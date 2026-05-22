Qué señales ocultas en la escritura podrían anticipar deterioro cognitivo

Un estudio de la University of Évora identifica cambios en la escritura como señales tempranas de deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escritura parece una actividad automática. Sin embargo, detrás de cada palabra escrita el cerebro coordina memoria, lenguaje, atención, planificación y movimiento casi al mismo tiempo. Ahora, un estudio realizado por investigadores de la University of Évora, Portugal sugiere que pequeños cambios en esa coordinación podrían ayudar a detectar señales tempranas de deterioro cognitivo antes de que aparezcan síntomas evidentes en la vida cotidiana.

El trabajo, realizado en adultos mayores, encontró que la velocidad, las pausas y la organización de la escritura podrían funcionar como indicadores tempranos de alteraciones cognitivas. Para analizar estos patrones, los investigadores utilizaron tablets digitales capaces de registrar cada movimiento del lápiz en tiempo real y detectar cambios sutiles que muchas veces pasan inadvertidos en las pruebas tradicionales.

PUBLICIDAD

Más de 57 millones de personas viven con demencia en el mundo, lo que subraya la importancia de detectar el deterioro cognitivo precozmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, publicada en la revista Frontiers in Human Neuroscience, cobra relevancia en un contexto en el que las enfermedades neurodegenerativas representan uno de los principales desafíos del envejecimiento poblacional. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 57 millones de personas viven actualmente con demencia en el mundo y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos.

Qué encontraron los investigadores

El estudio fue liderado por la profesora Ana Rita Matias, del Departamento de Deporte y Salud de la University of Évora. Los investigadores analizaron a 58 adultos mayores de entre 62 y 92 años que residían en centros de cuidados en Portugal. De ellos, 38 tenían diagnóstico previo de deterioro cognitivo y fueron comparados con personas sin alteraciones detectadas.

PUBLICIDAD

Para realizar las pruebas, los participantes utilizaron una tablet digital equipada con un lápiz electrónico. Allí debían completar distintos ejercicios: algunos muy simples, como dibujar líneas o puntos, y otros más complejos, como copiar frases o escribirlas a partir de un dictado.

El estudio advierte que los resultados no permiten aún un diagnóstico definitivo y requieren validación en muestras más amplias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia importante es que los investigadores no analizaban si la letra era “linda” o prolija. Lo que estudiaban era la dinámica del movimiento: cuánto tardaba una persona en comenzar a escribir, cuántas pausas hacía, la velocidad de los trazos y la forma en que organizaba la secuencia motora.

PUBLICIDAD

Los resultados mostraron que las tareas simples no permitían distinguir claramente entre personas con deterioro cognitivo y aquellas sin alteraciones. En cambio, las pruebas de dictado sí revelaron diferencias importantes.

Las personas con deterioro cognitivo tardaban más en iniciar la escritura, hacían movimientos más fragmentados y mostraban una menor fluidez general durante la tarea.

PUBLICIDAD

Por qué escribir involucra tanto al cerebro

Aunque muchas veces parezca automático, escribir es una de las actividades cognitivas más complejas de la vida cotidiana. El cerebro debe escuchar o pensar palabras, organizar el lenguaje, activar la memoria de trabajo —la capacidad de sostener y manipular información durante unos segundos—, coordinar movimientos precisos de la mano y mantener la atención en la tarea. Todo eso ocurre de manera simultánea.

Por eso, los investigadores creen que actividades como el dictado resultan especialmente útiles para detectar alteraciones tempranas. Estas pruebas obligan al cerebro a realizar varias funciones al mismo tiempo: interpretar sonidos, convertirlos en palabras y transformarlos en movimientos coordinados sobre el papel o la pantalla.

PUBLICIDAD

El uso de biomarcadores digitales en la escritura podría complementar el seguimiento y la detección temprana del deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es casi como una coreografía cerebral. Cuando alguna de esas funciones empieza a perder precisión, el movimiento puede volverse más lento, menos coordinado o más fragmentado, incluso antes de que aparezcan problemas evidentes de memoria.

Según el estudio, a medida que progresa el deterioro cognitivo, la escritura tiende a mostrar pausas más frecuentes y menor coherencia motora, aunque la apariencia general de las letras todavía parezca normal.

PUBLICIDAD

Qué podría cambiar en el futuro

Uno de los aspectos más prometedores del trabajo es que utiliza herramientas relativamente accesibles y fáciles de implementar. A diferencia de estudios cerebrales complejos o costosos, una tablett digital permite registrar información detallada del movimiento en tiempo real durante una actividad cotidiana.

Los investigadores creen que este tipo de tecnología podría utilizarse en consultorios, centros comunitarios o geriátricos para realizar seguimientos periódicos y detectar cambios tempranos.

PUBLICIDAD

El estudio advierte que los resultados no permiten aún un diagnóstico definitivo y requieren validación en muestras más amplias (Imagen Ilustrativa Infobae)

También podría ayudar a desarrollar lo que algunos especialistas llaman “biomarcadores digitales”: señales objetivas registradas mediante dispositivos tecnológicos que permiten identificar alteraciones del funcionamiento cerebral.

La idea es que el cerebro deja pequeñas huellas en movimientos cotidianos, incluso cuando los síntomas todavía no son visibles para la persona o su entorno.

PUBLICIDAD

Qué límites tiene el estudio

Los autores aclaran que todavía se trata de una investigación inicial y que los resultados deberán confirmarse en estudios más amplios y diversos.

La muestra fue relativamente pequeña y el trabajo no demuestra una relación causal directa entre la escritura y el deterioro cognitivo. Además, factores como el nivel educativo, el uso de medicamentos o las diferencias culturales podrían influir en la forma de escribir.

Incluso sin cambios visibles en la letra, las pausas y la coherencia motora aportan información relevante sobre el envejecimiento cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, los investigadores remarcan que esta herramienta no sirve hoy como diagnóstico definitivo, sino como un posible complemento para detectar señales tempranas y monitorear cambios a lo largo del tiempo.

Aunque gran parte de la vida cotidiana se traslada a pantallas y teclados, la escritura a mano continúa proporcionando una perspectiva única sobre el funcionamiento cerebral.

Según los investigadores, incluso las pausas casi imperceptibles entre palabras pueden aportar información relevante sobre el envejecimiento cerebral antes de la aparición de síntomas evidentes.