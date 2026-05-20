Descubren una dieta mediterránea “más inteligente” que reduce la diabetes en un 31%

El mayor estudio clínico realizado en Europa, con más de 4.700 adultos con obesidad y síndrome metabólico, demostró que este enfoque integral logra disminuir significativamente la aparición de diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos analizó el impacto de una dieta mediterránea baja en calorías sobre el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El ensayo, conocido como PREDIMED-Plus, incluyó a 4.746 adultos con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico, ninguno con antecedentes de diabetes ni enfermedades cardiovasculares al inicio del estudio. El trabajo se llevó a cabo en más de 100 centros de atención primaria de España y contó con la coordinación de la Universidad de Navarra.

Una dieta mediterránea baja en calorías, combinada con ejercicio moderado y acompañamiento profesional, permite reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en un 31%. Así lo publicó la revista científica Annals of Internal Medicine.

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Diseño del estudio y diferencias entre los grupos

El equipo de investigadores dividió a los participantes en dos grupos. El de intervención adoptó una dieta mediterránea baja en calorías, aproximadamente 600 kilocalorías menos al día. Además, incorporó actividad física regular, como caminata rápida y ejercicios de fuerza, con el acompañamiento de profesionales en salud. El grupo de comparación siguió una dieta mediterránea tradicional, sin restricción calórica ni recomendaciones de ejercicio.

Según la información aportada por la entidad académica, la diferencia entre ambas estrategias resultó significativa. El grupo sometido a la intervención integral no solo redujo su riesgo de diabetes tipo 2 en un 31%, sino que también perdió en promedio 3,3 kilogramos y disminuyó su circunferencia de cintura en 3,6 centímetros durante seis años. El grupo de control, en cambio, perdió solo 0,6 kilogramos y redujo su cintura en 0,3 centímetros.

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Resultados destacados y testimonios de los autores

El programa, desarrollado por la Universidad de Navarra, combinó una dieta mediterránea baja en calorías, actividad física regular y asesoramiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Navarra indicó que el programa logró prevenir aproximadamente tres casos de diabetes tipo 2 por cada 100 participantes. Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y uno de los autores principales, afirmó que “la dieta mediterránea con reducción de calorías, actividad física y pérdida de peso es una herramienta preventiva”. El investigador agregó que, aplicados a gran escala, estos cambios modestos y sostenidos podrían evitar miles de nuevos diagnósticos cada año.

Por su parte, el director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la misma universidad y primer autor del estudio, Miguel Ruiz-Canela, expresó que “la dieta mediterránea actúa de forma sinérgica para mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación”. Sostuvo que el enfoque propuesto representa una vía para enfrentar una enfermedad prevenible.

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Impacto en la salud pública y contexto internacional

El ensayo detalló que la diabetes tipo 2 afecta a más de 530 millones de personas en todo el mundo, según estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes, principal organismo global en la materia. España suma cerca de 4,7 millones de adultos con la enfermedad, y Europa supera los 65 millones de casos. En Estados Unidos, la cifra asciende a 38,5 millones y los costos sanitarios resultan elevados.

Expertos señalan que la prevención es considerada fundamental, ya que la diabetes tipo 2 incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares, renales y metabólicas. El estudio PREDIMED-Plus demostró que los cambios en el estilo de vida pueden ser tan efectivos como la medicación para reducir estos riesgos, como subraya la publicación en Annals of Internal Medicine.

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Apoyo institucional y perspectivas futuras

Durante seis años, quienes siguieron la intervención integral perdieron tres kilogramos más y redujeron su circunferencia de cintura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto recibió financiación del Consejo Europeo de Investigación y del Instituto de Salud Carlos III, referente nacional en investigación biomédica, junto con el apoyo de más de 200 investigadores de 22 universidades y hospitales españoles. La investigación contó también con la colaboración de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, centro líder mundial en salud pública.

Según el equipo de la Universidad de Navarra, la estrategia desarrollada podría implementarse en la atención primaria como un método rentable para prevenir la diabetes tipo 2 a gran escala. La intervención no se basa en dietas extremas, sino en la combinación de alimentos habituales, actividad física moderada, pérdida de peso gradual y asesoramiento profesional.

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Nuevas líneas de investigación y recomendaciones

En los últimos años, otras investigaciones derivadas del proyecto confirmaron beneficios adicionales. Un análisis publicado en JAMA Network Open mostró que la dieta mediterránea baja en calorías, junto con ejercicio, ayuda a reducir la grasa visceral y a preservar la masa muscular en adultos mayores. Además, estudios recientes indican que pequeñas modificaciones, como la calidad del aceite de oliva, pueden influir en la prevención de eventos cardiovasculares.

Un editorial de la Universidad de Temple en Estados Unidos remarcó la importancia clínica del programa y su potencial como modelo internacional para prevenir la diabetes tipo 2. Las autoras señalaron que la aplicación de la estrategia requiere políticas públicas que faciliten el acceso a alimentos saludables y la actividad física, especialmente fuera del área mediterránea.

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