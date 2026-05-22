Ciencia

Cómo los pulmones logran regenerarse tras dejar de fumar y recuperar hasta el 40% de sus células sanas

Investigadores del University College de Londres confirmaron que el fenómeno se produce incluso en tabaquistas con décadas de adicción, donde el tejido pulmonar protegido del daño genético es el responsable de restaurar las vías respiratorias

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Ilustración de pulmones grises con daño por tabaco, de donde brotan células verdes luminosas, junto a cadenas de ADN, humo y células flotantes.
Científicos confirman que los pulmones pueden reparar parte del daño causado por años de consumo de tabaco si se abandona el cigarrillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia comprobó que los pulmones pueden reparar el daño causado por fumar si la persona abandona el tabaco, según un estudio publicado en la revista científica Nature y difundido por la cadena británica BBC. Este descubrimiento ofrece nuevas perspectivas a quienes desean dejar de fumar, al demostrar que las células pulmonares ilesas pueden multiplicarse y restaurar parte del tejido dañado.

Los pulmones tienen la capacidad de regenerar las células dañadas por el humo del tabaco cuando se abandona el hábito: investigadores encontraron que ciertas células ilesas sobreviven incluso tras décadas de exposición al cigarrillo y, una vez que se detiene el consumo, estas células pueden reemplazar paulatinamente el revestimiento dañado, recuperando en parte la función y la salud originales del órgano.

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Daño del tabaco y mutaciones en los pulmones

El humo del tabaco libera miles de sustancias químicas capaces de modificar el ADN de las células pulmonares. Esta modificación genera mutaciones acumulativas que, en personas fumadoras, pueden superar las 10.000 alteraciones genéticas en una sola célula.

Ilustración de dos pulmones: uno oscuro con cigarrillo y humo, otro rosado con hojas verdes y aire fresco. Infografía sobre reparación pulmonar.
El estudio publicado en Nature demuestra que las células ilesas de los pulmones tienen capacidad de regenerar tejido tras dejar de fumar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis realizado por el equipo internacional de la University College de Londres y el Instituto Sanger del Reino Unido incluyó biopsias pulmonares de dieciséis participantes, entre quienes había fumadores, exfumadores, adultos que nunca fumaron y niños, de acuerdo con la BBC.

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Se observó que nueve de cada diez células pulmonares en fumadores actuales presentaban mutaciones relacionadas con el tabaco, lo que implica un riesgo elevado de cáncer.

“La mayoría de estas mutaciones son como ‘minibombas de tiempo’, listas para desarrollarse en cáncer tras una nueva exposición dañina”, explicó la doctora Kate Gowers, coautora del estudio, a la BBC. No obstante, una parte de las células se mantiene libre de daño genético, incluso en quienes fumaron durante décadas.

Células ilesas y regeneración tras dejar de fumar

Hombre barbudo fumando un cigarrillo, con humo flotando alrededor, y en primer plano, unos pulmones con signos de daño y la tráquea.
La regeneración del tejido pulmonar se debe a la multiplicación de células 'en búnker', protegidas de los daños del tabaco por décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elemento central detectado consiste en la presencia de células ilesas que logran esquivar el impacto genético del tabaco. Los científicos las describen como si permanecieran “en un búnker nuclear”, protegidas de las alteraciones.

Cuando se deja de fumar, estas células ilesas se multiplican y sustituyen gradualmente a las que resultaron afectadas, ayudando a reconstruir el revestimiento de las vías respiratorias. En personas que dejaron el tabaco, el estudio halló que hasta el 40 % de las células pulmonares podían asemejarse a las de alguien que nunca fumó, cuadruplicando el porcentaje visto en quienes continúan fumando.

“Nos sorprendió descubrir cómo estas células pueden renovar el tejido pulmonar incluso después de 40 años de consumo de un paquete diario”, afirmó el doctor Peter Campbell, del Instituto Sanger, en declaraciones recogidas por la BBC. Los autores del estudio aclaran que todavía se desconoce en detalle cómo ocurre este proceso de regeneración celular.

Lo que aún no sabemos sobre la reparación pulmonar

Hombre de perfil en laboratorio con una superposición digital que muestra un pulmón sano brillante y otro agrietado y oscuro, con datos de elasticidad y daño.
Abandonar el tabaco reduce el riesgo de cáncer de pulmón desde los primeros días y permite a los pulmones aprovechar células sanas para la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores señalaron que la muestra de personas estudiadas es pequeña y que los resultados solo aplican a las vías respiratorias principales, sin incluir los alvéolos pulmonares. El profesor Gerd P. Pfeifer, del Centro de Epigenética del Instituto Van Andel en Estados Unidos, indicó que todavía hay interrogantes sobre hasta qué grado los pulmones pueden recuperar su salud plena.

La organización Cancer Research UK valoró el descubrimiento y remarcó la necesidad de precisar la magnitud y el alcance temporal de la reparación. La BBC destacó que estos avances refuerzan el mensaje de que el riesgo de cáncer de pulmón comienza a disminuir desde los primeros días de dejar de fumar.

El estudio refleja que abandonar el tabaco previene más daños, ofreciendo a los pulmones la oportunidad de que las células más saludables mitiguen el efecto de las lesiones previas. El proceso de reparación pulmonar continúa siendo objeto de investigación científica internacional.

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