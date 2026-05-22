Ciencia

Qué es el sueño épico y por qué puede producir agotamiento extremo al despertar

Expertos de la Universidad París Cité detectaron mayor fragmentación en la fase REM de quienes padecen este fenómeno, lo que aumenta la frecuencia con la que el cerebro registra y retiene las experiencias oníricas nocturnas, según New Scientist

Guardar
Google icon
Un joven duerme en una cama con colcha de retales. De su cabeza emanan remolinos luminosos con caballeros, dragones y ciudades fantásticas.
El sueño épico describe una experiencia de sueños vívidos e incesantes que provocan agotamiento tras dormir toda la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar sintiéndose agotado aun después de dormir toda la noche es una realidad para quienes padecen el sueño épico, un fenómeno caracterizado por sueños vívidos e incesantes que provocan un cansancio extremo. Estas personas afirman que cada jornada supone un reto físico y mental, ya que los sueños parecen ocupar toda la noche y dificultan distinguir la vigilia de la ensoñación.

El sueño épico es una experiencia recurrente de sueños tan intensos, continuos y realistas que afectan la vida diaria. Algunos expertos médicos, según New Scientist, proponen reconocerlo como un posible trastorno del sueño independiente, basándose en casos recientes evaluados en centros médicos de Francia.

PUBLICIDAD

Los afectados manifiestan agotamiento persistente, la impresión de haber “vivido dentro del sueño” durante horas y una fatiga persistente que entorpece su desempeño personal y profesional, aun cuando las pruebas convencionales del sueño indican patrones normales. Las investigaciones analizan si este fenómeno puede ser clasificado clínicamente y cuál es su verdadero alcance.

Hombre caucásico en cama, sentado con expresión de asombro y manos en el cabello. Mesita de noche con vaso de agua, libro y despertador digital que marca 1:55 AM.
Expertos médicos consideran al sueño épico como un posible trastorno del sueño independiente, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad de estas vivencias deja a quienes las experimentan sintiéndose exhaustos cada mañana, pese a haber pasado la noche en la cama.

PUBLICIDAD

Características clínicas y hallazgos de los estudios

Desde la perspectiva médica, los sueños vívidos asociados al sueño épico se concentran principalmente en la fase REM del sueño, explicó Pierre Geoffroy, investigador de la Universidad París Cité, según New Scientist. Tres pacientes fueron sometidos a pruebas de polisomnografía. Los resultados revelaron períodos REM normales o incluso algo más cortos de lo habitual, pero sí se observó una mayor densidad y fragmentación de esta fase, con más movimientos oculares rápidos y múltiples microdespertares.

Este patrón sugiere que la fragmentación podría aumentar la frecuencia con la que las personas recuerdan sus sueños, reforzando así la sensación subjetiva de haber soñado toda la noche, aun cuando objetivamente las fases REM no sean más extensas.

Ilustración de un niño durmiendo en la cama, con un globo de sueño donde el niño vuela en un mundo de fantasía con un castillo, islas flotantes y animales.
La fase REM del sueño concentra la mayoría de los sueños vívidos asociados al sueño épico, según un estudio médico reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Geoffroy y su equipo, aunque los parámetros médicos pueden parecer normales, el cerebro de quienes presentan sueño épico procesa el material onírico de manera tan absorbente que impide sentir descanso real al despertar.

Ivana Rosenzweig, investigadora del King’s College London, sugiere que el dilema radica en cómo el cerebro es incapaz de hacer que los sueños parezcan limitados, fácilmente olvidables y distintos de la vida en vigilia.

Los hallazgos técnicos destacados por New Scientist indican que la percepción subjetiva del sueño y la fatiga asociada pueden imponerse sobre los registros objetivos de las pruebas médicas.

Relación entre sueño épico, salud mental y diagnóstico

Cuatro científicos con batas blancas observan una pantalla curva que muestra gráficos de reducción de riesgo en adicciones y datos numéricos.
Los médicos estudiaron la posible relación entre el sueño épico y los problemas de salud mental en pacientes evaluados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los médicos analizaron si el sueño épico podría estar relacionado con problemas de salud mental. Tras evaluar psiquiátricamente a los cuatro casos, en tres se encontraron signos de depresión o ansiedad. Sin embargo, el tratamiento de estas afecciones no eliminó la sobrecarga de sueños, lo que, según Geoffroy, sostiene la hipótesis de que se trata de un trastorno del sueño específico y no solo de un síntoma secundario.

El diagnóstico se dificulta porque el fenómeno suele aparecer junto a otros problemas más comunes en quienes enfrentan condiciones de salud mental, lo que complica su identificación y abordaje clínico.

Desafíos científicos y debates en torno al reconocimiento clínico

El reconocimiento clínico del sueño épico es todavía objeto de debate en la comunidad científica. Ivana Rosenzweig expuso en New Scientist que este fenómeno recibe ahora “atención clínica seria” por parte de muchos médicos del sueño, aunque sigue sin contemplarse en las categorías diagnósticas habituales.

