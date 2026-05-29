Marco Rubio se reunió con el mediador paquistaní antes de que Trump tome una “decisión final” sobre Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS/Kevin Lamarque)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este viernes en Washington con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones con Irán, antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tome su decisión sobre el acuerdo con Teherán.

“El secretario agradeció al ministro el papel constructivo que Pakistán sigue desempeñando para hacer realidad la visión del presidente Trump de paz en Oriente Medio y sus esfuerzos de mediación con Irán”, explicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

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Ambos coincidieron en “la importancia de trabajar juntos para fortalecer aún más una alianza significativa que fomente la seguridad y la prosperidad tanto para estadounidenses como para paquistaníes”.

Rubio expresó además sus condolencias por el atentado del pasado domingo contra un tren de cercanías de Quetta, en el oeste de Pakistán, en el que murieron al menos 29 personas y hubo un centenar de heridos.

El encuentro en el Departamento de Estado se produjo antes de que Trump se reúna este mismo viernes en la sala de crisis con la Casa Blanca con su gabinete de seguridad nacional para, según dijo, tomar una “decisión final” sobre el borrador de acuerdo con Irán para poner fin a la guerra iniciada en febrero.

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En una publicación en la red Truth Social, Trump subrayó que la República Islámica debe renunciar a desarrollar un arma nuclear y debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, que mantiene bloqueado en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

La Casa Blanca anunció el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final de Trump, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.

El mensaje de Donald Trump

Donald Trump exigió que Irán acepte sus términos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se prepara para tomar su “decisión final” sobre un posible acuerdo con Irán.

“Voy a mantener ahora una reunión en la Sala de Situación para tomar una decisión final”, escribió en su red Truth Social, al tiempo que dio a conocer las condiciones de su país para alcanzar un acuerdo de paz con el régimen de Teherán.

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“Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones. Todas las minas submarinas (bombas), si las hubiera, serán desactivadas (hemos eliminado, mediante detonación, numerosas minas con nuestros potentes dragaminas submarinos. Irán completará la eliminación o detonación inmediata de las minas restantes, ¡que no serán muchas!). Los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso e inédito bloqueo naval, que ahora se levantará, podrán iniciar el proceso de regreso a casa. ¡Salúdenlos a sus esposas, esposos, padres y familias de mi parte, su presidente favorito!“, comenzó su mensaje en la red social.

Y siguió: “El material enriquecido, a veces denominado ‘polvo nuclear’, que yace enterrado a gran profundidad bajo montañas prácticamente derrumbadas tras el ataque de nuestro potente bombardero B-2 hace 11 meses, será desenterrado por Estados Unidos (que, según se ha acordado, es el único país, junto con China, con la capacidad mecánica para hacerlo), en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica, y DESTRUIDO“.

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Luego indicó que “no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso” y que “se han acordado otros asuntos de mucha menor importancia“.

Por último, anunció: “Me reuniré ahora en la Sala de Situación para tomar una decisión final. ¡Gracias por su atención a este asunto!“.