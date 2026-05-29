Argentina busca ser polo regional en ciencia médica con una inversión record para investigación clínica

El Ministerio de Salud y CAEMe anunciaron una inversión de USD 8.000 millones para investigación clínica en Argentina hasta 2032 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de la Nación y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) anunciaron, una agenda de inversión de USD 8.000 millones en investigación clínica para los próximos seis años, una apuesta con la que buscan ampliar el peso de esa actividad en la economía del conocimiento, atraer divisas y consolidar a Argentina como un polo regional de ciencia médica.

El acuerdo se presentó hoy en Buenos Aires durante una audiencia en Casa Rosada con el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Lugones. Según el texto difundido por CAEMe, que representa a las empresas farmacéuticas de innovación en el país, la cámara promoverá que sus laboratorios asociados concreten esa inversión acumulada en el país.

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Gastón Domingues Caetano, presidente de CAEMe, afirmó: “Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina. No solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo”.

El presidente Javier Milei, el ministro nacional de Salud Mario Lugones, Gastón Domingues Caetano, presidente de CAEMe y demás funcionarios durante el anuncio en Casa Rosada

La magnitud del sector ya aparece en los números actuales que difundió la entidad: más de 50.000 pacientes participan hoy en 1.000 estudios clínicos, y solo en 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios, un 8% más que el año anterior. Cada año, además, se generan más de 4.000 contratos nuevos en centros de investigación clínica.

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Según CAEMe, la investigación clínica ya representa cerca del 50% de toda la inversión privada en desarrollo del sector empresario argentino. La misma fuente sostuvo que, de cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de I+D, 9,5 corresponden a investigación y desarrollo clínico.

Ese bloque de inversión también está fuertemente concentrado en las empresas que integran la cámara. De acuerdo con CAEMe, sus asociados aportan el 95% del total destinado a esta actividad.

La inversión apunta a centros de investigación, hospitales públicos y formación profesional

En 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos en Argentina, reflejando un crecimiento del 8% respecto al año anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio plantea que los fondos permitirán profundizar el trabajo con el Ministerio de Salud para fortalecer el ecosistema sanitario. Según CAEMe, ese objetivo incluye estímulos para centros de investigación, capacitación de profesionales de la salud e impulso de la investigación en hospitales públicos.

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La entidad también vinculó el plan con una mejora en el acceso a tratamientos innovadores.

La consecuencia económica es doble. Por un lado, según CAEMe, las investigaciones generarían un ahorro para el sistema sanitario porque las empresas asumen los costos de atención integral de los pacientes incluidos en los estudios; por otro, ampliarían la exportación de servicios y el ingreso de divisas.

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La cámara sostuvo además que el programa puede traducirse en oportunidades concretas para pacientes y profesionales en distintas regiones del país. Domingues Caetano señaló: “Este plan de inversiones nos permite reforzar las condiciones para que la Argentina vuelva a ganar lugar en la agenda global, se consolide como un socio confiable y atractivo para la innovación, y traduzca ese liderazgo en oportunidades concretas para pacientes, profesionales y el desarrollo federal”.

“Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina”, destacó Gastón Domingues Caetano, presidente de CAEMe

CAEMe afirmó que Argentina tiene una ventaja competitiva en ciencia biomédica

El argumento central de la entidad empresaria es que Argentina cuenta con una base científica e infraestructura profesional capaces de sostener ese crecimiento. Según CAEMe, el país posee una ventaja competitiva por la calidad de sus científicos y por una estructura que ya hizo posibles descubrimientos históricos en biología molecular y terapias inmunológicas.

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A partir de esa base, el objetivo declarado del plan es consolidar el liderazgo argentino como referente regional en investigación clínica. Según la cámara esa meta se asocia con tres efectos: generación de empleo, ingreso de divisas e innovación aplicada al sistema de salud.

“CAEMe está integrada por empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas de I+D que investigan, desarrollan y comercializan en el país medicamentos de innovación. Con 100 años de trayectoria, es la primera cámara del sector fundada en América Latina. Las compañías asociadas a CAEMe generan empleo directo y altamente calificado a alrededor de 9.000 personas en forma directa y más de 20.000 en forma indirecta. Poseen 10 plantas productivas propias instaladas en el país” remarcó el Presidente de CAEMe.

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