las lesiones deportivas no son fruto de una única causa. El cuerpo, la mente y el entorno interactúan y modelan el riesgo de lesión en forma conjunta.

La acción preventiva más eficaz surge de la suma de educación, acompañamiento y detección temprana. El trabajo coordinado entre entrenadores, profesionales de la salud, familias y deportistas es clave para reducir la incidencia de lesiones y mejorar la calidad de vida de quienes practican deporte.

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La promoción de una cultura de autocuidado y la capacitación en gestión emocional fortalecen la resiliencia y la toma de decisiones responsables en el deporte.