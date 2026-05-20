Un compuesto natural podría ayudar en en el tratamiento de adicción a la cocaína, según un nuevo estudio

Un estudio en Jama Network Open revela que la psilocibina podría ser una alternativa eficaz para tratar la adicción a la cocaína. Credito: By Arp - This image is Image Number 6514 at Mushroom Observer, a source for mycological images

Un estudio reciente publicado en Jama Network Open reveló que una sola dosis de psilocibina, el compuesto psicoactivo presente en los llamados hongos alucinógenos, podría ser un tratamiento efectivo para la adicción a la cocaína.

El ensayo clínico, realizado por la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos, demostró que los participantes que recibieron esta sustancia presentaron una mayor probabilidad de abstenerse del consumo de cocaína en comparación con quienes recibieron un placebo.

PUBLICIDAD

El trastorno por adicción a la cocaína afecta a millones de personas en todo el mundo, y se estima que 25 millones de personas reportaron consumo en 2025, según un informe de las Naciones Unidas.

La investigación demuestra que quienes recibieron psilocibina mostraron mayor abstinencia en el consumo de cocaína que el grupo placebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La urgencia de encontrar nuevas terapias se acentúa ante la falta de medicamentos aprobados por la FDA para tratar la adicción a la cocaína y a otros estimulantes, así como el contexto de un incremento global de muertes vinculadas al consumo de estas sustancias, según señalaron los investigadores.

PUBLICIDAD

“Durante mucho tiempo, el trastorno por consumo de cocaína ha carecido de opciones de tratamiento eficaces, y las poblaciones vulnerables han estado históricamente subrepresentadas en los ensayos de investigación con psicodélicos”, afirmó Peter Hendricks, doctor, investigador principal y profesor del Departamento de Psiquiatría y Neurobiología del Comportamiento.

“Nuestro ensayo clínico buscó abordar estas deficiencias identificando una posible opción de tratamiento y reclutando intencionadamente a personas de comunidades subrepresentadas”.

PUBLICIDAD

Según Hendricks, la hipótesis se formuló teniendo en cuenta estudios previos que han demostrado la eficacia antiadictiva de la psilocibina en el abandono del tabaquismo y el trastorno por consumo de alcohol.

También recientemente, una sola dosis de psilocibina puedo proporcionar un alivio rápido de la depresión, según un ensayo clínico a pequeña escala realizado por el Instituto Karolinska en Suecia.

PUBLICIDAD

Qué descubrió el estudio sobre la psilocibina, la cocaína y el cerebro

El efecto terapéutico de la psilocibina se asocia a su impacto en la neuroplasticidad y la flexibilidad psicológica de los pacientes adictos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio demostró que 19 participantes que recibieron una dosis única de psilocibina tenían más probabilidades de abstenerse de la cocaína que 17 participantes que recibieron un placebo de difenhidramina, un antihistamínico común.

Los participantes fueron asignados aleatoriamente para recibir una dosis oral única de psilocibina (25 miligramos por cada 70 k de peso) o un placebo activo.

PUBLICIDAD

Además, recibieron terapia cognitivo-conductual un mes antes y después de una sesión de tratamiento farmacológico experimental de un día completo. Treinta y seis participantes completaron la evaluación 180 días después de finalizar el tratamiento, la cual incluyó entrevistas de seguimiento y análisis de orina para verificar los informes de abstinencia.

Una de las particularidades del estudio residió en la composición demográfica de los voluntarios: la mayoría eran hombres negros de bajos ingresos, un grupo sobrerrepresentado en las estadísticas judiciales relacionadas con el consumo de cocaína en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Hendricks detalló a The Guardian que un análisis previo en Birmingham había demostrado que “el consumo de cocaína fue el predictor más fuerte de implicación en el sistema de justicia penal y reincidencia”, agravando la exclusión social para estas comunidades.

Neuroplasticidad y la flexibilidad psicológica

El ensayo incluyó a 19 personas tratadas con psilocibina y 17 con difenhidramina, todas con apoyo psicoterapéutico profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial de la psilocibina como tratamiento contra adicciones se vincula con sus efectos sobre la neuroplasticidad y la flexibilidad psicológica.

