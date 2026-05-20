Inmunoterapia contra el cáncer: cómo son los avances que mejoran el tratamiento y calidad de vida de los pacientes

Los avances en inmunoterapia oncológica en Argentina permiten aplicar tratamientos más rápidos y menos invasivos mediante fármacos subcutáneos aprobados por ANMAT (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, sin embargo, los avances en los tratamientos oncológicos permiten que cada vez más personas sobrevivan más tiempo, aún cuando el tumor se detecta en fases avanzadas, y esto implica necesidades de salud que pueden extenderse por años.

La inmunoterapia es una estrategia terapéutica que utiliza las capacidades del sistema inmunitario para prevenir, controlar y eliminar el cáncer. A diferencia de la quimioterapia tradicional, que ataca de forma directa tanto a las células malignas como a las sanas, la inmunoterapia fortalece y entrena las defensas naturales del organismo para identificar y combatir los tumores.

PUBLICIDAD

“La inmunoterapia cambió profundamente la historia natural de muchos tumores. Hace décadas, para gran parte de los pacientes, el diagnóstico de cáncer avanzado se asociaba casi exclusivamente con una expectativa limitada y tratamientos más tóxicos. Hoy, en determinados escenarios, logramos respuestas profundas y duraderas, con pacientes que viven más años y, en algunos casos, conviven con la enfermedad como una condición crónica”, describió a Infobae, Rodrigo Sánchez, médico oncólogo del Hospital Militar Central.

Sánchez subrayó que se trata de un cambio profundo en el abordaje de la enfermedad oncológica: “No solo atacamos directamente al tumor: entrenamos o reactivamos al sistema inmune para reconocerlo y controlarlo. Eso transformó la conversación con el paciente: pasamos de hablar solo de ‘controlar síntomas’ a hablar de supervivencia prolongada, calidad de vida y continuidad de proyectos personales”.

PUBLICIDAD

La inmunoterapia transforma el abordaje del cáncer al pasar del control de síntomas a buscar la supervivencia prolongada y una mejor calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inmunoterapia subcutánea contra el cáncer

Los avances en inmunoterapia transforman el abordaje del cáncer en dos frentes: por un lado, ampliaron las opciones terapéuticas disponibles; por otro, introdujeron modalidades de administración que facilitan la adherencia al tratamiento.

En ese panorama de innovación sostenida, Argentina sigue sumando herramientas terapéuticas, como la inmunoterapia subcutánea. Recientemente, la ANMAT aprobó esta modalidad de aplicación para pembrolizumab, uno de los fármacos de inmunoterapia más utilizados en el mundo, que actúa reactivando las defensas naturales del organismo para identificar y destruir las células cancerosas en distintos tipos de tumores.

PUBLICIDAD

La administración subcutánea consiste en la inyección de fármacos bajo la piel. A diferencia de la vía endovenosa tradicional, que exige de 30 a 60 minutos y el uso de catéteres, la modalidad subcutánea simplifica el procedimiento tanto para los pacientes como para el sistema sanitario, ya que permite aplicaciones en apenas uno a cinco minutos.

El tratamiento subcutáneo resulta especialmente útil para pacientes con dificultades venosas, adultos mayores y personas que viven lejos de centros oncológico (Penn Medicine)

En 2025, un estudio demostró que el pembrolizumab suministrado de manera subcutánea resulta tan eficaz como la versión intravenosa. Este medicamento está aprobado para tratar cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, mama triple negativo, cuello uterino y colorrectal.

PUBLICIDAD

Según el Instituto Nacional del Cáncer, en Argentina se diagnostican más de 130.000 casos de cáncer por año, lo que refuerza la relevancia de contar con opciones que simplifiquen la atención y mejoren la calidad de vida de los pacientes.

La innovación en el tratamiento oncológico

Sánchez explicó que “la inmunoterapia cambió el tratamiento oncológico en tres niveles: primero, mejoró resultados clínicos en múltiples tumores; segundo, modificó la secuencia terapéutica, porque hoy se usa en enfermedad avanzada, perioperatoria y en combinación con quimioterapia u otros tratamientos; tercero, empezamos a personalizar más la atención, considerando biomarcadores, perfil clínico, toxicidades inmunomediadas y preferencias del paciente".

PUBLICIDAD

La inmunoterapia es una estrategia terapéutica que utiliza las capacidades del sistema inmunitario para prevenir, controlar y eliminar el cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

"La innovación actual no es solo tener mejores drogas, sino también administrarlas de manera más eficiente, segura y centrada en la experiencia del paciente”, ponderó el oncólogo.

El especialista consideró que la vía subcutánea representa una innovación porque mantiene una eficacia y seguridad comparables a la vía intravenosa, pero reduce la carga práctica del tratamiento. En otras palabras, esto implica para el paciente, menos tiempo en el sillón, menos tiempo en la sala de tratamiento y una experiencia más simple.

PUBLICIDAD

“Los avances en inmunoterapia reflejan una evolución que pone cada vez más foco en las personas: no solo en tratar la enfermedad, sino también en hacer que el tratamiento sea más accesible, práctico y compatible con la vida diaria de los pacientes”, agregó el doctor José Maria Palmeiro, director ejecutivo del Area Médica de MSD para Cono Sur.

La vía subcutánea resulta especialmente conveniente cuando “el paciente es candidato a pembrolizumab y no existe una razón clínica específica para preferir la vía intravenosa —indicó Sánchez—. Es particularmente útil en pacientes que desean reducir el tiempo hospitalario, personas laboralmente activas, pacientes que viven lejos del centro oncológico, adultos mayores, pacientes con accesos venosos difíciles o situaciones donde queremos optimizar el uso de sillones de hospital de día. Los beneficios principales son: menor tiempo de administración, menor necesidad de acceso venoso, menor complejidad logística, más comodidad para el paciente y mejor eficiencia para el sistema de salud”.

PUBLICIDAD