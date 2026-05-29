Mundo

Marco Rubio se reunió con el mediador paquistaní antes de que Trump tome una “decisión final” sobre Irán

El secretario de Estado norteamericano recibió en Washington a Ishaq Dar, al que le agradeció el “papel constructivo” de su país

Guardar
Google icon
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS/Kevin Lamarque)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS/Kevin Lamarque)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este viernes en Washington con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones con Irán, antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tome su decisión sobre el acuerdo con Teherán.

El secretario agradeció al ministro el papel constructivo que Pakistán sigue desempeñando para hacer realidad la visión del presidente Trump de paz en Oriente Medio y sus esfuerzos de mediación con Irán”, explicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

PUBLICIDAD

Ambos coincidieron en “la importancia de trabajar juntos para fortalecer aún más una alianza significativa que fomente la seguridad y la prosperidad tanto para estadounidenses como para paquistaníes”.

Rubio expresó además sus condolencias por el atentado del pasado domingo contra un tren de cercanías de Quetta, en el oeste de Pakistán, en el que murieron al menos 29 personas y hubo un centenar de heridos.

El encuentro en el Departamento de Estado se produjo antes de que Trump se reúna este mismo viernes en la sala de crisis con la Casa Blanca con su gabinete de seguridad nacional para, según dijo, tomar una “decisión final” sobre el borrador de acuerdo con Irán para poner fin a la guerra iniciada en febrero.

PUBLICIDAD

En una publicación en la red Truth Social, Trump subrayó que la República Islámica debe renunciar a desarrollar un arma nuclear y debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, que mantiene bloqueado en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

La Casa Blanca anunció el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final de Trump, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.

Captura de pantalla de un tuit de Donald J. Trump en una plataforma de redes sociales, con su foto de perfil y texto sobre Irán y armas nucleares
El mensaje de Donald Trump

Donald Trump exigió que Irán acepte sus términos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se prepara para tomar su “decisión final” sobre un posible acuerdo con Irán.

Voy a mantener ahora una reunión en la Sala de Situación para tomar una decisión final”, escribió en su red Truth Social, al tiempo que dio a conocer las condiciones de su país para alcanzar un acuerdo de paz con el régimen de Teherán.

Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones. Todas las minas submarinas (bombas), si las hubiera, serán desactivadas (hemos eliminado, mediante detonación, numerosas minas con nuestros potentes dragaminas submarinos. Irán completará la eliminación o detonación inmediata de las minas restantes, ¡que no serán muchas!). Los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso e inédito bloqueo naval, que ahora se levantará, podrán iniciar el proceso de regreso a casa. ¡Salúdenlos a sus esposas, esposos, padres y familias de mi parte, su presidente favorito!“, comenzó su mensaje en la red social.

Y siguió: “El material enriquecido, a veces denominado ‘polvo nuclear’, que yace enterrado a gran profundidad bajo montañas prácticamente derrumbadas tras el ataque de nuestro potente bombardero B-2 hace 11 meses, será desenterrado por Estados Unidos (que, según se ha acordado, es el único país, junto con China, con la capacidad mecánica para hacerlo), en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica, y DESTRUIDO“.

Luego indicó que “no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso” y que “se han acordado otros asuntos de mucha menor importancia“.

Por último, anunció: “Me reuniré ahora en la Sala de Situación para tomar una decisión final. ¡Gracias por su atención a este asunto!“.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteMarco RubioIshaq DarEstados UnidosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La salud de los jóvenes británicos empeora frente a generaciones anteriores, según un informe nacional

Investigadores advierten que el aumento de obesidad, problemas emocionales y enfermedades crónicas en nacidos después de 1980 exige nuevas estrategias preventivas para revertir la tendencia y proteger el futuro del sistema sanitario

La salud de los jóvenes británicos empeora frente a generaciones anteriores, según un informe nacional