Vista lateral de una persona dormida. De su cabeza emergen imágenes oníricas: islas flotantes, un mar, un perro corriendo y una pareja silueteada.
El sueño épico aún no figura en las categorías diagnósticas habituales a pesar del interés clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francesca Siclari, del Instituto Holandés de Neurociencias, advierte que aún faltan estudios suficientes para saber si el sueño épico es un síndrome con mecanismos propios o simplemente una manifestación más de otros trastornos del sueño o de la esfera psiquiátrica. Según Siclari, este será uno de los desafíos científicos más importantes de los próximos años y requerirá investigaciones con grupos más amplios de pacientes.

Rosenzweig agrega que el sueño épico puede plantear dificultades considerables para quienes tienen problemas al separar la experiencia real de la onírica. Esto refuerza la urgencia de investigar los límites entre la realidad y el sueño en el ámbito de la neurociencia.

Comprender el fenómeno del sueño épico podría aportar pistas inéditas sobre la forma en que el cerebro humano decide durante la noche qué es real y qué pertenece al mundo de los sueños.

Temas Relacionados

Sueño ÉpicoTrastornos del SueñoNeurocienciaFatigaNew ScientistNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo los pulmones logran regenerarse tras dejar de fumar y recuperar hasta el 40% de sus células sanas

Investigadores del University College de Londres confirmaron que el fenómeno se produce incluso en tabaquistas con décadas de adicción, donde el tejido pulmonar protegido del daño genético es el responsable de restaurar las vías respiratorias

Cómo los pulmones logran regenerarse tras dejar de fumar y recuperar hasta el 40% de sus células sanas

Los tres avances científicos que podrían mejorar el tratamiento del cáncer de páncreas, el tumor más letal

Desde un fármaco con revisión prioritaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos hasta el hallazgo de una proteína que escuda al tumor del sistema inmune, la ciencia muestra señales prometedoras para una enfermedad con pronóstico históricamente sombrío

Los tres avances científicos que podrían mejorar el tratamiento del cáncer de páncreas, el tumor más letal

Así funciona la herramienta de IA que podría identificar cómo actúan los genes sin experimentos de laboratorio

El sistema, denominado GSFM y publicado en la revista Patterns, se entrenó con cientos de miles de investigaciones independientes y demostró capacidad para detectar dianas terapéuticas y biomarcadores en múltiples enfermedades

Así funciona la herramienta de IA que podría identificar cómo actúan los genes sin experimentos de laboratorio

Vitamina D y calcio para prevenir fracturas: un estudio mostró datos inesperados

Son dos de los suplementos más recomendados por sus efectos en la salud ósea y articular. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en The BMJ examinó sus beneficios en personas mayores

Vitamina D y calcio para prevenir fracturas: un estudio mostró datos inesperados

Mundial 2026: cuáles son las vacunas que se deben aplicar para viajar seguro

El auge de casos de sarampión en Estados Unidos, Canadá y México alertan a las autoridades sanitarias frente a la llegada de millones de turistas. Las otras vacunas clave necesarias para evitar brotes

Mundial 2026: cuáles son las vacunas que se deben aplicar para viajar seguro

DEPORTES

Tras los problemas en la práctica, Franco Colapinto afronta la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Canadá

Tras los problemas en la práctica, Franco Colapinto afronta la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Canadá

En medio de la protesta de los tenistas en Roland Garros, Novak Djokovic explicó por qué no se sumó a la medida: “No me consultaron”

Qué son los Enhanced Games, la competencia financiada por Peter Thiel que legalizó el dopaje y promete romper récords mundiales

La guerra “mundialista” que se desató en la barra de Belgrano y pone en vilo a la seguridad de cara a la final ante River Plate

“Cada uno hace su lista”: un ayudante de Scaloni reveló el particular método para elegir a los jugadores de Argentina que irán al Mundial

TELESHOW

El insólito pedido de Charlotte Caniggia en el confesionario de Gran Hermano que se hizo viral

El insólito pedido de Charlotte Caniggia en el confesionario de Gran Hermano que se hizo viral

La sorpresa de Benjamín Vicuña ante la supuesta declaración de la China Suárez sobre la relación de sus hijos con Mauro Icardi: "¿Dijo eso?"

La Joaqui reveló el rol clave que tuvo Ángela Torres en el lanzamiento de su álbum: “Una curita a esa herida profunda”

Ian Lucas enfrentó los rumores que lo vinculan con Sofi Gonet: “Estoy viéndome con alguien”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

¿Quién es Heber Argueta? El hombre que Honduras vincula con el CJNG tras masacre de policías

¿Quién es Heber Argueta? El hombre que Honduras vincula con el CJNG tras masacre de policías

Interpol busca a 13 sospechosos tras el asesinato de agentes de la DIPAMPCO en Honduras

El Ministerio Público dominicano investiga muerte de adolescente y apunta a pareja sentimental como principal sospechoso

El esperado regreso de Alejandro Sanz a San Salvador ya tiene fecha oficial

El Ministerio de Gobernación de Guatemala declara reservada la información sobre el convenio para la cárcel El Triunfo