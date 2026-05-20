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El particular video del árbitro que dirigió el partido entre Boca y Cruzeiro: ¿explicó por qué no dio penal en la última jugada?

El venezolano Jesús Valenzuela fue captado por una cámara luego del encuentro que desató una gran polémica en la Bombonera

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El árbitro Jesús Valenzuela explica la mano de Cruzeiro post partido

El partido entre Boca y Cruzeiro en la Bombonera trajo un sinfín de jugadas polémicas que serán discutidas hasta al menos la próxima presentación de ambos equipos en la Copa Libertadores. El arbitraje de Jesús Valenzuela quedó bajo la lupa por varias cuestiones: el gol del empate de los brasileños revisado y convalidado por una supuesta mano, la expulsión de Gerson tras el aviso del VAR, un tanto anulado a Miguel Merentiel por mano previa de Milton Delgado y un penal no sancionado por mano de Lucas Romero en la última jugada del match.

Lo cierto es que el juez venezolano fue captado por una cámara mientras realizaba ademanes frente a sus asistentes y parecía explicar una de las polémicas de la noche: la mano de Romero por la que todo Boca pidió penal justo antes del último silbatazo. El medio Minuto Deportivo compartió el video en el que se lo ve a Valenzuela moviendo sus brazos y simulando un golpe, presuntamente, para describir la acción antes mencionada.

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En los audios correspondientes al VAR que difundió la Conmebol, se reveló que “el balón pega en el brazo, que se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba”. Durante la comunicación entre los integrantes de la terna, el también venezolano Ángel Arteaga insistió: “Quiere quitar su brazo. Rebota, posición natural, además quiere quitar su brazo”.

Conmebol difundió los audios del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro

Diferente fue la postura que Arteaga había determinado sobre el gol anulado a Miguel Merentiel, luego de que el balón le rebotara en el brazo a Delgado: “Un atacante de casaca azul bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, configurándose así una infracción por mano sancionable”. Vale mencionar también que el encargado del VAR fue quien alertó al principal sobre la jugada que derivó en expulsión de Gerson -por planchazo a Paredes- y también le hizo revisar en campo el gol de Cruzeiro por una supuesta mano de Kaiki, que no fue considerada por Valenzuela.

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Al finalizar el encuentro, la mayoría de los futbolistas de Boca Juniors rodearon al árbitro para exigir explicaciones por dos jugadas controversiales que, a su entender, privaron al equipo de Claudio Úbeda de la victoria. El entrenador se sumó al reclamo, confrontando al juez venezolano por su intervención en la definición del partido. Frente a la presión, Valenzuela afirmó que sus fallos habían sido “naturales“. La respuesta encendió a Leandro Paredes, quien le replicó: "¿Qué natural? ¿De qué estás hablando? Es una vergüenza lo que hiciste“.

El capitán del equipo expresó que, en su opinión, "la vara no es la misma para los dos lados" y recordó antecedentes desfavorables por decisiones similares en encuentros previos: "Hay que pensar en el partido que viene, y si lo hacemos de la mejor manera, clasificaremos“. Úbeda calificó la actuación del árbitro y la intervención del VAR como ”totalmente perjudicial hacia nosotros, más que nada en la última jugada“. En conferencia de prensa, el director técnico pidió que se instrumenten mecánicas de ”premio y castigo" también para los árbitros, como ocurre con jugadores y técnicos.

En el vestuario visitante también alzaron la voz. El argentino Lucas Romero, implicado en la maniobra polémica, declaró: “Sí, me pega en la mano la última jugada del partido, pero fue totalmente casual. Yo tenía el brazo pegado al cuerpo, fue una jugada de rebote. En todo momento tenía tranquilidad y lo hablé con el juez desde el primer momento que aconteció. Le dije que fue casual, no es que le dije que no me me había pegado en la mano, le dije que lo chequeen porque estaba tranquilo”.

De cara a la última fecha del grupo, Boca está obligado a vencer a Universidad Católica el jueves 28 para buscar la clasificación a la siguiente fase. Con el resultado pendiente entre los chilenos y Barcelona de Ecuador, que se enfrentarán mañana en Santiago, la definición del grupo sigue abierta.

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