El expresidente ruso Dmitri Medvedev amenazó a la Unión Europea tras el estallido de un dron en Rumania: “El sueño pacífico ha terminado”

El actual vicepresidente del Consejo de Seguridad lanzó una severa advertencia a los países miembros tras el incidente que dejó dos heridos y provocó la expulsión del cónsul de Moscú en Galati, donde cayó el proyectil

El expresidente ruso Dmitri Medvedev amenazó a la Unión Europea tras el estallido de un dron en Rumania: “El sueño pacífico ha terminado”

Kazajistán ofreció custodiar el uranio iraní en caso de acuerdo nuclear entre Estados Unidos y el régimen de Teherán

Las autoridades del país centroasiático manifestaron su disposición para albergar material sensible si Estados Unidos y el régimen de Irán logran un entendimiento que aborde la situación del arsenal enriquecido al 60 por ciento

Kazajistán ofreció custodiar el uranio iraní en caso de acuerdo nuclear entre Estados Unidos y el régimen de Teherán

El consumo digital de noticias entre jóvenes suizos solo alcanza siete minutos al día

El auge de la inteligencia artificial y los hábitos tecnológicos impone nuevos desafíos al acceso a información y exige fortalecer las habilidades críticas en la nueva generación

El consumo digital de noticias entre jóvenes suizos solo alcanza siete minutos al día

Trump exigió que Irán acepte sus términos y dijo que tomará una decisión final en breve: “Me reuniré ahora en la Sala de Situación”

El presidente de Estados Unidos dio a conocer las condiciones de su país para alcanzar un acuerdo de paz con el régimen de Teherán

Trump exigió que Irán acepte sus términos y dijo que tomará una decisión final en breve: “Me reuniré ahora en la Sala de Situación”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Se queda en Pumas?: Jordan Carrillo manda mensaje a la afición universitaria tras perder Final de la Liga MX ante Cruz Azul

¿Se queda en Pumas?: Jordan Carrillo manda mensaje a la afición universitaria tras perder Final de la Liga MX ante Cruz Azul

Ministerio de Agricultura activó un Puesto de Mando Unificado para enfrentar El Niño y proteger la producción de alimentos en Colombia

Cuánto cuestan las monedas de oro y plata en los distribuidores autorizados por Banxico

Álvaro Fidalgo asegura estar listo para representar a México en el Mundial 2026 pese a críticas

Jineth Bedoya denunció ante la Fiscalía a Gabriel Meluk por presunto acoso laboral a partir de testimonios de otras mujeres: “Coherente con mis principios”

INFOBAE AMÉRICA

El cargamento de cocaína y armas incautado en Ayutla es trasladado bajo custodia a la capital de Guatemala

El cargamento de cocaína y armas incautado en Ayutla es trasladado bajo custodia a la capital de Guatemala

Reloj en contra: Los históricos Águila y Hércules con plazo de 365 días para hallar comprador en El Salvador

Universidad de El Salvador es premiada por monitorear riesgos sísmicos y atención social

El gobierno dominicano plantea reforzar educación en inglés y ciberseguridad para mejorar empleabilidad

El expresidente ruso Dmitri Medvedev amenazó a la Unión Europea tras el estallido de un dron en Rumania: “El sueño pacífico ha terminado”

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez borra el nombre de Ben Affleck del tatuaje que simbolizaba su amor

Jennifer Lopez borra el nombre de Ben Affleck del tatuaje que simbolizaba su amor

Emilia Clarke pone fin a los mitos sobre los sueldos de ‘Juego de Tronos’: “¡Habría tenido un par de Porsches!”

Cómo Harrison Ford terminó convirtiéndose en Indiana Jones tras un cambio de último momento

“Llegué a preguntarme si podría tener hijos después de eso”: Emily Blunt recordó una de sus escenas más extremas con Tom Cruise

Keanu Reeves pidió clemencia para el director Carl Erik Rinsch tras escándalo de fraude millonario contra Netflix