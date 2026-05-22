Qué es el sueño épico y por qué puede producir agotamiento extremo al despertar

El sueño épico describe una experiencia de sueños vívidos e incesantes que provocan agotamiento tras dormir toda la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar sintiéndose agotado aun después de dormir toda la noche es una realidad para quienes padecen el sueño épico, un fenómeno caracterizado por sueños vívidos e incesantes que provocan un cansancio extremo. Estas personas afirman que cada jornada supone un reto físico y mental, ya que los sueños parecen ocupar toda la noche y dificultan distinguir la vigilia de la ensoñación.

El sueño épico es una experiencia recurrente de sueños tan intensos, continuos y realistas que afectan la vida diaria. Algunos expertos médicos, según New Scientist, proponen reconocerlo como un posible trastorno del sueño independiente, basándose en casos recientes evaluados en centros médicos de Francia.

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Los afectados manifiestan agotamiento persistente, la impresión de haber “vivido dentro del sueño” durante horas y una fatiga persistente que entorpece su desempeño personal y profesional, aun cuando las pruebas convencionales del sueño indican patrones normales. Las investigaciones analizan si este fenómeno puede ser clasificado clínicamente y cuál es su verdadero alcance.

Expertos médicos consideran al sueño épico como un posible trastorno del sueño independiente, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad de estas vivencias deja a quienes las experimentan sintiéndose exhaustos cada mañana, pese a haber pasado la noche en la cama.

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Características clínicas y hallazgos de los estudios

Desde la perspectiva médica, los sueños vívidos asociados al sueño épico se concentran principalmente en la fase REM del sueño, explicó Pierre Geoffroy, investigador de la Universidad París Cité, según New Scientist. Tres pacientes fueron sometidos a pruebas de polisomnografía. Los resultados revelaron períodos REM normales o incluso algo más cortos de lo habitual, pero sí se observó una mayor densidad y fragmentación de esta fase, con más movimientos oculares rápidos y múltiples microdespertares.

Este patrón sugiere que la fragmentación podría aumentar la frecuencia con la que las personas recuerdan sus sueños, reforzando así la sensación subjetiva de haber soñado toda la noche, aun cuando objetivamente las fases REM no sean más extensas.

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La fase REM del sueño concentra la mayoría de los sueños vívidos asociados al sueño épico, según un estudio médico reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Geoffroy y su equipo, aunque los parámetros médicos pueden parecer normales, el cerebro de quienes presentan sueño épico procesa el material onírico de manera tan absorbente que impide sentir descanso real al despertar.

Ivana Rosenzweig, investigadora del King’s College London, sugiere que el dilema radica en cómo el cerebro es incapaz de hacer que los sueños parezcan limitados, fácilmente olvidables y distintos de la vida en vigilia.

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Los hallazgos técnicos destacados por New Scientist indican que la percepción subjetiva del sueño y la fatiga asociada pueden imponerse sobre los registros objetivos de las pruebas médicas.

Relación entre sueño épico, salud mental y diagnóstico

Los médicos estudiaron la posible relación entre el sueño épico y los problemas de salud mental en pacientes evaluados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los médicos analizaron si el sueño épico podría estar relacionado con problemas de salud mental. Tras evaluar psiquiátricamente a los cuatro casos, en tres se encontraron signos de depresión o ansiedad. Sin embargo, el tratamiento de estas afecciones no eliminó la sobrecarga de sueños, lo que, según Geoffroy, sostiene la hipótesis de que se trata de un trastorno del sueño específico y no solo de un síntoma secundario.

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El diagnóstico se dificulta porque el fenómeno suele aparecer junto a otros problemas más comunes en quienes enfrentan condiciones de salud mental, lo que complica su identificación y abordaje clínico.

Desafíos científicos y debates en torno al reconocimiento clínico

El reconocimiento clínico del sueño épico es todavía objeto de debate en la comunidad científica. Ivana Rosenzweig expuso en New Scientist que este fenómeno recibe ahora “atención clínica seria” por parte de muchos médicos del sueño, aunque sigue sin contemplarse en las categorías diagnósticas habituales.

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El sueño épico aún no figura en las categorías diagnósticas habituales a pesar del interés clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francesca Siclari, del Instituto Holandés de Neurociencias, advierte que aún faltan estudios suficientes para saber si el sueño épico es un síndrome con mecanismos propios o simplemente una manifestación más de otros trastornos del sueño o de la esfera psiquiátrica. Según Siclari, este será uno de los desafíos científicos más importantes de los próximos años y requerirá investigaciones con grupos más amplios de pacientes.

Rosenzweig agrega que el sueño épico puede plantear dificultades considerables para quienes tienen problemas al separar la experiencia real de la onírica. Esto refuerza la urgencia de investigar los límites entre la realidad y el sueño en el ámbito de la neurociencia.

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Comprender el fenómeno del sueño épico podría aportar pistas inéditas sobre la forma en que el cerebro humano decide durante la noche qué es real y qué pertenece al mundo de los sueños.