PUBLICIDAD

Robin Carhart-Harris, investigador en neurociencias que ha estudiado cómo actúan los psicodélicos en el cerebro, indicó en declaraciones a The Guardian que “los psicodélicos aumentan la capacidad de modificar la conducta y el pensamiento”, una propiedad fundamental ante adicciones que se caracterizan por conductas rígidas y repetitivas.

A diferencia de otros tratamientos farmacológicos, la psilocibina no actúa sobre los mismos receptores que la sustancia adictiva.

PUBLICIDAD

Como señaló Gabrielle Agin-Liebes, psicóloga clínica de la Universidad de Yale, la psilocibina “genera un estado alterado de conciencia profundo, normalmente en una sola sesión y dentro de una terapia estructurada”. Por tanto, no se trata de un medicamento de mantenimiento, como los parches de nicotina o los agonistas opioides, sino de un elemento catalizador dentro de la psicoterapia.

El procedimiento y sus implicancias

A diferencia de otros tratamientos, la psilocibina se administra en una sesión única dentro de una terapia estructurada y no como medicación crónica (CC BY-SA 3.0)

La intervención implica la administración de una única dosis de psilocibina en un entorno controlado, con acompañamiento profesional. Esto facilita, según Agin-Liebes, “cambios de perspectiva y autocompasión que permiten modificar hábitos de consumo”. La dependencia de la cocaína, caracterizada por síntomas psicológicos como sueños desagradables, agitación o depresión durante la abstinencia, podría responder especialmente bien a este abordaje.

De acuerdo con los resultados del estudio, el efecto observado sugiere que la psilocibina es una “alternativa prometedora” para el tratamiento del trastorno por consumo de cocaína.

La Organización de las Naciones Unidas ha subrayado en un informe que la producción de cocaína se ubica en máximos históricos a nivel mundial, impulsando un aumento de muertes por sobredosis asociadas a estimulantes. Mientras tanto, no existe registro de ningún fármaco que haya sido aprobado para tratar el trastorno por consumo de cocaína.

En suma, la investigación encabezada por la Universidad de Alabama en Birmingham representa un avance inicial en el uso de psilocibina como tratamiento adictivo. Sus autores coinciden en que estos primeros resultados justifican nuevas pruebas en estudios a mayor escala para determinar la aplicabilidad y eficacia del compuesto en poblaciones diversas.

Psilocibina y depresión

La psilocibina podría proporcionar una mejora rápida y significativa en la depresión y servir como alternativa al tratamiento estándar, según estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo clínico reciente del Instituto Karolinska en Suecia demostró que una sola dosis de psilocibina puede reducir de manera rápida los síntomas de la depresión.

El estudio, publicado en JAMA Network Open, comparó a personas que recibieron psilocibina con un grupo control tratado con niacina. En menos de una semana, quienes recibieron psilocibina mostraron una reducción de los síntomas depresivos cuatro veces mayor que el grupo control. A las seis semanas, casi el 53% de los pacientes tratados con psilocibina no presentaban síntomas de depresión, frente a alrededor del 6% en el grupo control.

“Nuestros resultados sugieren que la psilocibina puede proporcionar una mejora rápida y clínicamente significativa en la depresión y puede servir como alternativa al tratamiento estándar cuando la reducción rápida de los síntomas es importante”, dijo el investigador principal , el doctor Hampus Yngwe, estudiante de doctorado y psiquiatra consultor en el Instituto Karolinska en Suecia.

“Sin embargo, los efectos a largo plazo son inciertos”, dijo Yngwe en un comunicado de prensa. “Puede ser necesario repetir tratamientos para evitar recaídas. Esto debe investigarse en estudios más amplios.”

“Es importante enfatizar que el tratamiento no es exento de riesgos y que algunos pacientes pueden necesitar apoyo adicional”, dijo el investigador principal doctor Johan Lundberg en un comunicado de prensa.